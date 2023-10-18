Посетить средневековую крепость, уникальный храм, загадочное еврейское кладбище и чудо-гейзер
Вайоцдзорская область — самая маленькая в стране и по площади, и по населению.
Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.
Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся в самое сердце региона, в верховья хрустальной реки Ехегис, в средневековую вотчину влиятельных князей Орбелянов.
- Заберёмся на высоту 2000 м. и изучим цитадель 10-14 вв. Смбатаберд.
- В деревне Ехегис вы увидите церковь Сурб Зорац, построенную в начале 14 века для благословения конных воинов, идущих на битву с мамлюками. Чем она уникальна, я расскажу на экскурсии.
- Неподалёку посетим одно из самых загадочных мест средневековой Армении: старое заброшенное еврейское кладбище. Как и почему оно здесь оказалось, исследуем вместе.
- В завершение отправимся к геотермальному гейзероподобному источнику. Он бьет из-под земли с некоторым интервалом — всегда весело и непредсказуемо.
Организационные детали
- Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость.
- Часть пути к крепости Смбатаберд и гейзеру пройдёт по бездорожью. В зимние месяцы при обильном снеге подъём к крепости только пешком (до 3 км) или заменим локацию на средневековый мост 13 века по договорённости.
- По желанию можно отобедать у винодела в Арени — 15-20$ с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 34 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Зимние
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Соборы и храмы
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
в любой точке Еревана
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
от €220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
у вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
от 196€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Насладиться панорамой у Арки Арарата и осмотреть древние святыни
Из любой точки Еревана
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
110€88 за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду