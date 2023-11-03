Захватывающие пейзажи и армянские святыни
Я с радостью открою для вас архитектурные особенности Нораванка и историческую значимость Татевского монастыря, до которого мы доберёмся по самой длинной в мире канатной дороге.
Маршрут не из простых, но благодаря богатству ландшафтов и интересным историям мы с лёгкостью пройдём его.
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Нораванк — средневековое зодчество и легенда о мастере Момике
Нораванк в переводе с армянского — «новый монастырь». Архитектурное чудо, расположенное на скалах глубокого ущелья, было административным и духовным центром местных владык в средневековой Армении. В наши дни это одно из главных достояний средневекового зодчества.
Вы узнаете об особенностях архитектуры, которые делают Нораванк уникальным. Я расскажу легенду о мастере Момике и его трагической любви. А стоя на утёсе живописного ущелья, вы услышите некоторые подробности о животном мире окружающего нас заповедника.
По желанию после монастыря мы отправимся на обед в охотничий ресторан на берегу горной реки.
Татевский монастырь — раскопки учёных и самая длинная канатная дорога
Этот аскетичный монастырь возведён в конце 9 века. До него мы доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине. Самое время пощекотать воображение и нервы, пролетая над пропастью!
Я покажу комплекс изнутри и снаружи. Раскрою предположения учёных, ведущих раскопки в надежде раскрыть тайны бывалого могущественного комплекса и крупнейшего университета. При возможности познакомлю вас с настоятелем церкви отцом Микаелом.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в Татев — €18/чел., обед — €15/чел.
- По желанию посетим монастырь Хор Вирап у подножия горы Арарат — €10/чел., село пещер с висячим мостом в Хндзореск — €15/чел.
- Экскурсия проводится минимум для пяти человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.