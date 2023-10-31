Начинаем наше путешествие по северной Армении. Первым делом отправимся в село Одзун. Здесь находится величественный Одзунский монастырь, который несколько раз реконструировался и реставрировался.

Затем направимся в село Ахпат, но по пути заглянем в пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни» (или «Мендз Эр»). Здесь можно не только поесть, но увидеть множество исторических артефактов. После этого посетим монастыри Ахпат и Санаин, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На ночь остановимся в Ахпате или Одзуне.