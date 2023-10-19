Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Вы полюбуетесь красавцем Араратом, сможете продегустировать вино, попробовать местную кухню, рассмотрите архитектуру Нораванка и посетите «яблочный» пещерный город. Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории.
окт
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
даты
Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
Из Еревана в Горис
До 09:00 встречаемся в Ереване и отправляемся сразу к главному красавцу Армении — Арарату. У подножия библейской горы стоит монастырь Хор Вирап, где, по преданию, провёл 13 лет в заключении креститель Армении Григорий Просветитель. Вы увидите развалины древней античной столицы Арташат, насладитесь пейзажами перевала и окажетесь в винном городе Арени. Желающие смогут посетить дегустацию и пещеру за доплату.
Непоадлёку возвышается монастырский комплекс Нораванк, к которому мы проедем вдоль живописного каньона. Осмотрим церковь Святой Богородицы с конусообразным куполом, часовню с изображением человека-льва на надгробии и усыпальницу князя Орбеляна в церкви Святого Иоанна Крестителя.
Совсем скоро приедем в Горис, остановившись по дороге на смотровой площадке с видом на город. Место удивит вас своеобразной архитектурой и необычным декором построек. Переночуем в отеле на ваш выбор.
Древняя и загадочная Армения
В 09:00 отправляемся в путь. И первым местом нашей остановки станет пещерный город Хндзореск, что в переводе означает «яблочный». Пройдёмся по висячему мосту к нему, рассмотрим необычные квартиры в скале и главную церковь поселения.
Продолжим гулять у Татевского монастыря, где сначала прокатимся по самой длинной канатной дороге маятникового типа. 6 км пути над глубоким ущельем впечатлят каждого! Татев весьма хорошо сохранился и раскинулся посреди невероятной красоты природы. Стены монастыря кажутся продолжением скалы, да и сам весь комплекс идеально вписывается в окружающую среду. Спустимся по серпантину к Чёртовому мосту, зайдём в дозорную башню и сделаем фото с видом на ущелье.
Пора дальше — к мистическому монументу Караундж, он же древняя обсерватория (посещение за доплату и по желанию). Напоследок полюбуемся мощным водопадом Армении Шаки. Возвращение в Ереван после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, 08:30-09:00Завершение: Ереван, после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.