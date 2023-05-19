Путешествие полностью посвящено природным достопримечательностям нашей страны. Из столицы вы проедете живописным маршрутом к крупнейшему озеру на Кавказе. Полюбуетесь севанскими красотами с борта кораблика. Пообедаете на берегу блюдами из местной рыбы. А затем посетите зелёные окрестности Дилижана, где навестите благородных оленей и покатаетесь на лодочке по фотогеничному озеру Парз.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Поездка проходит без сопровождения гида, везти по маршруту вас будет водитель из нашей команды.

Что вас ожидает

Великолепный Севан

На кораблике вы своей компанией отправитесь в увлекательное путешествие по легендарному Гегамскому морю. Полюбуетесь красотами озера и получите удовольствие от водной прогулки. А после сможете пообедать на берегу — в местных заведениях готовят блюда из рыбы, которая славятся на всю страну: севанский ишхан и сиг.

Оленья ферма и озеро Парз

Далее мы переедем в Дилижан, или армянскую Швейцарию. По пути вы увидите красивейшие леса. Заедете на оленью ферму, где узнаете, как восстанавливают популяцию, ухаживают за животными и какие условия необходимы, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Оленей можно будет покормить и погладить. После мы организуем для вас прогулку на лодке по озеру, окружённому густыми зелеными лесами. На фоне местных пейзажей получаются прекрасные фотографии.

Организационные детали