Валентина К. – Гид из Еревана

Прогулка 👣 по главным улицам Еревана — Кольцевому бульвару, улице Абовяна, Северному проспекту.



Вы заглянете в Кафедральный собор — самый большой в Армении и средневековую церковь ⛪ Святой Богородицы Аствацацин, пройдете вдоль Каскада — 500 метрового сооружения с ярусами скульптур.



За 5 часов узнаете, когда в Армении появилось Христианство, почему Урарту считают армянским государством, как город 🏙️ формировался в Советское время и как он меняется сейчас.