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Священные места высокогорного Севана

5
4 отзыва
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ на весь день по священным местам высокогорного озера Севан.

Мы посетим два монастыря — Севанаванк и Айраванк, а также заедем на кладбище хачкаров Норатус.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $125 за экскурсию

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Священные места высокогорного Севана
Священные места высокогорного Севана

Что вы увидите

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Айраванк
  • Кладбище Хачкаров Норатус
Озеро СеванОдна из самых часто посещаемых достопримечательностей 🏛️ Армении. По всему берегу разбросаны отели, кафе и рестораны, а на полуострове находится знаменитый монастырь Севанаванк, откуда открывается сказочная панорама всей севанской природы и окрестных пейзажей. Монастырь АйраванкОдин из старых монастырей Армении, IX век. Расположен на берегу Севана, на склоне, в окружении прекрасных пейзажей озера. Недалеко от монастыря также есть крепость. Кладбище Хачкаров НоратусРасположено в одноименном селе, возле озера Севан и является самым большим в мире. Здесь есть как древние хачкары (IX век), так и более современные. Хачкары пользуются большим спросом во всем мире, к примеру, один из них был подарен Английскому музею.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Посещение монастырей и кладбища бесплатное
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Священные места высокогорного Севана
Священные места высокогорного Севана
Священные места высокогорного Севана
Священные места высокогорного Севана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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4 отзыва оставили туристы

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