Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты
Вам надо попасть из Еревана в столицу Грузии? Советую сделать это максимально продуктивно — ведь на пути столько интереснейших мест со своими увлекательными историями.
Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.
Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Севан и Севанаванк
По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.
Старый Дилижан
Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю.
Агарцинский монастырь
А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы обязательно её попробуете.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Путешествие пройдёт на семиместном автомобиле Toyota Ipsum. Детское автокресло предоставлю за дополнительную плату.
- Могу забрать компанию из 6 человек. Но если у вас большой багаж, в машине поместятся только 4 пассажира.
- Заберу вас из любой локации в Ереване и доставлю в любое место в Тбилиси
- По вашему желанию можем добавить в маршрут и другие остановки. Подробности обсудим в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 956 туристов
Хочу показать вам Армению такой, какой её видит человек, любящий свою страну. Для меня это больше, чем просто работа. Кроме полезной информации, вы получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний. В Армении каждый гость найдёт, чем себя занять. Я люблю путешествовать, побывал более чем в 16 странах. Свободно говорю на русском и английском, люблю заниматься спортом, ходить в походы. Люблю экстрим. Знаю все самые живописные уголки моей страны и помогу вам выбрать идеальный тур.
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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
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