Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие

Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Древняя и живописная Армения только для вашей компании на комфортабельном автомобиле! Встречу вас в Ереване и покажу значимые достопримечательности от монастыря Хор Вирап до знаменитого Татева, идеально вписывающегося в ландшафт на краю ущелья.

Вы полюбуетесь красавцем Араратом, сможете продегустировать вино, попробовать местную кухню, рассмотрите архитектуру Нораванка и посетите «яблочный» пещерный город. Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории.
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Из Еревана в Горис

До 09:00 встречаемся в Ереване и отправляемся сразу к главному красавцу Армении — Арарату. У подножия библейской горы стоит монастырь Хор Вирап, где, по преданию, провёл 13 лет в заключении креститель Армении Григорий Просветитель. Вы увидите развалины древней античной столицы Арташат, насладитесь пейзажами перевала и окажетесь в винном городе Арени. Желающие смогут посетить дегустацию и пещеру за доплату.

Непоадлёку возвышается монастырский комплекс Нораванк, к которому мы проедем вдоль живописного каньона. Осмотрим церковь Святой Богородицы с конусообразным куполом, часовню с изображением человека-льва на надгробии и усыпальницу князя Орбеляна в церкви Святого Иоанна Крестителя.

Совсем скоро приедем в Горис, остановившись по дороге на смотровой площадке с видом на город. Место удивит вас своеобразной архитектурой и необычным декором построек. Переночуем в отеле на ваш выбор.

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2 день

Древняя и загадочная Армения

В 09:00 отправляемся в путь. И первым местом нашей остановки станет пещерный город Хндзореск, что в переводе означает «яблочный». Пройдёмся по висячему мосту к нему, рассмотрим необычные квартиры в скале и главную церковь поселения.

Продолжим гулять у Татевского монастыря, где сначала прокатимся по самой длинной канатной дороге маятникового типа. 6 км пути над глубоким ущельем впечатлят каждого! Татев весьма хорошо сохранился и раскинулся посреди невероятной красоты природы. Стены монастыря кажутся продолжением скалы, да и сам весь комплекс идеально вписывается в окружающую среду. Спустимся по серпантину к Чёртовому мосту, зайдём в дозорную башню и сделаем фото с видом на ущелье.

Пора дальше — к мистическому монументу Караундж, он же древняя обсерватория (посещение за доплату и по желанию). Напоследок полюбуемся мощным водопадом Армении Шаки. Возвращение в Ереван после 19:00.

Древняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная Армения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:30-09:00
Завершение: Ереван, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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Многодневные туры
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Популярные места
Татев
Природа и пейзажи
Горы
Гора Арарат

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