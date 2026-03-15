Вайоцдзорская область — самая маленькая в стране и по площади, и по населению.
Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.
Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.
Описание экскурсии
- Мы отправимся в самое сердце региона, в верховья хрустальной реки Ехегис, в средневековую вотчину влиятельных князей Орбелянов.
- Заберёмся на высоту 2000 м. и изучим цитадель 10-14 вв. Смбатаберд.
- В деревне Ехегис вы увидите церковь Сурб Зорац, построенную в начале 14 века для благословения конных воинов, идущих на битву с мамлюками. Чем она уникальна, я расскажу на экскурсии.
- Неподалёку посетим одно из самых загадочных мест средневековой Армении: старое заброшенное еврейское кладбище. Как и почему оно здесь оказалось, исследуем вместе.
- В завершение отправимся к геотермальному гейзероподобному источнику. Он бьет из-под земли с некоторым интервалом — всегда весело и непредсказуемо.
Организационные детали
- Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость.
- Часть пути к крепости Смбатаберд и гейзеру пройдёт по бездорожью. В зимние месяцы при обильном снеге подъём к крепости только пешком (до 3 км) или заменим локацию на средневековый мост 13 века по договорённости.
- По желанию можно отобедать у винодела в Арени — 15-20$ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 311 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Посетил 06.03.2026 со своей девушкой и нам очень понравилось)
Мы были в Армении впервые и этот тур подарил нам самые яркие впечатления!
Левон рассказывает весьма интересно, многое знает, а также предлагает сфотографировать
Мы были в Армении впервые и этот тур подарил нам самые яркие впечатления!
Левон рассказывает весьма интересно, многое знает, а также предлагает сфотографировать
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И
Огромное спасибо Левону за потрясающую экскурсию!
Еще в Москве, изучая предложения на Трипстере, нашла этот маршрут.
Меня заинтересовали места, которые предлагал посетить гид, и интрига, связанная с ними.
С нетерпением ждала встречи. И
Еще в Москве, изучая предложения на Трипстере, нашла этот маршрут.
Меня заинтересовали места, которые предлагал посетить гид, и интрига, связанная с ними.
С нетерпением ждала встречи. И
+2
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М
Советую эту экскурсию, очень интересный маршрут, красивые места и прекрасный гид, который владеет информацией, завозит в интересные места.
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