Новый горнолыжный курорт в Армении

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Этот тур предлагает уникальный опыт горнолыжного и сноубордического отдыха, предоставляет возможность насладиться зимними видами спорта, а также подняться на канатной дороге и насладиться красотой горных пейзажей, комфортом и разнообразием кулинарных удовольствий в ресторане на курорте.
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Новый горнолыжный курорт в Армении
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Аллея Армянского Алфавита
  • Монастырь Ованаванк
  • Монастырь Сагмосаванк
  • Горнолыжный курорт Майлер Маунтин Резорт

Описание

Что вас ожидает: Атмосфера комфорта и красоты Добро пожаловать в захватывающий мир горнолыжного отдыха в комплексе «Майлер Маунтайн Резорт» — уединенном горнолыжном курорте, замечательно вписавшемся в величественные восточные склоны горы Арагац в Апаранском районе Республики Армения. Одним из ярких моментов вашего пребывания будет подъем на канатной дороге, открывающей потрясающий вид на величественные вершины гор. Это неповторимое зрелище оставит незабываемые впечатления и сделает ваш отдых настоящим путешествием в мир красоты и гармонии природы. После активного дня на склонах приглашаем вас насладиться теплой обстановкой ресторана курорта. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь комфортом и изысканными блюдами, которые подготовлены опытными поварами. Ресторан комплекса «Майлер» предлагает разнообразие кулинарных удовольствий, подчеркивая изысканный вкус и ароматы армянской кухни. Таким образом, тур в комплекс «Майлер» — это уникальная возможность не только насладиться зимними развлечениями, но и погрузиться в атмосферу комфорта, красоты и вкуса, созданную для истинных ценителей активного отдыха и гармонии с природой. Отправляйтесь в путешествие, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль с кондиционером и профессиональным водителем
  • Трансфер из любой точки Еревана
  • Бутилированная вода.
  • При желании можем остановиться у Аллеи Армянского Алфавита, Монастыря Ованаванк или Сагмосаванк
Что не входит
  • Поездка проходит без сопровождения гида
  • Билеты на канатную дорогу
  • Аренда лыж
  • Обед (можно пообедать в ресторане, который находится прямо на территории курорта)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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