Озеро СеванОдна из самых часто посещаемых достопримечательностей 🏛️ Армении. По всему берегу разбросаны отели, кафе и рестораны, а на полуострове находится знаменитый монастырь Севанаванк, откуда открывается сказочная панорама всей севанской природы и окрестных пейзажей. Монастырь АйраванкОдин из старых монастырей Армении, IX век. Расположен на берегу Севана, на склоне, в окружении прекрасных пейзажей озера. Недалеко от монастыря также есть крепость. Кладбище Хачкаров НоратусРасположено в одноименном селе, возле озера Севан и является самым большим в мире. Здесь есть как древние хачкары (IX век), так и более современные. Хачкары пользуются большим спросом во всем мире, к примеру, один из них был подарен Английскому музею.
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Посещение монастырей и кладбища бесплатное
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.