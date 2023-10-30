Познакомиться с христианской историей страны, прогуляться по ущельям и насладиться природой
Это путешествие — гармоничное знакомство с историей и природой Армении.
В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов.
А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.
В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов.
А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
окт
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Хор Вирап — один из символов Армении
Наша первая цель — монастырь Хор Вирап. Это колыбель зарождения христианства в Армении. Название храма переводится как «глубокая яма», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый святой Григорий Просветитель. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю. Ориентиром в дороге нам будет служить библейская гора Арарат.
Ущелье Ангелов
Это уникальный природный памятник в центральной части Армении. Его изюминка — внешний вид и цвет. Не буду описывать — увидите сами! А также сможете попробовать целебную минеральную воду.
Голубая жемчужина страны — Азатское водохранилище
Вокруг возвышаются Ераносские горы. Небо и облака отражаются в воде и придают водохранилищу неповторимый вид: причём в разное время суток — разный. Это место произведёт на вас неизгладимое впечатление!
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная. Вас ждёт легкий поход в Ущелье Ангелов протяжённостью 3 км. Примерно столько же предстоит пройти к Азатскому водохранилищу.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване, в удобном для вас месте
- По желанию можем заехать в винодельню на дегустацию вина (оплачивается дополнительно: €15/чел.) или организовать дегустацию вина и ужин (€40/чел.).
- Оплата производится на месте в местной валюте — 45 000 драмов
- Эта экскурсия проводится с 1 ноября до конца мая
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Крис — ваш гид в Ереване
Здравствуйте. Меня зовут Крис. Мне нравится показывать гостям нашу красивую и гостеприимную страну, и я предлагаю вам свои авторские программы по Армении. Добро пожаловать в музей под открытым небом! Я покажу вам разностороннюю, историческую и культурную Армению. Покажу захватывающие пейзажи, головокружительные каньоны, горные реки, альпийские луга. Я обещаю вам незабываемые воспоминания из Армении.
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