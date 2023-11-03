Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе

Захватывающие пейзажи и армянские святыни

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Юг Армении славится важными для культуры страны монастырскими комплексами.

Я с радостью открою для вас архитектурные особенности Нораванка и историческую значимость Татевского монастыря, до которого мы доберёмся по самой длинной в мире канатной дороге.

Маршрут не из простых, но благодаря богатству ландшафтов и интересным историям мы с лёгкостью пройдём его.
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастырь Нораванк — средневековое зодчество и легенда о мастере Момике

Нораванк в переводе с армянского — «новый монастырь». Архитектурное чудо, расположенное на скалах глубокого ущелья, было административным и духовным центром местных владык в средневековой Армении. В наши дни это одно из главных достояний средневекового зодчества.

Вы узнаете об особенностях архитектуры, которые делают Нораванк уникальным. Я расскажу легенду о мастере Момике и его трагической любви. А стоя на утёсе живописного ущелья, вы услышите некоторые подробности о животном мире окружающего нас заповедника.

По желанию после монастыря мы отправимся на обед в охотничий ресторан на берегу горной реки.

Татевский монастырь — раскопки учёных и самая длинная канатная дорога

Этот аскетичный монастырь возведён в конце 9 века. До него мы доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине. Самое время пощекотать воображение и нервы, пролетая над пропастью!

Я покажу комплекс изнутри и снаружи. Раскрою предположения учёных, ведущих раскопки в надежде раскрыть тайны бывалого могущественного комплекса и крупнейшего университета. При возможности познакомлю вас с настоятелем церкви отцом Микаелом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в Татев — €18/чел., обед — €15/чел.
  • По желанию посетим монастырь Хор Вирап у подножия горы Арарат — €10/чел., село пещер с висячим мостом в Хндзореск — €15/чел.
  • Экскурсия проводится минимум для пяти человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Татев
Популярные места

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