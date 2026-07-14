Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Откройте для себя природные сокровища Армении: от величественного озера Севан до зелёных просторов Дилижана. Путешествие обещает быть незабываемым
Экскурсия по озеру Севан и прогулка на кораблике подарят незабываемые впечатления от величественных пейзажей Кавказа. Величественный Севан и его древний монастырь Севанаванк откроют перед вами свою историю.
Путешествие продолжится в Дилижане, читать дальшеуменьшить
где вас ждёт знакомство с природой армянской Швейцарии и оленьей фермой. Прогулка на лодке по озеру Парз станет отличным завершением дня.
В стоимость включены трансфер и билеты на все активности, что делает это предложение особенно привлекательным
Лучшее время для посещения озера Севан и Дилижана - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортна для прогулок и экскурсий на свежем воздухе. Летние месяцы позволяют насладиться всеми прелестями природы, а также избежать толп туристов. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, однако стоит учесть возможные дожди и прохладную погоду. Зимой прогулка может быть ограничена из-за погодных условий, но красота заснеженных пейзажей также имеет своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Озеро Парз
Оленья ферма
Описание экскурсии
Великолепный Севан
На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю. Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки. А после сможете пообедать на берегу — в местных заведениях готовят блюда из рыбы, которая славятся на всю страну: севанского ишхана и сига. Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесённый в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Озеро Парз и оленья ферма
Далее мы переедем в Дилижан, или армянскую Швейцарию. По пути вы увидите красивейшие леса. На озере Парз в Дилижанском национальном парке познакомимся с редким разнообразием растений. Окружённая густыми зелёными лесами, водная гладь станет прекрасным фоном для фотосессии. Здесь приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о. Парз, билеты на оленью ферму
Дополнительные расходы: обед на озере Севан (€14-17 с человека)
Общее время в пути составит 3,5 часа
Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
При желании можно посетить монастырь Агарцин в Дилижане (доплата — €30).
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов-водителей из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Аделина
В эту поездку нас сопровождал Левон, и все прошло отлично! Пунктуально, четко, весь маршрут совпадает с описанием. Левон рассказал много интересных историй, поддерживал беседу, фотографировал нас и, что самое ценное, потакал читать дальшеуменьшить
любым нашим желаниям сделать доп остановки или немного дольше задержаться где-то на месте. Никакой спешки, только терпение и понимание, а так же поддержка. Безумно благодарны ему! Это был день рождения подруги, и мы не пожалели, что провели его именно в такой компании. Огромное спасибо!
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М
Мария
Замечательная экскурсия! Невероятно красивые виды на озеро Севан, прогулка на лодке, содержательная экскурсия, ферма оленей, катамараны на озере в горах оставили яркие и незабываемые впечатления! Интересно было как для детей, так и для взрослых! Большое спасибо!
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Alexander
Отличная поездка, остались очень довольны! Тур заказывали у Рипсиме, заранее обсудили маршрут с учетом того, что со мной путешествовала пожилая мама с ограниченной подвижностью — все было организовано очень внимательно читать дальшеуменьшить
и комфортно. Впервые побывали в Дилижане на озере Парз и посетили монастырь Аргацин — места просто замечательные. Отдельная благодарность гиду Левону за интересные рассказ, заботу и внимательное отношение к нашим особенностям. Благодаря ему поездка прошла легко и приятно. В целом остались только положительные впечатления. Смело рекомендуем!
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Е
Елена
Экскурсия супер! Гид прекрасно владеет русским языком и знаниями истории. Всю экскурсию чувствовали себя в безопасности, окруженные заботой. Было интересно и комфортно. Рекомендую!
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Е
Елена
Прекрасная природа на всех локациях. Очень понравилось само озеро, прогулка на лодке и шикарный обед. Всем рекомендуем посещение данной экскурсии, организация была выше всяких похвал. Спасибо большое!
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Н
Наталья
Ездили в поездку с гидом Араратом. Очень понравился весь день - и кораблики и парк в Дилижане, озеро Севан бесподобно красивое! Арарат рассказывал много интересного, отвез в старый Дилижан, мы прошли по старым улочкам. Поездка интересная, насыщенная, были с детьми 6 и 11 лет - не устали, все очень продуманно! Спасибо Арарату, вся поездка была комфортна, ощущали его заботу каждую минуту! Рекомендую!
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