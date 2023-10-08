Приглашаем отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие и познакомиться с интересными людьми. Вы побываете на единственной в Армении улиточной ферме и продегустируете одни из лучших вин. Узнаете, как и в каких условиях улитки растут и кто привёз сюда моллюсков. Полюбуетесь горными пейзажами с бокалом вина, по желанию отобедаете в красивом ресторане и послушаете истории древнего края.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в уникальное хозяйство

Начальный пункт нашего маршрута — первая улиточная ферма в Армении. Здесь вы познакомитесь с хозяином Ваге Ахвердяном — режиссёром и основателем. Узнаете всё о том, чем любят лакомиться моллюски и как они живут. А после экскурсии у вас будет возможность отведать улиток с различными соусами в сочетании с вином.

Винодельческое хозяйство

Далее мы отправимся на одно из лучших производств вин в Армении. Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса. Прогуляетесь по цеху. И в завершение продегустируете вина из премиальных линеек.

Обед в ресторане (дополнительно)

Вы также сможете остаться в уютном ресторане винодельни и отведать блюда местной кухни.

Сопровождение винного гида

В нашей команде гиды со специальным образованием. Помимо интереснейших рассказов о культуре и истории, вы услышите много увлекательного о том, как Армения стала открытием для винного мира и истинной жемчужиной.

Обещаем, будет крайне интересно!

Организационные детали