  1. Экскурсии

По горным перевалам в монастырь Ахпат

5
10 отзывов
Гагик А.
Гагик А. – Гид из Еревана
Открыточные виды средневековых армянских церквей на фоне гор ⛰️ и зеленых долин, каменные кресты-хачкары и памятник Пушкину на перевале имени поэта.

За 6 часов автомобильной экскурсии 🧭 вы посетите город 🏙️ Ванадзор, Дзорагетский и Лорийский каньоны.

В финале тура вы полюбуетесь монастырским комплексом Ахпат X века: часовнями, церквями, библиотекой и усыпальницей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $60 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По горным перевалам в монастырь Ахпат
По горным перевалам в монастырь Ахпат

Что вы увидите

  • Ванадзор
  • Пушкинский перевал
  • Дзорагетский каньон
  • Лорийский каньон
  • Монастырь Ахпат
Пушкинский перевал
Через этот горный перевал А. С. Пушкин в июне 1829 г. верхом на лошади следовал в Арзрум за победоносной русской армией. Мы будем во многих местах, даже там, где состоялась одна из самых легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите много историй о пребывании великого поэта в Армении. С огромной высоты перевала открываются дивные виды, где миг длится дольше века.
Дзорагетский каньон
Далее нас ждёт вид потрясающей красоты — Дзорагетский каньон. Пешая прогулка 👣 к краю и вдоль каньона произведет на вас сильное впечатление. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты и колоритные села.
Лорийский каньон
Наш маршрут после Пушкинского перевала и величественного каньона лежит через армянские и греческие села. С села Одзун открывается грандиозный вид на Лорийский каньон. Словно по откосу отвесной скалы мы спустимся вниз по дороге, к Карской железной дороге и реке Дебед, чтобы подняться к Ахпату.
Монастырь Ахпат
В одноименном селе Ахпат находится монастырский комплекс X века — Ахпат, состоящий в списке ЮНЕСКО. Он построен в окружении лесистых гор ⛰️, и представляет собой уникальный комплекс светских и духовных структур. Каждая из этих структур построена на принципах лучших традиций армянской архитектуры, об особенностях которой я вам расскажу на месте. Своей строгой симметрией, изящными формами и таинственным видом монастырь привносит дух средневековья.
В округе очень много хачкаров — каменных крестов. Именно тут находится самый нетривиальный хачкар. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.

Программа экскурсии:

  • 09:00–09:30 — Краткий экскурс по городу Ванадзор и выезд к Пушкинскому перевалу;
  • 09:30–11:30 — Пушкинский перевал. Памятник-родник А. С. Пушкина. Село Гаргар, г. Степанаван;
  • 11:30–13:00 — Дзорагетский каньон;
  • 13:00–14:00 — Лорийский каньон;
  • 14:00–16:00 — Монастырский комплекс Ахпат;
  • 16:00 — Обратная дорога в Ванадзор.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Вода, горячий кофе
Что не входит
  • Трансфер Ереван-Ванадзор-Ереван (автобус, такси)
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Автостанция г. Ванадзор
По горным перевалам в монастырь Ахпат
По горным перевалам в монастырь Ахпат
По горным перевалам в монастырь Ахпат
По горным перевалам в монастырь Ахпат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гагик А.
Гагик А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка14%
125
107
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
35
6.5 часов
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
90 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
скидка14%
125
107
6 часов
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
125
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
55 отзывов
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа