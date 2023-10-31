Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун

Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин

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Ответы на вопросы
А вы знали, что у подножья самой высокой горы Армении, Арагац, «живут» буквы армянского алфавита? Вы увидите эту достопримечательность и не только в нашем мини-туре по северной части республики.

Начнём наше путешествие с посещения села Одзун, затем побываем в необычном пещерно-ресторанном комплексе «Зарни-Парни», увидим монастыри, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заглянем в Лори-Берд и полюбуемся Касахским ущельем.
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Ближайшие даты:
31
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ноя
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Описание

Организационные детали

Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Село Одзун, монастыри Ахпат и Санаин

Начинаем наше путешествие по северной Армении. Первым делом отправимся в село Одзун. Здесь находится величественный Одзунский монастырь, который несколько раз реконструировался и реставрировался.

Затем направимся в село Ахпат, но по пути заглянем в пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни» (или «Мендз Эр»). Здесь можно не только поесть, но увидеть множество исторических артефактов. После этого посетим монастыри Ахпат и Санаин, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На ночь остановимся в Ахпате или Одзуне.

Село Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и СанаинСело Одзун, монастыри Ахпат и Санаин
2 день

Лори-Берд и Касахское ущелье

Позавтракав, отправляемся осматривать Лори-Берд, а именно крепость, которая была основана в X веке царём Давидом I Безземельным. Далее проследуем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.

Вот так незаметно и быстро наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Лори-Берд и Касахское ущельеЛори-Берд и Касахское ущельеЛори-Берд и Касахское ущельеЛори-Берд и Касахское ущелье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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