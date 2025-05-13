Для тех, кто планирует поездку из Еревана в Тбилиси, предлагается незабываемый трансфер через живописные места Армении.
На маршруте предусмотрены остановки у озера Севан, посещение монастыря Севанаванк, прогулка по старому Дилижану и посещение фермы маралов. Завершает путешествие посещение Агарцинского монастыря, где можно попробовать традиционную гату. Этот трансфер - идеальный способ совместить дорогу с увлекательным путешествием
На маршруте предусмотрены остановки у озера Севан, посещение монастыря Севанаванк, прогулка по старому Дилижану и посещение фермы маралов. Завершает путешествие посещение Агарцинского монастыря, где можно попробовать традиционную гату. Этот трансфер - идеальный способ совместить дорогу с увлекательным путешествием
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер между столицами
- 🏞️ Живописные виды Армении
- 🏰 Посещение древних монастырей
- 🦌 Встреча с маралами на ферме
- 🍰 Дегустация традиционной гаты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для этого путешествия - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа особенно красива, а достопримечательности доступны без ограничений. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие может быть менее комфортным из-за холодной погоды, но все равно возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Севанаванк
- Агарцинский монастырь
Описание экскурсии
Севан и Севанаванк
По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.
Старый Дилижан и ферма маралов
Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю. После заедем на ферму маралов, где пообщаемся с милыми животными.
Агарцинский монастырь
А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы сможете её попробовать.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, посещение фермы маралов и услуги гида
- Путешествие пройдёт на семиместном автомобиле Toyota Ipsum. Детское автокресло предоставлю за дополнительную плату.
- Гата оплачивается дополнительно: от 1000 до 4000 драмов
- Могу забрать компанию из 6 человек. Но если у вас большой багаж, в машине поместятся только 4 пассажира.
- Заберу вас из любой локации в Ереване и доставлю в любое место в Тбилиси
- По вашему желанию можем добавить в маршрут и другие остановки. Подробности обсудим в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1452 туристов
Хочу показать вам Армению такой, какой её видит человек, любящий свою страну. Для меня это больше, чем просто работа. Кроме полезной информации, вы получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Путешествовали с подругами из Еревана в Тбилиси. Очень понравился маршрут и конечно очень вежливый и внимательный гид Давид. Много увидели и узнали о Армении. Любовались красивыми местами. Никто не торопил нас. Спасибо большое, Давид!
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Н
Прекрасное путешествие, совместили приятное с полезным - и осенние красоты Армении посмотрели, и до Тбилиси добрались.
Красота Севана, уютный Дилижан, спрятавшийся от всех Агарцин - все было здорово! Давид - прекрасный рассказчик и просто умный и приятный собеседник! Получили удовольствие от путешествия!
Красота Севана, уютный Дилижан, спрятавшийся от всех Агарцин - все было здорово! Давид - прекрасный рассказчик и просто умный и приятный собеседник! Получили удовольствие от путешествия!
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С
Категорически рекомендуем. Самый комфортный, приятный и нескучный способ попасть из Еревана в Тбилиси или обратно. По пути все традиционные достопримечательности той части Армении. Давид интересный собеседник и приятный человек, готов ответить на любые вопросы об истории страны и поддержать разговор на самые разные темы. Успехов в Ваших делах!
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