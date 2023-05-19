Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
А затем посетите зелёные окрестности Дилижана, где навестите благородных оленей и покатаетесь на лодочке по фотогеничному озеру Парз.
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даты
Описание
Поездка проходит без сопровождения гида, везти по маршруту вас будет водитель из нашей команды.
Что вас ожидает
Великолепный Севан
На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю. Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки. А после сможете пообедать на берегу — в местных заведениях готовят блюда из рыбы, которая славятся на всю страну: севанский ишхан и сиг.
Оленья ферма и озеро Парз
Далее мы переедем в Дилижан, или армянскую Швейцарию. По пути вы увидите красивейшие леса. Заедете на оленью ферму, где узнаете, как восстанавливают популяцию, ухаживают за животными и какие условия необходимы, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Оленей можно будет покормить и погладить. После мы организуем для вас прогулку на лодке по озеру, окружённому густыми зелеными лесами. На фоне местных пейзажей получаются прекрасные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальные водные прогулки на кораблике и лодке
- Дополнительные расходы: обед на озере Севан (14-17 €/человека)
- Общее время в пути составит 3,5 часа
- Предусмотрены пешие прогулки — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды
- Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 7 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.