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Пешком по Еревану — древнему и молодому

5
12 отзывов
Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
Прогулка 👣 по главным улицам Еревана — Кольцевому бульвару, улице Абовяна, Северному проспекту.

Вы заглянете в Кафедральный собор — самый большой в Армении и средневековую церковь ⛪ Святой Богородицы Аствацацин, пройдете вдоль Каскада — 500 метрового сооружения с ярусами скульптур.

За 5 часов узнаете, когда в Армении появилось Христианство, почему Урарту считают армянским государством, как город 🏙️ формировался в Советское время и как он меняется сейчас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • $20 за экскурсию

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Пешком по Еревану — древнему и молодому
Пешком по Еревану — древнему и молодому

Что вы увидите

  • Каскад
  • Кафедральный собор Григория Просветителя
  • Кольцевой бульвар
  • Оперный театр
  • Площадь Республики
  • Улица Абовяна
  • Церковь Пресвятой Богородицы Зоравор
Что вас ожидает: • Я расскажу об истории 📖 Еревана. Мы пройдём по кольцевому бульвару, где вы посетите кафедральный собор Григория Просветителя;
  • Посетим «Вернисаж»;
  • Выйдем на самую первую улицу Еревана — Абовяна;
  • Я расскажу об интересных скульптурах, которые мы встретим на нашем пути;
  • Затем мы пойдем к Каскаду — музею под открытым небом;.
  • После зайдем в церковь ⛪ Пресвятой Богородицы Зоравор, где хранятся мощи св. Анания — того самого, который открыл глаза Савлу и был причастен к обращению его в христианство;
  • Естественно, я расскажу историю принятия христианства в Армении и легенды, связанные с этим;
  • От здания оперы по Северному проспекту мы выйдем на площадь Республики, где я покажу какие ещё достопримечательности 🏛️ вы сможете посмотреть;
  • Прогулка завершится возле Далана, где мы расстанемся, а вы сможете недорого и вкусно пообедать.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, вода, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Пешком по Еревану — древнему и молодому
Пешком по Еревану — древнему и молодому
Пешком по Еревану — древнему и молодому
Пешком по Еревану — древнему и молодому

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина К.
Валентина К.
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12 отзывов оставили туристы

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