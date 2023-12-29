Прогуляться к замёрзшим водопадам, приготовить пури и продегустировать вино
31 декабря вы побываете на домашней винодельне, научитесь готовить чурчхелу и лепёшки пури, прогуляетесь по городу любви.
А вечером вернёмся в Тбилиси и встретим 2024 год в ресторане, наслаждаясь национальной кухней и напитками.
Но и это ещё не всё! Вас ждёт большое путешествие по Армении: увидим античный храм I века, пообедаем на берегу Севана, прогуляемся по колоритному Еревану, пройдём по улочкам «местной Швейцарии» и услышим «Симфонию камней».
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Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 10 лет.
Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.
100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану
Встречаемся в аэропорту столицы Армении — Еревана — в 14:00 и отправляемся в отель. После заселения начнём наш экскурсионный тур.
Прогуляемся по столице Армении: побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.
Заглянем в магазин-базар «Вернисаж», расположенный в необычном здании с фасадом, украшенным яркой голубой мозаикой. Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце дня пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом.
Монастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро Севан
Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного в скале. Здесь желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.
Затем отправимся к храму Гарни 1 века. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница.
Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.
Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами. Затем прогуляемся до монастыря Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке.
Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку. Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.
Затем отправимся в Тбилиси, дорога займёт 3-4 часа. Заселимся в отель и хорошенько отдохнём.
Дегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового года
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Вернёмся в Тбилиси и встретим Новый год в уютной обстановке. Веселиться будем хоть до самого утра!
Прогулка по Тбилиси
Хорошенько выспимся, позавтракаем без спешки, а затем отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» — и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.
Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам
Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.
Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола.
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами.
Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.
Встреча рассвета, церковь Гергети и отъезд
Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 11:00-12:00 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - обсуждаетсяЗавершение: Аэропорт Владикавказа, 18:00. Более ранний отлёт обсуждается
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.