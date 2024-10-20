4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лазурный Севан: экскурсия и обед
Насладитесь красотой озера Севан и монастыря Севанаванк. Вкусный обед на берегу и душевные рассказы о культуре Армении ждут вас
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €199 за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора»
Завтра в 09:00
31 окт в 09:00
от €129 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по самым популярным местам Армении из Еревана
С комфортом доехать до Гарни, Симфонии камней, Гегарда и озера Севан за 1 день
Начало: У вашего отеля в малом центре города
«А также остановитесь на обед в кафе на берегу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €99 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 октября 2024В целом, все понравилось. Гид Ирина вежливая, воспитанная. Купили гату вкусную на озере. Про само озеро для меня было маловато информации. Возраст, состав
- ИИван18 октября 2024Экскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Ирина рассказала нам много интересных вещей, не только о непосредственно объектах, но и о Ереване в целом, о людях и местах Обед был очень хорошим и вкусным
- ИИрина18 октября 2024Всех приветствую! Хочу в первую очередь поблагодарить сайт tripster за предоставленную возможность знакомства с таким потрясающим гидом как Ашот! Если Вы
- ЕЕкатерина12 октября 2024Это было просто прекрасно. Начиная от организационных моментов, заканчивая переполняющими эмоциями. Экскурсия началась с историй о городе, по пути был
- ВВладислав25 ноября 2023Ездили в конце ноября 23го года. Гид приехал за нами сразу к нашему отелю, а после отвез туда, куда нам
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Еревану в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 199. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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