1 отзыв оставили туристы

Удобный сервис: опытный и вежливый водитель 🚗 встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.
Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Тбилиси на удобном чистом автомобиле 🚘 с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.
Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Грузию пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, крупнейшего озера Кавказа, чтобы вы полюбовались пейзажами.
Организационные детали
Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-7 человек — 170€, 8-15 человек — 320€.
Трансфер можно организовать и в обратном направлении, начав в Тбилиси
Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Corolla. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры
Дополнительные предложения
Заезд в храм Севанаванк на полуострове, в монастырь Агарцин и другие места по пути. Доплата — 40€ водителю.
Сопровождение гида. Доплата в этом случае — 70€ гиду.
Обед на Севане (1, 5 часа) — 15€ водителю
Начало и место завершения
🚩 в аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Наша поездка до Тбилиси прошла замечательно! Отдельное спасибо Ашоту - всегда на связи, подскажет, поможет с разными вопросами, наш гид Варуж замечательный, общительный человек и прекрасный водитель! Обязательно повторим при случае, рекомендуем)