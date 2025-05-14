Путешествие к югу Армении, где средневековые монастыри и захватывающие дух виды ждут вас. Узнайте больше о культуре и истории страны
Юг Армении славится своими историческими монастырями.
Путешествие включает посещение Нораванка, уникального архитектурного чуда, и Татевского монастыря, до которого ведёт самая длинная канатная дорога в мире. Участники узнают о легендах и археологических находках, связанных с этими местами. Виды, открывающиеся с канатной дороги, оставят незабываемые впечатления. Маршрут включает также обед на берегу горной реки, что добавляет путешествию особый колорит
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами в полной мере. В октябре и ноябре природа окрашивается в яркие осенние цвета, добавляя романтики. Зимой и ранней весной путешествие также возможно, но стоит учесть возможные погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нораванк
Татевский монастырь
Описание экскурсии
Монастырь Нораванк — средневековое зодчество и легенда о мастере Момике
Нораванк в переводе с армянского — «новый монастырь». Архитектурное чудо, расположенное на скалах глубокого ущелья, было административным и духовным центром местных владык в средневековой Армении. В наши дни это одно из главных достояний средневекового зодчества.
Вы узнаете об особенностях архитектуры, которые делают Нораванк уникальным. Я расскажу легенду о мастере Момике и его трагической любви. А стоя на утёсе живописного ущелья, вы услышите некоторые подробности о животном мире окружающего нас заповедника.
По желанию после монастыря мы отправимся на обед в охотничий ресторан на берегу горной реки.
Татевский монастырь — раскопки учёных и самая длинная канатная дорога
Этот аскетичный монастырь возведён в конце 9 века. До него мы доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине. Самое время пощекотать воображение и нервы, пролетая над пропастью!
Я покажу комплекс изнутри и снаружи. Раскрою предположения учёных, ведущих раскопки в надежде раскрыть тайны бывалого могущественного комплекса и крупнейшего университета. При возможности познакомлю вас с настоятелем церкви отцом Микаелом.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу в Татев — €22/чел., обед — €17/чел.
По желанию посетим монастырь Хор Вирап у подножья горы Арарат — €40, село пещер с висячим мостом в Хндзореске — €60.
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Доплата за каждого (после второго) — €90.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4404 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
Брали экскурсию на майские праздники. Дорога до монастыря Татев неблизкая — около 250 км в одну сторону. Гид, приятная женщина Саакануш (Ануш). Выехали из Еревана в 8 утра и вернулись читать дальшеуменьшить
обратно после 22:00. Несмотря на длинную дорогу не устали ни капельки, маршрут хорошо продуман. По дороге были небольшие остановки (вид на Арарат, цветущие поля маков). Далее красивый монастырь Нораванк в горах. Обед в необычном месте на берегу горной реки. По дороге к Татевскому монастырю невероятные пейзажи, канатная дорога к монастырю, просто дух захватывает. Большое спасибо организатору за прекрасную экскурсию! Отдельное спасибо нашему водителю, дорога сложная, но ехать было очень комфортно. Несмотря на отдаленность от Еревана экскурсию обязательно стоит посетить во время путешествия в Армению.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
И
Илья
Захватывающая экскурсия с невероятными видами. Одна дорога уже стоит того, чтобы отправиться в этот тур! Вы увидите живописные ущелья и величественные горы, от которых невозможно оторвать глаз. Нораванк и Татев - потрясающие места! Канатная дорога над ущельем захватывает дух! По нашей просьбе Ашот добавил в наш маршрут Хор Вирап. Все было организовано очень хорошо, автомобиль для такой долгой поездки был очень комфортный.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Посетили с прекрасным гидом и водителем несколько экскурсий в Армении. Остались очень довольны, все было с учетом наших пожеланий, максимально комфортно, непринужденно и информативно! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Нораванк и Татевский монастырь за 1 день»