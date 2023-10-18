Вайоцдзорская область — самая маленькая в стране и по площади, и по населению.



Но, на мой взгляд, по количеству природных и рукотворных чудес, легенд и сказаний она оставляет далеко позади другие регионы Армении. Кроме знаменитого монастыря Нораванк и вин Арени, здесь много интересного. И несколько удивительных локаций я покажу вам в этом путешествии.