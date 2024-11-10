Пожалуй, самый необычный водоём вблизи Еревана — это Азатское водохранилище. Оно же — озеро в пустыне с обрывистыми берегами. Поплавать по его спокойным водам и насладиться окружающим ландшафтом — отличная идея. Встанем на сапы, пройдём живописным маршрутом, а в заключение устроим мини-пикник на берегу.
Описание водной прогулки
- Вы сядете на комфортабельный микроавтобус в Ереване и через час окажетесь на берегу Азатского водохранилища.
- Пройдёте 15-минутный понятный инструктаж, встанете на сап и отправитесь покорять водные просторы в компании опытного гида-инструктора (или нескольких — если вас будет много).
- Полюбуетесь разнообразными береговыми видами и позагораете на доске. В воде мы будем находиться примерно 1,5 часа.
- После прогулки устроим на берегу мини-пикник с освежающими напитками и вкусными сэндвичами.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги гида-инструктора, снаряжение (доски, вёсла, спасательные жилеты), еда и напитки после катания.
- Прогулка подходит для взрослых и детей от 9 лет. Опыт неважен — быстро научим управлять сапом даже новичков.
- Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды. Большие группы будут сопровождать несколько инструкторов.
- Возможно провести экскурсию индивидуально в удобное для вас время для 1-4 человек — 150 евро.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ст. метро «Сасунци Давида»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ереване
Увлекаюсь сап-сёрфингом. Популяризирую этот вид спорта и отдыха в Армении. Основатель школы сап-сёрфинга в Ереване. Вместе со своей командой опытных инструкторов предлагаю вам безопасные прогулки на сапах в самых необычных и живописных местах.Задать вопрос
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