Пушкинский перевал
Через этот горный перевал А. С. Пушкин в июне 1829 г. верхом на лошади следовал в Арзрум за победоносной русской армией. Мы будем во многих местах, даже там, где состоялась одна из самых легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите много историй о пребывании великого поэта в Армении. С огромной высоты перевала открываются дивные виды, где миг длится дольше века.
Дзорагетский каньон
Далее нас ждёт вид потрясающей красоты — Дзорагетский каньон. Пешая прогулка 👣 к краю и вдоль каньона произведет на вас сильное впечатление. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты и колоритные села.
Лорийский каньон
Наш маршрут после Пушкинского перевала и величественного каньона лежит через армянские и греческие села. С села Одзун открывается грандиозный вид на Лорийский каньон. Словно по откосу отвесной скалы мы спустимся вниз по дороге, к Карской железной дороге и реке Дебед, чтобы подняться к Ахпату.
Монастырь Ахпат
В одноименном селе Ахпат находится монастырский комплекс X века — Ахпат, состоящий в списке ЮНЕСКО. Он построен в окружении лесистых гор ⛰️, и представляет собой уникальный комплекс светских и духовных структур. Каждая из этих структур построена на принципах лучших традиций армянской архитектуры, об особенностях которой я вам расскажу на месте. Своей строгой симметрией, изящными формами и таинственным видом монастырь привносит дух средневековья.
В округе очень много хачкаров — каменных крестов. Именно тут находится самый нетривиальный хачкар. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.
Программа экскурсии:
- 09:00–09:30 — Краткий экскурс по городу Ванадзор и выезд к Пушкинскому перевалу;
- 09:30–11:30 — Пушкинский перевал. Памятник-родник А. С. Пушкина. Село Гаргар, г. Степанаван;
- 11:30–13:00 — Дзорагетский каньон;
- 13:00–14:00 — Лорийский каньон;
- 14:00–16:00 — Монастырский комплекс Ахпат;
- 16:00 — Обратная дорога в Ванадзор.