Это путешествие — гармоничное знакомство с историей и природой Армении.
В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов.
А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.
В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю страны. Потом окажетесь в таинственном Ущелье Ангелов.
А в конце экскурсии побываете на Азатском водохранилище, которое славится своими завораживающими пейзажами.
Описание экскурсии
Хор Вирап — один из символов Армении
Наша первая цель — монастырь Хор Вирап. Это колыбель зарождения христианства в Армении. Название храма переводится как «глубокая яма», и в этой «яме» когда-то отбывал наказание почитаемый святой Григорий Просветитель. Вы увидите убранство монастыря, а я расскажу вам его историю. Ориентиром в дороге нам будет служить библейская гора Арарат.
Ущелье Ангелов
Это уникальный природный памятник в центральной части Армении. Его изюминка — внешний вид и цвет. Не буду описывать — увидите сами! А также сможете попробовать целебную минеральную воду.
Голубая жемчужина страны — Азатское водохранилище
Вокруг возвышаются Ераносские горы. Небо и облака отражаются в воде и придают водохранилищу неповторимый вид: причём в разное время суток — разный. Это место произведёт на вас неизгладимое впечатление!
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная. Вас ждёт легкий поход в Ущелье Ангелов протяжённостью 3 км. Примерно столько же предстоит пройти к Азатскому водохранилищу.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване, в удобном для вас месте
- По желанию можем заехать в винодельню на дегустацию вина (оплачивается дополнительно: €15/чел.) или организовать дегустацию вина и ужин (€40/чел.).
- Оплата производится на месте в местной валюте — 50 000 драмов
- Эта экскурсия проводится с 1 ноября до конца мая
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Крис — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я обожаю делиться с гостями красотой и душой нашей тёплой, гостеприимной Армении. Приглашаю вас в мои авторские туры — по местам, которые знаю и люблю всем сердцем. Армения — это настоящий музей
Входит в следующие категории Еревана
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