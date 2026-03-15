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Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению

Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер
Вайоцдзорская область — самая маленькая в стране и по площади, и по населению.

Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.
5
3 отзыва
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению
Вайоц Дзор - открываем неизведанную Армению

Описание экскурсии

  • Мы отправимся в самое сердце региона, в верховья хрустальной реки Ехегис, в средневековую вотчину влиятельных князей Орбелянов.
  • Заберёмся на высоту 2000 м. и изучим цитадель 10-14 вв. Смбатаберд.
  • В деревне Ехегис вы увидите церковь Сурб Зорац, построенную в начале 14 века для благословения конных воинов, идущих на битву с мамлюками. Чем она уникальна, я расскажу на экскурсии.
  • Неподалёку посетим одно из самых загадочных мест средневековой Армении: старое заброшенное еврейское кладбище. Как и почему оно здесь оказалось, исследуем вместе.
  • В завершение отправимся к геотермальному гейзероподобному источнику. Он бьет из-под земли с некоторым интервалом — всегда весело и непредсказуемо.

Организационные детали

  • Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость.
  • Часть пути к крепости Смбатаберд и гейзеру пройдёт по бездорожью. В зимние месяцы при обильном снеге подъём к крепости только пешком (до 3 км) или заменим локацию на средневековый мост 13 века по договорённости.
  • По желанию можно отобедать у винодела в Арени — 15-20$ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 311 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Посетил 06.03.2026 со своей девушкой и нам очень понравилось)
Мы были в Армении впервые и этот тур подарил нам самые яркие впечатления!
Левон рассказывает весьма интересно, многое знает, а также предлагает сфотографировать
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в красивых местах.
На юге Армении природа несколько отличается, очень красиво

Очень понравилась цитадель 10-14 вв. Смбатаберд! Рекомендую по возможности подниматься к ней по горе пешком, поскольку так намного интереснее, чем на машине и виды открываются невероятные (обувь желательно брать удобную, прочную и не особо скользящую). Нам повезло и по пути на склоне горы нам встретилось стадо овец, прикольно увидеть их в естественной среде обитания.

Аисты в этот период были в гнездах, так что мы заодно заехали в деревню, где живут десятки аистов)

У винодела в Арени очень вкусные вина (мы себе пару бутылок купили, особенно понравилось очень мягкое белое вино), а ещё невероятно вкусная еда (чувствуется, что продукты натуральные, сельские).
На обратном пути Левон согласился остановиться у Птичьей пещеры (Арени-1) и там нам тоже очень понравилось. Если ещё не были в ней, то рекомендую тоже спросить Левона о возможности туда заехать, экскурсия по пещере длится недолго и проводится местным экскурсоводом за небольшую плату

Посетил 06.03.2026 со своей девушкой и нам очень понравилось)
Посетил 06.03.2026 со своей девушкой и нам очень понравилось)
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И
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Еще в Москве, изучая предложения на Трипстере, нашла этот маршрут.
Меня заинтересовали места, которые предлагал посетить гид, и интрига, связанная с ними.
С нетерпением ждала встречи. И
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действительность превзошла все ожидания!
28 декабря 2023 года. В горах прошел сильный снегопад.
Но сложная зимняя дорога не помешала путешествию. Левон - опытный водитель, он виртуозно провел машину к вершине горы по обледеневшему серпантину, по заснеженной дороге спустился к гейзеру, потом в ущелье к старому кладбищу.
И все это сопровождалось увлекательным рассказом о местах, по которым мы проезжали, об истории Армении, о людях, творивших эту историю… День пролетел как одно мгновение. Так жалко, что он закончился!
Теперь я планирую приехать в Армению летом. И обязательно поеду с Левоном в другие его туры!
Всем рекомендую туры Левона! Не пожалеете! Вам гарантированы незабываемые впечатления!

Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!+2
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
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М
Советую эту экскурсию, очень интересный маршрут, красивые места и прекрасный гид, который владеет информацией, завозит в интересные места.
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Входит в следующие категории Еревана

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