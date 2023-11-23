Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении

Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты

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Ответы на вопросы
Вам надо попасть из Еревана в столицу Грузии? Советую сделать это максимально продуктивно — ведь на пути столько интереснейших мест со своими увлекательными историями.

Можно проехать мимо них и не заметить этой красоты — но только если вы не отправитесь в поездку со мной. Я наполню ваше путешествие между двух столиц насыщенными рассказами и живописными локациями.
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Севан и Севанаванк

По дороге мы остановимся у знаменитого озера и посетим Севанаванк — единственный древний армянский монастырь, основанный женщиной, принцессой Мириам, дочерью Ашота I Багратуни. С полуострова откроется красивый вид на водные просторы.

Старый Дилижан

Этот курортный город называют «армянской Швейцарией». Мы прогуляемся по старой части колоритного Дилижана, и я расскажу вам его историю.

Агарцинский монастырь

А затем мы доедем до древнего монастыря, спрятанного в лесу. Пройдёмся по монастырскому комплексу, на территории которого расположилось 4 церкви. Увидим нетронутую усыпальницу царя и дерево, исполняющее желания. Здесь же, в монастыре, пекут вкусную гату — пирог со сладкой начинкой. Вы обязательно её попробуете.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Путешествие пройдёт на семиместном автомобиле Toyota Ipsum. Детское автокресло предоставлю за дополнительную плату.
  • Могу забрать компанию из 6 человек. Но если у вас большой багаж, в машине поместятся только 4 пассажира.
  • Заберу вас из любой локации в Ереване и доставлю в любое место в Тбилиси
  • По вашему желанию можем добавить в маршрут и другие остановки. Подробности обсудим в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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