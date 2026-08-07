Это путешествие — гармоничное знакомство с историей и природой Армении. В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов. А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хор Вирап — один из символов Армении

Наша первая цель — монастырь Хор Вирап. Это колыбель зарождения христианства в Армении. Название храма переводится как «глубокая яма», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый святой Григорий Просветитель. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю. Ориентиром в дороге нам будет служить библейская гора Арарат.

Ущелье Ангелов

Это уникальный природный памятник в центральной части Армении. Его изюминка — внешний вид и цвет. Не буду описывать — увидите сами! А также сможете попробовать целебную минеральную воду.

Голубая жемчужина страны — Азатское водохранилище

Вокруг возвышаются Ераносские горы. Небо и облака отражаются в воде и придают водохранилищу неповторимый вид: причём в разное время суток — разный. Это место произведёт на вас неизгладимое впечатление!

Организационные детали