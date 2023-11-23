Вам надо попасть из Еревана в столицу Грузии? Советую сделать это максимально продуктивно — ведь на пути столько интереснейших мест со своими увлекательными историями. Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.

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Описание

Что вас ожидает

Севан и Севанаванк

По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.

Старый Дилижан

Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю.

Агарцинский монастырь

А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы обязательно её попробуете.

Организационные детали