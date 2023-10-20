Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
На 2 ночи остановимся на курорте Боржоми, где позволим себе ленивый и оздоравливающий отдых — желающие смогут испить настоящей минеральной воды, являющейся символом страны, и посетить спа-центр при 4-звёздочном санатории.
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Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Программа тура по дням
Ереван
Организованы встреча в аэропорту и трансфер в отель. Точное место и время встречи организатор сообщит после бронирования. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе.
Экскурсия по Еревану
Сегодня вы познакомитесь со столицей Армении — культурным и духовным центром страны, одним из самых древнейших городов мира. Вместе с гидом рассмотрите архитектуру и главные достопримечательности Еревана: комплекс «Каскад», площадь Республики, здания Оперы, Национального собрания, центральные улицы. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой города и узнаете о тысячелетней истории Еревана.
Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.
На границе вас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.
Экскурсия по Тбилиси
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе, архитектуру зданий, центральную площадь.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Желающие смогут подняться в монастырь Джвари, датируемый 7-м веком. Пообедаем в грузинском ресторане.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 6 часов.
Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию
Сегодня каждый выберет занятие на свой вкус. Факультативно предлагаем поездку в Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. В Сигнахи насладимся кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
Затем вернёмся в Тбилиси с остановкой на винном заводе, где продегустируем напиток богов.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописными местами вокруг.
Сначала заедем в пещерный город Уплисцихе. После чего остановимся на обед в кафе. Во второй половине дня уже будем гулять в парке в Боржоми, любоваться обильной растительностью на холмах, рассматривать архитектуру и пить минеральную воду.
Здесь вы остановитесь на 2 ночи в 4-звёздочном санатории. Гид и водитель вернутся в Тбилиси, а заберут вас через день. Общая длительность экскурсии на сегодня — 7 часов.
Свободный день в Боржоми
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус: прогуляться по улочкам курорта, выспаться, попробовать варенье из шишек, посмотреть на водопад и памятник Прометею, пройтись по «мосту любви» и подняться по канатной дороге на гору. Решать вам!
В стоимость уже включён завтрак и ужин в санатории. Пообедать вы сможете в любом кафе Боржоми или в санатории за доплату.
Отъезд
Освобождение номеров до 12:00. За вами приедет водитель и проводит в аэропорт Тбилиси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, в течение дняЗавершение: Тбилиси, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.