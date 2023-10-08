Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Полюбуетесь горными пейзажами с бокалом вина, по желанию отобедаете в красивом ресторане и послушаете истории древнего края.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в уникальное хозяйство
Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении. Здесь вы познакомитесь с хозяином Ваге Ахвердяном — режиссёром и основателем. Узнаете всё о том, чем любят лакомиться моллюски и как они живут. А после экскурсии у вас будет возможность отведать улиток с различными соусами в сочетании с вином.
Винодельческое хозяйство
Далее мы отправимся на одно из лучших производств вин в Армении. Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса. Прогуляетесь по цеху. И в завершение продегустируете вина из премиальных линеек.
Обед в ресторане (дополнительно)
Вы также сможете остаться в уютном ресторане винодельни и отведать блюда местной кухни.
Сопровождение винного гида
В нашей команде гиды со специальным образованием. Помимо интереснейших рассказов о культуре и истории, вы услышите много увлекательного о том, как Армения стала открытием для винного мира и истинной жемчужиной.
Обещаем, будет крайне интересно!
Организационные детали
- В стоимость включён комфортабельный трансфер, сопровождение винного гида и дегустация вин (3 образца напитка с лёгкими закусками)
- Дополнительные расходы по желанию: сет из улиток с вином — от 15 €, обед в ресторане по меню
- Экскурсию и дегустацию буду проводить я или другой опытный гид из нашей команды, имеющий специальное образование в области винной индустрии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.