Пушкинский перевал

Через этот горный перевал А. С. Пушкин в июне 1829 г. верхом на лошади следовал в Арзрум за победоносной русской армией. Мы будем во многих местах, даже там, где состоялась одна из самых легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите много историй о пребывании великого поэта в Армении. С огромной высоты перевала открываются дивные виды, где миг длится дольше века.

Дзорагетский каньон

Далее нас ждёт вид потрясающей красоты — Дзорагетский каньон. Пешая прогулка 👣 к краю и вдоль каньона произведет на вас сильное впечатление. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты и колоритные села.

Лорийский каньон

Наш маршрут после Пушкинского перевала и величественного каньона лежит через армянские и греческие села. С села Одзун открывается грандиозный вид на Лорийский каньон. Словно по откосу отвесной скалы мы спустимся вниз по дороге, к Карской железной дороге и реке Дебед, чтобы подняться к Ахпату.

Монастырь Ахпат

В одноименном селе Ахпат находится монастырский комплекс X века — Ахпат, состоящий в списке ЮНЕСКО. Он построен в окружении лесистых гор ⛰️, и представляет собой уникальный комплекс светских и духовных структур. Каждая из этих структур построена на принципах лучших традиций армянской архитектуры, об особенностях которой я вам расскажу на месте. Своей строгой симметрией, изящными формами и таинственным видом монастырь привносит дух средневековья.

В округе очень много хачкаров — каменных крестов. Именно тут находится самый нетривиальный хачкар. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.

Программа экскурсии: