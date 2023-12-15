Этот тур предлагает уникальный опыт горнолыжного и сноубордического отдыха, предоставляет возможность насладиться зимними видами спорта, а также подняться на канатной дороге и насладиться красотой горных пейзажей, комфортом и разнообразием кулинарных удовольствий в ресторане на курорте.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аллея Армянского Алфавита
- Монастырь Ованаванк
- Монастырь Сагмосаванк
- Горнолыжный курорт Майлер Маунтин Резорт
Описание
Что вас ожидает: Атмосфера комфорта и красоты Добро пожаловать в захватывающий мир горнолыжного отдыха в комплексе «Майлер Маунтайн Резорт» — уединенном горнолыжном курорте, замечательно вписавшемся в величественные восточные склоны горы Арагац в Апаранском районе Республики Армения. Одним из ярких моментов вашего пребывания будет подъем на канатной дороге, открывающей потрясающий вид на величественные вершины гор. Это неповторимое зрелище оставит незабываемые впечатления и сделает ваш отдых настоящим путешествием в мир красоты и гармонии природы. После активного дня на склонах приглашаем вас насладиться теплой обстановкой ресторана курорта. Здесь вы сможете расслабиться, наслаждаясь комфортом и изысканными блюдами, которые подготовлены опытными поварами. Ресторан комплекса «Майлер» предлагает разнообразие кулинарных удовольствий, подчеркивая изысканный вкус и ароматы армянской кухни. Таким образом, тур в комплекс «Майлер» — это уникальная возможность не только насладиться зимними развлечениями, но и погрузиться в атмосферу комфорта, красоты и вкуса, созданную для истинных ценителей активного отдыха и гармонии с природой. Отправляйтесь в путешествие, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль с кондиционером и профессиональным водителем
- Трансфер из любой точки Еревана
- Бутилированная вода.
- При желании можем остановиться у Аллеи Армянского Алфавита, Монастыря Ованаванк или Сагмосаванк
- Что не входит
- Поездка проходит без сопровождения гида
- Билеты на канатную дорогу
- Аренда лыж
- Обед (можно пообедать в ресторане, который находится прямо на территории курорта)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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