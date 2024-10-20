читать дальше

рассказ об окрестностях. Далее заехали к монастырю, где также была дана подробная информация. Затем остановились на сыроварне, где была проведена мини экскурсия с дегустацией. По пути к конной прогулке была сделана небольшая остановка возле озера Севан, где росла облепиха, даже удалось чуть-чуть ее пособирать. Ну и конечно лошади. Прогулками занимается человек искренне влюбленный в свое дело. Ни один заданный вопрос не был оставлен без ответа. На протяжении всего тура не было никакого дискомфорта. Сложилось впечатление, что мы друзья, которые знают друг друга очень долго. Вернулись мы немногим позднее, чем планировалось, но время было не ощутимо. Большое спасибо!!!