Что вы увидите
- Каскад
- Кафедральный собор Григория Просветителя
- Кольцевой бульвар
- Оперный театр
- Площадь Республики
- Улица Абовяна
- Церковь Пресвятой Богородицы Зоравор
Что вас ожидает: • Я расскажу об истории 📖 Еревана. Мы пройдём по кольцевому бульвару, где вы посетите кафедральный собор Григория Просветителя;
- Посетим «Вернисаж»;
- Выйдем на самую первую улицу Еревана — Абовяна;
- Я расскажу об интересных скульптурах, которые мы встретим на нашем пути;
- Затем мы пойдем к Каскаду — музею под открытым небом;.
- После зайдем в церковь ⛪ Пресвятой Богородицы Зоравор, где хранятся мощи св. Анания — того самого, который открыл глаза Савлу и был причастен к обращению его в христианство;
- Естественно, я расскажу историю принятия христианства в Армении и легенды, связанные с этим;
- От здания оперы по Северному проспекту мы выйдем на площадь Республики, где я покажу какие ещё достопримечательности 🏛️ вы сможете посмотреть;
- Прогулка завершится возле Далана, где мы расстанемся, а вы сможете недорого и вкусно пообедать.
Что не входит
- Личные расходы (питание, вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
12 отзывов оставили туристы
Валентина К. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Ереване