Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начнём наше путешествие с посещения села Одзун, затем побываем в необычном пещерно-ресторанном комплексе «Зарни-Парни», увидим монастыри, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заглянем в Лори-Берд и полюбуемся Касахским ущельем.
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Организационные детали
Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Село Одзун, монастыри Ахпат и Санаин
Начинаем наше путешествие по северной Армении. Первым делом отправимся в село Одзун. Здесь находится величественный Одзунский монастырь, который несколько раз реконструировался и реставрировался.
Затем направимся в село Ахпат, но по пути заглянем в пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни» (или «Мендз Эр»). Здесь можно не только поесть, но увидеть множество исторических артефактов. После этого посетим монастыри Ахпат и Санаин, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На ночь остановимся в Ахпате или Одзуне.
Лори-Берд и Касахское ущелье
Позавтракав, отправляемся осматривать Лори-Берд, а именно крепость, которая была основана в X веке царём Давидом I Безземельным. Далее проследуем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.
Вот так незаметно и быстро наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальноЗавершение: Ереван, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.