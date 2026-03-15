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в красивых местах.

На юге Армении природа несколько отличается, очень красиво



Очень понравилась цитадель 10-14 вв. Смбатаберд! Рекомендую по возможности подниматься к ней по горе пешком, поскольку так намного интереснее, чем на машине и виды открываются невероятные (обувь желательно брать удобную, прочную и не особо скользящую). Нам повезло и по пути на склоне горы нам встретилось стадо овец, прикольно увидеть их в естественной среде обитания.



Аисты в этот период были в гнездах, так что мы заодно заехали в деревню, где живут десятки аистов)



У винодела в Арени очень вкусные вина (мы себе пару бутылок купили, особенно понравилось очень мягкое белое вино), а ещё невероятно вкусная еда (чувствуется, что продукты натуральные, сельские).

На обратном пути Левон согласился остановиться у Птичьей пещеры (Арени-1) и там нам тоже очень понравилось. Если ещё не были в ней, то рекомендую тоже спросить Левона о возможности туда заехать, экскурсия по пещере длится недолго и проводится местным экскурсоводом за небольшую плату