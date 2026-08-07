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Открывая Армению։ Хор Вирап, Ущелье Ангелов и Азатское водохранилище

Познакомиться с христианской историей страны, прогуляться по ущельям и насладиться природой
Это путешествие — гармоничное знакомство с историей и природой Армении.

В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов.

А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.
Открывая Армению։ Хор Вирап, Ущелье Ангелов и Азатское водохранилище
Открывая Армению։ Хор Вирап, Ущелье Ангелов и Азатское водохранилище
Открывая Армению։ Хор Вирап, Ущелье Ангелов и Азатское водохранилище

Описание экскурсии

Хор Вирап — один из символов Армении

Наша первая цель — монастырь Хор Вирап. Это колыбель зарождения христианства в Армении. Название храма переводится как «глубокая яма», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый святой Григорий Просветитель. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю. Ориентиром в дороге нам будет служить библейская гора Арарат.

Ущелье Ангелов

Это уникальный природный памятник в центральной части Армении. Его изюминка — внешний вид и цвет. Не буду описывать — увидите сами! А также сможете попробовать целебную минеральную воду.

Голубая жемчужина страны — Азатское водохранилище

Вокруг возвышаются Ераносские горы. Небо и облака отражаются в воде и придают водохранилищу неповторимый вид: причём в разное время суток — разный. Это место произведёт на вас неизгладимое впечатление!

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Вас ждёт легкий поход в Ущелье Ангелов протяжённостью 3 км. Примерно столько же предстоит пройти к Азатскому водохранилищу.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване, в удобном для вас месте
  • По желанию можем заехать в винодельню на дегустацию вина (оплачивается дополнительно: €15/чел.) или организовать дегустацию вина и ужин (€40/чел.).
  • Оплата производится на месте в местной валюте — 50 000 драмов
  • Эта экскурсия проводится с 1 ноября до конца мая

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Крис
Крис — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я обожаю делиться с гостями красотой и душой нашей тёплой, гостеприимной Армении. Приглашаю вас в мои авторские туры — по местам, которые знаю и люблю всем сердцем. Армения — это настоящий музей
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под открытым небом, и я с радостью покажу вам её с самых разных сторон: древнюю и современную, культурную и природную. Вас ждут живописные пейзажи, каньоны, горные реки и альпийские луга. Обещаю: это будет путешествие, которое вы будете вспоминать с улыбкой!

Входит в следующие категории Еревана

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