Озеро СеванОдна из самых часто посещаемых достопримечательностей 🏛️ Армении. По всему берегу разбросаны отели, кафе и рестораны, а на полуострове находится знаменитый монастырь Севанаванк, откуда открывается сказочная панорама всей севанской природы и окрестных пейзажей. Монастырь АйраванкОдин из старых монастырей Армении, IX век. Расположен на берегу Севана, на склоне, в окружении прекрасных пейзажей озера. Недалеко от монастыря также есть крепость. Кладбище Хачкаров НоратусРасположено в одноименном селе, возле озера Севан и является самым большим в мире. Здесь есть как древние хачкары (IX век), так и более современные. Хачкары пользуются большим спросом во всем мире, к примеру, один из них был подарен Английскому музею.

Организационные детали: