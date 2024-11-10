Сап-прогулка на Азатском водохранилище

Уехать недалеко от Еревана, чтобы поплавать на сапборде по озеру в пустыне
Пожалуй, самый необычный водоём вблизи Еревана — это Азатское водохранилище. Оно же — озеро в пустыне с обрывистыми берегами. Поплавать по его спокойным водам и насладиться окружающим ландшафтом — отличная идея. Встанем на сапы, пройдём живописным маршрутом, а в заключение устроим мини-пикник на берегу.
Сап-прогулка на Азатском водохранилище
Сап-прогулка на Азатском водохранилище
Сап-прогулка на Азатском водохранилище

Описание водной прогулки

  • Вы сядете на комфортабельный микроавтобус в Ереване и через час окажетесь на берегу Азатского водохранилища.
  • Пройдёте 15-минутный понятный инструктаж, встанете на сап и отправитесь покорять водные просторы в компании опытного гида-инструктора (или нескольких — если вас будет много).
  • Полюбуетесь разнообразными береговыми видами и позагораете на доске. В воде мы будем находиться примерно 1,5 часа.
  • После прогулки устроим на берегу мини-пикник с освежающими напитками и вкусными сэндвичами.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги гида-инструктора, снаряжение (доски, вёсла, спасательные жилеты), еда и напитки после катания.
  • Прогулка подходит для взрослых и детей от 9 лет. Опыт неважен — быстро научим управлять сапом даже новичков.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-инструктор из нашей команды. Большие группы будут сопровождать несколько инструкторов.
  • Возможно провести экскурсию индивидуально в удобное для вас время для 1-4 человек — 150 евро.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ст. метро «Сасунци Давида»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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