Для тех, кто планирует поездку из Еревана в Тбилиси, предлагается незабываемый трансфер через живописные места Армении.



На маршруте предусмотрены остановки у озера Севан, посещение монастыря Севанаванк, прогулка по старому Дилижану и посещение фермы маралов. Завершает путешествие посещение Агарцинского монастыря, где можно попробовать традиционную гату. Этот трансфер - идеальный способ совместить дорогу с увлекательным путешествием

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для этого путешествия - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа особенно красива, а достопримечательности доступны без ограничений. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие может быть менее комфортным из-за холодной погоды, но все равно возможно.

Сейчас август — это идеальное время.