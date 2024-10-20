Экскурсии по набережной Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Ереване, цены от €99. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
На машине
20 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лазурный Севан: экскурсия и обед
Насладитесь красотой озера Севан и монастыря Севанаванк. Вкусный обед на берегу и душевные рассказы о культуре Армении ждут вас
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 199 за всё до 2 чел.
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
На машине
Конные прогулки
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора»
Завтра в 09:00
31 окт в 09:00
от 129 за человека
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
С комфортом доехать до Гарни, Симфонии камней, Гегарда и озера Севан за 1 день
Начало: У вашего отеля в малом центре города
«А также остановитесь на обед в кафе на берегу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 99 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 октября 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    В целом, все понравилось. Гид Ирина вежливая, воспитанная. Купили гату вкусную на озере. Про само озеро для меня было маловато информации. Возраст, состав
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    воды, почему такой цвет и тп. В основном вёлся разговор, ответы на вопросы мужа. Какой то программы серьёзной изготовленной гидом, не почувствовали. В целом, неплохо, по касательной прошлись. В ресторане на обеде было медленное очень обслуживание, это подпортило настроение. Но нам принесли десерт благодаря Ашоту, у которого мы и бронировали данную экскурсию. Гиды назначаются рандомно, имейте ввиду. Т. е если смотрите отзывы хорошие на Ашота, не факт, что он сам проаедет экскурсию. За 6 дней мы посетили 5 экскурсий, в целом все гиды знающие, с образованием и местные.

  • И
    Иван
    18 октября 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Экскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектах, но и о Ереване в целом, о людях и местах Обед был очень хорошим и вкусным
    Экскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектахЭкскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектах
  • И
    Ирина
    18 октября 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Всех приветствую! Хочу в первую очередь поблагодарить сайт tripster за предоставленную возможность знакомства с таким потрясающим гидом как Ашот! Если Вы
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    хотите узнать Армению с первозданной исторической стороны, то Вам необходимо обратиться к этому человеку, ибо он знает всë до мельчайших подробностей - ни разу не заглядывая в подсказки, и берёт всю информацию непосредственно из собственных знаний! Также Ашот является очень комфортным человеком, с которым приятно проводить время, и он совершенно не будет напрягать Вас своим присутствием, а лишь приукрасит его. Нельзя не отметить вождение машины на высшем уровне в любое время суток. Особо рекомендую данного гида, и могу точно уверить Вас, что после знакомства с Арменией благодаря этому человеку Вам захочется вернуться сюда ещё и ещё!

  • Е
    Екатерина
    12 октября 2024
    Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
    Это было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй о городе, по пути был
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    рассказ об окрестностях. Далее заехали к монастырю, где также была дана подробная информация. Затем остановились на сыроварне, где была проведена мини экскурсия с дегустацией. По пути к конной прогулке была сделана небольшая остановка возле озера Севан, где росла облепиха, даже удалось чуть-чуть ее пособирать. Ну и конечно лошади. Прогулками занимается человек искренне влюбленный в свое дело. Ни один заданный вопрос не был оставлен без ответа. На протяжении всего тура не было никакого дискомфорта. Сложилось впечатление, что мы друзья, которые знают друг друга очень долго. Вернулись мы немногим позднее, чем планировалось, но время было не ощутимо. Большое спасибо!!!

    Это было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй оЭто было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй оЭто было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй оЭто было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй оЭто было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй оЭто было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй о
  • В
    Владислав
    25 ноября 2023
    Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
    Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
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    было удобно. Пока ехали в городе рассказывал о нем, отвечая на любой вопрос. Может рассказать за любую интересующую вас тему: история, религия, культура. Познакомил нас с интересными людьми на лошадиной ферме и сыроварне. Шел на встречу по любому вопросу и был очень любезен. Баграт, спасибо вам большое, экскурсия была интересная и запоминающаяся.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Еревану в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 199. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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