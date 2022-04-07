Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»

Крылья Татева

Входной билет
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»
Крылья Татева: Монастырь Татев, Канатная дорога «Крылья Татева»

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Татев
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Обсерватория Караундж
  • Винный завод «Старый Арени»
Этот тур один из самых длинных, и он определенно этого стоит. Юг Армении потрясающий и очень отличается от севера.
Около двух часов на машине и вы окажетесь в Ехегнадзоре,одном из древнейших поселений исторического Сюника. Здесь у вас будет возможность немножко отдохнуть от дороги, перекусить и насладиться неописуемой природой Армении.
Вы посетите одну из самых древних обсерваторий в мире – Караундж – армянский Стоунхендж, который на 2500 лет старше всемирно известного Стоунхенджа. Это одно из самых мистических мест на нашей планете, которое еще предстоит изучить!
После двух часо везды, вы прибудете к самой длинной двухсторонней канатной дороге (прим. 6 км), которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса в 2010 году. На канатной дороге “Крылья Татевa” вы доедете до Татевского монастыря 9-го века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами. Во время полета, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой.
Последней остановкой будет село Арени, которое славится своей впечатляющей историей в виноделии и носит имя одного из самых известных сортов винограда в мире. Так что если вы любитель вина, не упустите возможность посетить винный завод “Старый Арени” и попробовать терпкое армянское вино.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Традиционный обед
  • Двухсторонний билет на Канатную дорогу
  • Дегустация вина
  • Услуги профессионального гида (русский, английский)
  • Wi-Fi в транспорте
  • Входные билеты
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Что не входит
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Тур начинается у памяника А. Таманяна рядом с комплексом Каскад. Просим Вас быть на месте за 20 минут до начала тура.
  • Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.
  • В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам, четвергам и субботам в 08:00.

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