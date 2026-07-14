Экскурсия по озеру Севан и прогулка на кораблике подарят незабываемые впечатления от величественных пейзажей Кавказа. Величественный Севан и его древний монастырь Севанаванк откроют перед вами свою историю.Путешествие продолжится в Дилижане,

где вас ждёт знакомство с природой армянской Швейцарии и оленьей фермой. Прогулка на лодке по озеру Парз станет отличным завершением дня. В стоимость включены трансфер и билеты на все активности, что делает это предложение особенно привлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Севан и Дилижана - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортна для прогулок и экскурсий на свежем воздухе. Летние месяцы позволяют насладиться всеми прелестями природы, а также избежать толп туристов. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, однако стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. Зимой прогулка может быть ограничена из-за погодных условий, но красота заснеженных пейзажей также имеет своё очарование.

Сейчас август — это идеальное время.