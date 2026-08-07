Приглашаем отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие и познакомиться с интересными людьми. Вы побываете на единственной в Армении улиточной ферме и продегустируете одни из лучших вин. Узнаете, как и в каких условиях улитки растут и кто привёз сюда моллюсков. Полюбуетесь горными пейзажами с бокалом вина, по желанию отобедаете в красивом ресторане и послушаете истории древнего края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия в уникальное хозяйство

Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении. Здесь вы познакомитесь с хозяином Ваге Ахвердяном — режиссёром и основателем. Узнаете всё о том, чем любят лакомиться моллюски и как они живут. А после экскурсии у вас будет возможность отведать улиток с различными соусами в сочетании с вином.

Винодельческое хозяйство

Далее мы предлагаем отправиться на одно из красивейших производств вин — Armenia Wine. Именно отсюда открываются невероятные виды. Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса. Прогуляетесь по цеху. И в завершение продегустируете вина из премиальных линеек.

Обед в ресторане (по желанию)

Вы также сможете остаться в уютном ресторане Nazani винодельни и отведать блюда местной кухни.

Монастырь Сагмосаванк

После мы отправимся к ущелью реки Касах, где расположен знаменитый действующий армянский апостольский монастырь, основанный в 13 веке. По легенде, монахи этой обители славились своим пением, которым они сопровождали чтение духовных гимнов.

Обещаем, будет крайне интересно!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на Toyota Camry, Hyundai Solaris или подобном авто, питьевая вода в бутылках

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 20 000 драмов

С вами будет гид из нашей команды