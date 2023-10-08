Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении

Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы

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Приглашаем отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие и познакомиться с интересными людьми. Вы побываете на единственной в Армении улиточной ферме и продегустируете одни из лучших вин. Узнаете, как и в каких условиях улитки растут и кто привёз сюда моллюсков.

Полюбуетесь горными пейзажами с бокалом вина, по желанию отобедаете в красивом ресторане и послушаете истории древнего края.
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Ближайшие даты:
8
окт
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окт
10
окт
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в уникальное хозяйство

Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении. Здесь вы познакомитесь с хозяином Ваге Ахвердяном — режиссёром и основателем. Узнаете всё о том, чем любят лакомиться моллюски и как они живут. А после экскурсии у вас будет возможность отведать улиток с различными соусами в сочетании с вином.

Винодельческое хозяйство

Далее мы отправимся на одно из лучших производств вин в Армении. Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса. Прогуляетесь по цеху. И в завершение продегустируете вина из премиальных линеек.

Обед в ресторане (дополнительно)

Вы также сможете остаться в уютном ресторане винодельни и отведать блюда местной кухни.

Сопровождение винного гида

В нашей команде гиды со специальным образованием. Помимо интереснейших рассказов о культуре и истории, вы услышите много увлекательного о том, как Армения стала открытием для винного мира и истинной жемчужиной.

Обещаем, будет крайне интересно!

Организационные детали

  • В стоимость включён комфортабельный трансфер, сопровождение винного гида и дегустация вин (3 образца напитка с лёгкими закусками)
  • Дополнительные расходы по желанию: сет из улиток с вином — от 15 €, обед в ресторане по меню
  • Экскурсию и дегустацию буду проводить я или другой опытный гид из нашей команды, имеющий специальное образование в области винной индустрии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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