Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан

Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память

Описание
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На кроссовере Audi Q5 вы отправитесь в знаковые места древней и живописной Армении.

Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан. В течение суток после поездки вы получите 30 обработанных и около 100 необработанных фотографий.

А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самые живописные места Армении — в объективе

  • Монастырь Хор Вирап — его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
  • Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат.
  • Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма.
  • Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, хранят барельефы, каждый из которых – произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
  • Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м.
  • Монастырь Севанаванк — святыня 9 века находится на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный панорамный вид на лазурный Севан.

Поездка с профессиональным фотографом

В путешествии я запечатлею ваши эмоции и поймаю лучшие ракурсы. Сделаю более 100 фотографий на фоне достопримечательностей и не только. После поездки, в течении 24 часов вы получите по эл. почте 30 отредактированных и около 100 неотредактированных фотографии.

Организационные детали

  • Фототур проходит без гида. Вас буду сопровождать я, профессиональный фотограф нашей команды.
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном кроссовере Audi Q5 и входные билеты в достопримечательности
  • Дополнительные расходы: услуги гида (опционально, по вашему желанию) – 70 евро/группу, а также питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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