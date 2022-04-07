Этот тур один из самых длинных, и он определенно этого стоит. Юг Армении потрясающий и очень отличается от севера.

Около двух часов на машине и вы окажетесь в Ехегнадзоре,одном из древнейших поселений исторического Сюника. Здесь у вас будет возможность немножко отдохнуть от дороги, перекусить и насладиться неописуемой природой Армении.

Вы посетите одну из самых древних обсерваторий в мире – Караундж – армянский Стоунхендж, который на 2500 лет старше всемирно известного Стоунхенджа. Это одно из самых мистических мест на нашей планете, которое еще предстоит изучить!

После двух часо везды, вы прибудете к самой длинной двухсторонней канатной дороге (прим. 6 км), которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса в 2010 году. На канатной дороге “Крылья Татевa” вы доедете до Татевского монастыря 9-го века, который когда-то был просветительским и духовным центром Армении. Монастырь построен на высоком плато в ущелье реки Воротан, окруженный живописными горами и густыми лесами. Во время полета, вы сможете насладиться великолепным видом на одно из самых красивых мест в Армении (если не в мире). Здесь вы увидите сторожевую башню Арснадзор и Мост Сатаны — одно из природных чудес Армении, нерукотворный мост, созданный самой природой.

Последней остановкой будет село Арени, которое славится своей впечатляющей историей в виноделии и носит имя одного из самых известных сортов винограда в мире. Так что если вы любитель вина, не упустите возможность посетить винный завод “Старый Арени” и попробовать терпкое армянское вино.