Юг Армении славится важными для культуры страны монастырскими комплексами. Я с радостью открою для вас архитектурные особенности Нораванка и историческую значимость Татевского монастыря, до которого мы доберёмся по самой длинной в мире канатной дороге. Маршрут не из простых, но благодаря богатству ландшафтов и интересным историям мы с лёгкостью пройдём его.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Нораванк — средневековое зодчество и легенда о мастере Момике

Нораванк в переводе с армянского — «новый монастырь». Архитектурное чудо, расположенное на скалах глубокого ущелья, было административным и духовным центром местных владык в средневековой Армении. В наши дни это одно из главных достояний средневекового зодчества.

Вы узнаете об особенностях архитектуры, которые делают Нораванк уникальным. Я расскажу легенду о мастере Момике и его трагической любви. А стоя на утёсе живописного ущелья, вы услышите некоторые подробности о животном мире окружающего нас заповедника.

По желанию после монастыря мы отправимся на обед в охотничий ресторан на берегу горной реки.

Татевский монастырь — раскопки учёных и самая длинная канатная дорога

Этот аскетичный монастырь возведён в конце 9 века. До него мы доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине. Самое время пощекотать воображение и нервы, пролетая над пропастью!

Я покажу комплекс изнутри и снаружи. Раскрою предположения учёных, ведущих раскопки в надежде раскрыть тайны бывалого могущественного комплекса и крупнейшего университета. При возможности познакомлю вас с настоятелем церкви отцом Микаелом.

Организационные детали