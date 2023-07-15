Коньячный завод Арарат и Ной: посетите знаменитые заводы на экскурсии по Еревану
Армения — страна, где каждое мгновенье наполнено гостеприимством и удивительными открытиями! Наша экскурсия представляет собой волшебный способ ощутить душу Еревана сразу по прибытии.
Будь то ваше первое путешествие в нашу страну или кратковременная остановка в транзите, я буду рад встретить вас в аэропорту и позаботиться о вашем комфорте, прежде чем мы окунемся в увлекательное путешествие.
Будь то ваше первое путешествие в нашу страну или кратковременная остановка в транзите, я буду рад встретить вас в аэропорту и позаботиться о вашем комфорте, прежде чем мы окунемся в увлекательное путешествие.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ереван за один день: Погружение в историю и красоту города.
- В течение нескольких часов я позволю вам взглянуть нашу историю и культуру с новой, захватывающей перспективы. Будучи вашим гидом, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и проведу вас по символическим местам Еревана. Мы увидим площадь Республики, где вы сможете ощутить пульс города и насладиться его живописной атмосферой. Затем наш путь приведет нас к величественным храмам и футуристическому комплексу Каскад, который подарит нам потрясающие виды на город.
- Мы также сможем увидеть церковь Сурб Арутюн в селе Аргаванд, собор Воздвижения Креста Господня РПЦ, где вы сможете ощутить дух религиозности и красоты армянской архитектуры. Пройдя через прекрасные окрестности, мы познакомимся с Ереванским озером, мостом Победы и знаменитыми коньячным заводом «Арарат» и вино-водочным заводом «Ной».
- Ваш взгляд на Ереван будет дополнен осмотром мэрии, Дома Москвы и крупнейшего американского посольства в мире. По завершении нашей захватывающей экскурсии я отвезу вас обратно в отель, чтобы вы могли отдохнуть и освежиться после насыщенного дня. Если же ваше пребывание в Ереване является транзитным, я с радостью отвезу вас обратно в аэропорт, причем вы уносите с собой незабываемые впечатления о нашем городе.
Важная информация:
- Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Mercedes. В машине есть бесплатный интернет. Детского кресла нет.
- Если вы будете заинтересованы, я помогу вам оформить местную сим-карту с бюджетным тарифным планом и/или открыть счет в армянском банке.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги, включая трансфер в/из аэропорта
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Международный аэропорт ЗвартноцЗавершение: Центральный автовокзал Еревана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Трансфер и экскурсия проходят на автомобиле Mercedes. В машине есть бесплатный интернет. Детского кресла нет.
- Если вы будете заинтересованы, я помогу вам оформить местную сим-карту с бюджетным тарифным планом и/или открыть счет в армянском банке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 июля 2023
Благодарим Эдмона за отличную экскурсию. Маршрут очень хорошо продуман, позволяет за короткое время охватить основные достопримечательности и при этом не устать, за счет сочетания пешей и авто частей. Большим плюсом стало то, что удалось адаптировать программу с учетом всех пожеланий и возрастов, было интересно и детям и взрослым. Гид с особым трепетом и любовью рассказывает о своей Стране, быте и обычаях, религии, достопримечательностях, исторических моментах, что добавляет шарма экскурсии
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Дата и количество участников выбирается при бронировании