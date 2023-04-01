Недоступная Армения на джипах

Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника

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Путешествие на внедорожниках с комфортом и в маленькой компании по Армении — идеальный вариант для тех, кто не любит людные места и при этом мечтает увидеть Ереван.

Армянские горы, водопады и древние монастыри, попробовать хорошее вино, хаш, долму, знаменитую лепёшку с зеленью. Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам.

Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария - лишь малая часть всех впечатлений. Вместе мы увидим известные места с необычного ракурса и доедем в труднодоступные точки. А ещё сможем по дороге останавливаться там, где захотим!
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Ближайшие даты:
19
июн
26
июн
3
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.

Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
Завершение: Ереван, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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