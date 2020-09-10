1 отзыв оставили туристы

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Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах

С комфортом добраться до Грузии и побывать на знаменитом озере

5
1 отзыв
Ашот
Ашот – представитель из Еревана
Мы решили облегчить путь двум дружественным нам народам и послужить связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Ереване до нужного адреса в Тбилиси на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными ⛰️ пейзажами по пути.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €110 за экскурсию

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Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах

Что вас ожидает

Удобный сервис: опытный и вежливый водитель 🚗 встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.

Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Тбилиси на удобном чистом автомобиле 🚘 с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.

Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Грузию пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, крупнейшего озера Кавказа, чтобы вы полюбовались пейзажами.

Организационные детали

  • Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость для группы 4-7 человек — 170€, 8-15 человек — 320€.
  • Трансфер можно организовать и в обратном направлении, начав в Тбилиси
  • Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Corolla. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
  • При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры

Дополнительные предложения

  • Заезд в храм Севанаванк на полуострове, в монастырь Агарцин и другие места по пути. Доплата — 40€ водителю.
  • Сопровождение гида. Доплата в этом случае — 70€ гиду.
  • Обед на Севане (1, 5 часа) — 15€ водителю
Начало и место завершения
🚩 в аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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1 отзыв оставили туристы

10 сентября 2020
Наша поездка до Тбилиси прошла замечательно! Отдельное спасибо Ашоту - всегда на связи, подскажет, поможет с разными вопросами, наш гид Варуж замечательный, общительный человек и прекрасный водитель! Обязательно повторим при случае, рекомендуем)

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