Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином

Прогуляться к замёрзшим водопадам, приготовить пури и продегустировать вино

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем провести самую волшебную ночь в году без предпраздничной суеты, резки салатов и голубых огоньков.

31 декабря вы побываете на домашней винодельне, научитесь готовить чурчхелу и лепёшки пури, прогуляетесь по городу любви.

А вечером вернёмся в Тбилиси и встретим 2024 год в ресторане, наслаждаясь национальной кухней и напитками.

Но и это ещё не всё! Вас ждёт большое путешествие по Армении: увидим античный храм I века, пообедаем на берегу Севана, прогуляемся по колоритному Еревану, пройдём по улочкам «местной Швейцарии» и услышим «Симфонию камней».
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 10 лет.

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

100% возврат в течении 24 часов после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Еревану

Встречаемся в аэропорту столицы Армении — Еревана — в 14:00 и отправляемся в отель. После заселения начнём наш экскурсионный тур.

Прогуляемся по столице Армении: побываем на вершине «Каскада» — многоуровневой смотровой площадки и полюбуемся Араратом, подсвеченным лучами заходящего солнца. Увидим необычные скульптуры и арт-объекты города, пройдём через площадь Свободы, свернём на Северный проспект и посетим площадь Республики — сердце Еревана.

Заглянем в магазин-базар «Вернисаж», расположенный в необычном здании с фасадом, украшенным яркой голубой мозаикой. Закупимся сувенирами, пополним запасы вина, сладостей и сухофруктов и в конце дня пойдём на ужин в колоритную таверну, чтобы насладиться национальной кухней Армении и познакомиться друг с другом.

Экскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по Еревану
2 день

Монастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро Севан

Разместимся в машине и отправимся за пределы города, слушая рассказ местного гида об удивительной истории Армении и её народа. Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного в скале. Здесь желающие смогут попробовать гату — традиционный сладкий пирог с начинкой.

Затем отправимся к храму Гарни 1 века. Покажется, будто мы оказались в Афинах и любуемся на Акрополь. Вы увидите единственную сохранившуюся в Армении языческую святыню, построенную по канонам греческой архитектуры: колонны, крыша с треугольным фронтоном и широкая лестница.

Сделаем эффектные фотографии и поедем дальше, нас уже ждёт «Симфония камней» в ущелье Гарни. Скалы здесь имеют причудливую форму узких столбов и напоминают трубы органа.

Остановимся у голубой жемчужины Армении и со смотровой площадки рассмотрим Севан, окружённый горными вершинами. Обед устроим на берегу — насладимся свежевыловленным сигом и тёртой и обжаренной в сливочном масле картошечкой, любуясь завораживающими пейзажами. Затем прогуляемся до монастыря Севанаванк, основанному монахами-отшельниками в 8 веке.

Остановимся у монастыря Агарцин, что на армянском означает «игра орлов». Самая древняя постройка комплекса, возвышающегося над лесным полотном, относится к 11 веку. Следующая точка маршрута — город Дилижан, прозванный «местной Швейцарией» за колоритные узкие улочки, живописные домики с резными балконами и брусчатые дорожки.

Затем отправимся в Тбилиси, дорога займёт 3-4 часа. Заселимся в отель и хорошенько отдохнём.

Монастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро СеванМонастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро СеванМонастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро СеванМонастырь Гарни, «Симфония камней» и озеро Севан
3 день

Дегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового года

Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.

После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.

Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.

Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино. Вернёмся в Тбилиси и встретим Новый год в уютной обстановке. Веселиться будем хоть до самого утра!

Дегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового годаДегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового годаДегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового годаДегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового годаДегустация вина в Кахетии, мастер-классы, Сигнахи и встреча Нового года
4 день

Прогулка по Тбилиси

Хорошенько выспимся, позавтракаем без спешки, а затем отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» — и крепость Нарикала.

За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.

После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
5 день

Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам

Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.

Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на Долину дьявола.

Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.

Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами.

Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.

Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам
6 день

Встреча рассвета, церковь Гергети и отъезд

Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.

По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 11:00-12:00 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.

Встреча рассвета, церковь Гергети и отъездВстреча рассвета, церковь Гергети и отъездВстреча рассвета, церковь Гергети и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - обсуждается
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 18:00. Более ранний отлёт обсуждается
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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