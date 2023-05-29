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Фотоприключение «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан

Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
Вы отправитесь в знаковые места древней и живописной Армении.

Посетите монастыри 4-9 веков Хор Вирап, Гегард и Севанаванк, языческий храм Гарни, Арку Арарата и озеро Севан.

В течение 48 часов после поездки вы получите более 40 обработанных и более 150 необработанных фотографий.

А за дополнительную плату можем взять в компанию гида из нашей команды, который познакомит вас с достопримечательностями.
5
2 отзыва
Фотоприключение «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фотоприключение «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Фотоприключение «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан

Описание фото-прогулки

Самые живописные места Армении — в объективе

  • Монастырь Хор Вирап — его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
  • Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат.
  • Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма.
  • Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Залы, вырытые в базальтовой скале, хранят барельефы, каждый из которых – произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
  • Симфония камней — скалы ущелья состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. За их необычную шестиугольную форму место также называют «Каменный орган» и «Базальтовый орган».
  • Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м.
  • Монастырь Севанаванк — святыня 9 века находится на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный панорамный вид на лазурный Севан.

Поездка с профессиональным фотографом

В путешествии фотограф запечатлеет ваши эмоции и поймает лучшие ракурсы. Сделает более 200 фотографий на фоне достопримечательностей и не только. После поездки, в течении 48 часов вы получите по эл. почте более 40 отредактированных и более 150 неотредактированных фотографии.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на камеру Nikon D610 или Fujifilm X-S10
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле и входные билеты в достопримечательности
  • Дополнительные расходы: услуги гида (опционально, по вашему желанию) — €70 за группу, а также питание
  • Фотопоездка проходит без гида. С вами будет профессиональный фотограф нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
Спасибо огромное Акопу за проведенную фотоэкскурсию!!! Посетили одни из самых прекрасных мест в Армении))) Пейзажи потрясающие!!! Приятный бонус - яркие фотографии))Все очень понравилось, рекомендую!
Спасибо огромное Акопу за проведенную фотоэкскурсию!!! Посетили одни из самых прекрасных мест в Армении))) Пейзажи потрясающие!!!
Спасибо огромное Акопу за проведенную фотоэкскурсию!!! Посетили одни из самых прекрасных мест в Армении))) Пейзажи потрясающие!!!
Спасибо огромное Акопу за проведенную фотоэкскурсию!!! Посетили одни из самых прекрасных мест в Армении))) Пейзажи потрясающие!!!
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В
Большое спасибо Акопу за организацию данного тура. Очень обширная вышла поездка, плюс качественные фотографии на комфортном авто. Сам Акоп - приятный и вежливый молодой человек. Заранее было предложено вместо себя
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(фотографа) услуга гида, как водителя, либо же с ним вместе. Мы отказались. Но если в этих места впервые и хотите послушать факт и историю, обязательно берите гида либо читайте заранее 😁 тур однозначно рекомендуем

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