Описание

Что вас ожидает: Атмосфера комфорта и красоты Добро пожаловать в захватывающий мир горнолыжного отдыха в комплексе «Майлер Маунтайн Резорт» — уединенном горнолыжном курорте, замечательно вписавшемся в величественные восточные склоны горы Арагац в Апаранском районе Республики Армения. Одним из ярких моментов вашего пребывания будет подъем на канатной дороге, открывающей потрясающий вид на величественные вершины гор. Это неповторимое зрелище оставит незабываемые впечатления и сделает ваш отдых настоящим путешествием в мир красоты и гармонии природы. После активного дня на склонах приглашаем вас насладиться теплой обстановкой ресторана курорта. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь комфортом и изысканными блюдами, которые подготовлены опытными поварами. Ресторан комплекса «Майлер» предлагает разнообразие кулинарных удовольствий, подчеркивая изысканный вкус и ароматы армянской кухни. Таким образом, тур в комплекс «Майлер» — это уникальная возможность не только насладиться зимними развлечениями, но и погрузиться в атмосферу комфорта, красоты и вкуса, созданную для истинных ценителей активного отдыха и гармонии с природой. Отправляйтесь в путешествие, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.