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Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике

Откройте для себя природные сокровища Армении: от величественного озера Севан до зелёных просторов Дилижана. Путешествие обещает быть незабываемым
Экскурсия по озеру Севан и прогулка на кораблике подарят незабываемые впечатления от величественных пейзажей Кавказа. Величественный Севан и его древний монастырь Севанаванк откроют перед вами свою историю.

Путешествие продолжится в Дилижане,
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где вас ждёт знакомство с природой армянской Швейцарии и оленьей фермой. Прогулка на лодке по озеру Парз станет отличным завершением дня.

В стоимость включены трансфер и билеты на все активности, что делает это предложение особенно привлекательным

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Водная прогулка по Севану
  • 🌲 Живописные виды Дилижана
  • 🍽️ Обед из местной рыбы
  • 🦌 Посещение оленьей фермы
  • 🏞️ Прогулка на лодке по озеру Парз

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения озера Севан и Дилижана - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортна для прогулок и экскурсий на свежем воздухе. Летние месяцы позволяют насладиться всеми прелестями природы, а также избежать толп туристов. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, однако стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. Зимой прогулка может быть ограничена из-за погодных условий, но красота заснеженных пейзажей также имеет своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике

Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Озеро Парз
  • Оленья ферма

Описание экскурсии

Великолепный Севан

На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю. Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки. А после сможете пообедать на берегу — в местных заведениях готовят блюда из рыбы, которая славятся на всю страну: севанского ишхана и сига.
Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесённый в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Парз и оленья ферма

Далее мы переедем в Дилижан, или армянскую Швейцарию. По пути вы увидите красивейшие леса. На озере Парз в Дилижанском национальном парке познакомимся с редким разнообразием растений. Окружённая густыми зелёными лесами, водная гладь станет прекрасным фоном для фотосессии. Здесь приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о. Парз, билеты на оленью ферму
  • Дополнительные расходы: обед на озере Севан (€14-17 с человека)
  • Общее время в пути составит 3,5 часа
  • Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • При желании можно посетить монастырь Агарцин в Дилижане (доплата — €30).
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов-водителей из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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3
2
1
А
В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично!
Пунктуально, четко, весь маршрут совпадает с описанием. Левон рассказал много интересных историй, поддерживал беседу, фотографировал нас и, что самое ценное, потакал
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любым нашим желаниям сделать доп остановки или немного дольше задержаться где-то на месте. Никакой спешки, только терпение и понимание, а так же поддержка. Безумно благодарны ему!
Это был день рождения подруги, и мы не пожалели, что провели его именно в такой компании.
Огромное спасибо!

В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично!
В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично!
В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично!
В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично!
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М
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны на озере в горах оставили яркие и незабываемые впечатления! Интересно было как для детей, так и для взрослых! Большое спасибо!
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны
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Alexander
Отличная поездка, остались очень довольны! Тур заказывали у Рипсиме, заранее обсудили маршрут с учетом того, что со мной путешествовала пожилая мама с ограниченной подвижностью — все было организовано очень внимательно
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и комфортно.
Впервые побывали в Дилижане на озере Парз и посетили монастырь Аргацин — места просто замечательные.
Отдельная благодарность гиду Левону за интересные рассказ, заботу и внимательное отношение к нашим особенностям. Благодаря ему поездка прошла легко и приятно.
В целом остались только положительные впечатления. Смело рекомендуем!

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Е
Экскурсия супер! Гид прекрасно владеет русским языком и знаниями истории. Всю экскурсию чувствовали себя в безопасности, окруженные заботой. Было интересно и комфортно. Рекомендую!
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Е
Прекрасная природа на всех локациях. Очень понравилось само озеро, прогулка на лодке и шикарный обед. Всем рекомендуем посещение данной экскурсии, организация была выше всяких похвал. Спасибо большое!
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Н
Ездили в поездку с гидом Араратом.
Очень понравился весь день - и кораблики и парк в Дилижане, озеро Севан бесподобно красивое!
Арарат рассказывал много интересного, отвез в старый Дилижан, мы прошли по старым улочкам.
Поездка интересная, насыщенная, были с детьми 6 и 11 лет - не устали, все очень продуманно!
Спасибо Арарату, вся поездка была комфортна, ощущали его заботу каждую минуту!
Рекомендую!
Ездили в поездку с гидом Араратом.
Ездили в поездку с гидом Араратом.
Ездили в поездку с гидом Араратом.
Ездили в поездку с гидом Араратом.
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Входит в следующие категории Еревана

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