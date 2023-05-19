Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки

Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму

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Путешествие полностью посвящено природным достопримечательностям нашей страны. Из столицы вы проедете живописным маршрутом к крупнейшему озеру на Кавказе. Полюбуетесь севанскими красотами с борта кораблика. Пообедаете на берегу блюдами из местной рыбы.

А затем посетите зелёные окрестности Дилижана, где навестите благородных оленей и покатаетесь на лодочке по фотогеничному озеру Парз.
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Озёра Севан и Парз: трансфер из Еревана + индивидуальные водные прогулки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Поездка проходит без сопровождения гида, везти по маршруту вас будет водитель из нашей команды.

Что вас ожидает

Великолепный Севан

На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю. Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки. А после сможете пообедать на берегу — в местных заведениях готовят блюда из рыбы, которая славятся на всю страну: севанский ишхан и сиг.

Оленья ферма и озеро Парз

Далее мы переедем в Дилижан, или армянскую Швейцарию. По пути вы увидите красивейшие леса. Заедете на оленью ферму, где узнаете, как восстанавливают популяцию, ухаживают за животными и какие условия необходимы, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Оленей можно будет покормить и погладить. После мы организуем для вас прогулку на лодке по озеру, окружённому густыми зелеными лесами. На фоне местных пейзажей получаются прекрасные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальные водные прогулки на кораблике и лодке
  • Дополнительные расходы: обед на озере Севан (14-17 €/человека)
  • Общее время в пути составит 3,5 часа
  • Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды
  • Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 7 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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