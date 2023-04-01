Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.
Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
Завершение: Ереван, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexandr — ваша команда гидов в Ереване
Провели 179 экскурсий для 182 туристов
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». С нашей командой гидов вы погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Провели сотни экскурсий для гостей нашего города. Ждем вас круглый год.
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