Откройте для себя Армению: обзорный тур по древнему Еревану с посещением площади Республики, Каскада и оперного театра, а также поездка к озеру Севан.
Вас ждут панорамы горы Арарат, кристально чистый воздух, живописные виды и легендарный монастырь Севанаванк на полуострове!
Описание экскурсии
Увидеть самое главное в Ереване Погрузитесь в атмосферу Армении, отправившись на увлекательный обзорный тур по Еревану — одному из древнейших городов мира. Вы увидите главные достопримечательности столицы: площадь Республики, Каскад, оперный театр и панораму библейской горы Арарат. Природная жемчужина Армении После прогулки по городу маршрут продолжится к жемчужине Армении — высокогорному озеру Севан. Здесь вы насладитесь кристально чистым воздухом, великолепными видами и посетите знаменитый монастырь Севанаванк, расположенный на живописном полуострове. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Мать Армения
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- /nКомфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-6 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- /nБутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
