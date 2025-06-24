1 отзыв оставили туристы

Мы решили облегчить путь двум дружественным нам народам и послужить связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Ереване до нужного адреса в Тбилиси на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными пейзажами по пути.
Описание трансфер
Удобный сервис: опытный и вежливый водитель встретит вас с именной табличкой на выходе из терминала в аэропорту Звартноц или около вашего отеля в Ереване, поможет с багажом и ответит на любые вопросы — например, где купить сим-карту и выгодно поменять деньги.
Комфорт и безопасность — это наши приоритеты. Вы доедете до нужного адреса в Тбилиси на удобном чистом автомобиле с кондиционером и WI-FI. При задержке рейса вам не придется доплачивать, так как мы отслеживаем изменения онлайн.
Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Грузию пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией. Мы остановимся у Севана, одного из крупнейших высокогорных озёр мира, чтобы вы полюбовались пейзажами.
Организационные детали
Вопросы трансфера
- Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников:
- Стоимость для группы 3-6 человек — 130 000 драмов
- Стоимость для группы 8-15 человек — 200 000 драмов
- Доплата за питомца (собаку или кота) — 10 000 драмов за каждого
- Трансфер можно организовать до других точек Грузии, стоимость договорная;
- Осуществляем трансферы также бизнес-класса на Мерседесах S 221 и S 222 (стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно).
- Трансферы осуществляются и в обратном направлении, начав в Грузии.
- Наши автомобили: Mercedes Viano, Mercedes E class, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Hyundai. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена авто на аналогичные.
- При бронировании напишите, будут ли с вами дети — мы предоставим детские кресла или бустеры.
- Оставшуюся сумму после предоплаты необходимо заплатить в местной валюте, при необходимости мы поможем вам с обменом
Дополнительные предложения
- Заезд в монастырь Агарцин, в храм Севанаванк на полуострове и другие места по пути. Доплата за заезд в каждую достопримечательность и ожидание на 30 минут — по 13 000 драмов водителю.
- Сопровождение гида (стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно)
- Заезд в ресторан на обед и ожидание (1 час) на Севане или в другом месте — доплата 9000 драмов водителю
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4404 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Мы заказали экскурсию по окрестностям Еревана с последующим трансфером в Тбилиси и остались в полном восторге! Изначально планировали однодневную поездку, но пообщавшись с организаторами, решили расширить программу на два дня
+2
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Спасибо Ашоту за организацию такой лёгкой и интересной экскурсии.
Наш водитель Карен был аккуратным водителем, ехали спокойно не гнали а наслаждались видами.
Заранее Ашотом для нас был забронирован столик в ресторане Ясаман.
Наш водитель Карен был аккуратным водителем, ехали спокойно не гнали а наслаждались видами.
Заранее Ашотом для нас был забронирован столик в ресторане Ясаман.
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Отличная поездка из Еревана в Тбилиси. На семью из 4 человек не намного дороже других вариантов, но на 200% удобнее: забрали из отеля и привезли в отель, по дороге заехали
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в
Это было незабываемое путешествие - дорога из Еревана в Тбилиси в передНовогодний день и обратно предРождественскую ночь! Совсем не то, что пролететь эти красивейшие места на самолёте. Горы, голубое небо,
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Отличный сервис!
Заказывали трансфер из аэропорта Еревана в Тбилиси и обратно.
Все четко по времени. В аэропорту встретили с табличкой. Ашот постоянно на связи, моментально отвечает на все возникшие вопросы. Вежливый, а главное очень аккуратный, но при этом быстрый водитель. Всем рекомендуем, и сами воспользуемся при следующей поездке. Спасибо.
Заказывали трансфер из аэропорта Еревана в Тбилиси и обратно.
Все четко по времени. В аэропорту встретили с табличкой. Ашот постоянно на связи, моментально отвечает на все возникшие вопросы. Вежливый, а главное очень аккуратный, но при этом быстрый водитель. Всем рекомендуем, и сами воспользуемся при следующей поездке. Спасибо.
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Переезд из Еревана в Тбилиси прошел хорошо. Маршрут интересный. очень живописный. Озере Севан и храм на горе - вообще космическое место силы. Единственное, я бы посоветовал поменять ресторан для обеда, официантки там не очень внимательны и мясо пересушенное. На наш вкус.
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Входит в следующие категории Еревана
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