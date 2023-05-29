Акоп — Организатор в Ереване Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 1149 туристов

Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.