Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Приглашаем отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие и познакомиться с интересными людьми. Вы побываете на единственной в Армении улиточной ферме и продегустируете одни из лучших вин. Узнаете, как и в каких условиях улитки растут и кто привёз сюда моллюсков.
Полюбуетесь горными пейзажами с бокалом вина, по желанию отобедаете в красивом ресторане и послушаете истории древнего края.
Описание экскурсии
Экскурсия в уникальное хозяйство
Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении. Здесь вы познакомитесь с хозяином Ваге Ахвердяном — режиссёром и основателем. Узнаете всё о том, чем любят лакомиться моллюски и как они живут. А после экскурсии у вас будет возможность отведать улиток с различными соусами в сочетании с вином.
Винодельческое хозяйство
Далее мы предлагаем отправиться на одно из красивейших производств вин — Armenia Wine. Именно отсюда открываются невероятные виды. Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса. Прогуляетесь по цеху. И в завершение продегустируете вина из премиальных линеек.
Обед в ресторане (по желанию)
Вы также сможете остаться в уютном ресторане Nazani винодельни и отведать блюда местной кухни.
Монастырь Сагмосаванк
После мы отправимся к ущелью реки Касах, где расположен знаменитый действующий армянский апостольский монастырь, основанный в 13 веке. По легенде, монахи этой обители славились своим пением, которым они сопровождали чтение духовных гимнов.
Обещаем, будет крайне интересно!
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на Toyota Camry, Hyundai Solaris или подобном авто, питьевая вода в бутылках
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость за каждого следующего человека — 20 000 драмов
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
сет из улиток с вином на ферме — от 6500 драмов за чел.
экскурсия и дегустация на винодельне: — 6500 драмов 2 вида вина — 8000 драмов 3 вида вина — 9500 драмов 3 вида премиальных вин
обед в ресторане винодельни по меню — от 4500 драмов за чел.,
сопровождение гида со специальным винным образованием — 30 000 драмов за группу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 161 туриста
Мне можно задавать любые вопросы о вине. Я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных читать дальшеуменьшить
стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас.
Экскурсии провожу с замечательной командой. Это необычные гиды: все они — истинные коренные жители, настоящие профессионалы своего дела, имеют специальное образование в области туризма и винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.
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