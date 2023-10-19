До 09:00 встречаемся в Ереване и отправляемся сразу к главному красавцу Армении — Арарату. У подножия библейской горы стоит монастырь Хор Вирап, где, по преданию, провёл 13 лет в заключении креститель Армении Григорий Просветитель. Вы увидите развалины древней античной столицы Арташат, насладитесь пейзажами перевала и окажетесь в винном городе Арени. Желающие смогут посетить дегустацию и пещеру за доплату.

Непоадлёку возвышается монастырский комплекс Нораванк, к которому мы проедем вдоль живописного каньона. Осмотрим церковь Святой Богородицы с конусообразным куполом, часовню с изображением человека-льва на надгробии и усыпальницу князя Орбеляна в церкви Святого Иоанна Крестителя.

Совсем скоро приедем в Горис, остановившись по дороге на смотровой площадке с видом на город. Место удивит вас своеобразной архитектурой и необычным декором построек. Переночуем в отеле на ваш выбор.