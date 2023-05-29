Вы отправитесь в знаковые места древней и живописной Армении.
Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан.
В течение 48 часов после поездки вы получите более 40 обработанных и более 150 необработанных фотографий.
А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан.
В течение 48 часов после поездки вы получите более 40 обработанных и более 150 необработанных фотографий.
А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
Описание фото-прогулки
Самые живописные места Армении — в объективе
- Монастырь Хор Вирап — его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
- Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат.
- Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма.
- Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, хранят барельефы, каждый из которых – произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
- Симфония камней — скалы ущелья состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. За их необычную шестиугольную форму место также называют «Каменный орган» и «Базальтовый орган».
- Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м.
- Монастырь Севанаванк — святыня 9 века находится на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный панорамный вид на лазурный Севан.
Поездка с профессиональным фотографом
В путешествии фотограф запечатлеет ваши эмоции и поймает лучшие ракурсы. Сделает более 200 фотографий на фоне достопримечательностей и не только. После поездки, в течении 48 часов вы получите по эл. почте более 40 отредактированных и более 150 неотредактированных фотографии.
Организационные детали
- Съёмка проходит на камеру Nikon D610 или Fujifilm X-S10
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле и входные билеты в достопримечательности
- Дополнительные расходы: услуги гида (опционально, по вашему желанию) — €70 за группу, а также питание
- Фотопоездка проходит без гида. С вами будет профессиональный фотограф нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Акопу за проведенную фотоэкскурсию!!! Посетили одни из самых прекрасных мест в Армении))) Пейзажи потрясающие!!! Приятный бонус - яркие фотографии))Все очень понравилось, рекомендую!
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В
Большое спасибо Акопу за организацию данного тура. Очень обширная вышла поездка, плюс качественные фотографии на комфортном авто. Сам Акоп - приятный и вежливый молодой человек. Заранее было предложено вместо себя
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