Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
На кроссовере Audi Q5 вы отправитесь в знаковые места древней и живописной Армении.
Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан. В течение суток после поездки вы получите 30 обработанных и около 100 необработанных фотографий.
А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан. В течение суток после поездки вы получите 30 обработанных и около 100 необработанных фотографий.
А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самые живописные места Армении — в объективе
- Монастырь Хор Вирап — его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
- Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат.
- Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма.
- Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, хранят барельефы, каждый из которых – произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
- Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м.
- Монастырь Севанаванк — святыня 9 века находится на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный панорамный вид на лазурный Севан.
Поездка с профессиональным фотографом
В путешествии я запечатлею ваши эмоции и поймаю лучшие ракурсы. Сделаю более 100 фотографий на фоне достопримечательностей и не только. После поездки, в течении 24 часов вы получите по эл. почте 30 отредактированных и около 100 неотредактированных фотографии.
Организационные детали
- Фототур проходит без гида. Вас буду сопровождать я, профессиональный фотограф нашей команды.
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном кроссовере Audi Q5 и входные билеты в достопримечательности
- Дополнительные расходы: услуги гида (опционально, по вашему желанию) – 70 евро/группу, а также питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Провёл 92 экскурсии для 126 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Армении! Меня зовут Акоп, я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с вами.
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