Винный завод Тушпа

В Араратской долине, в 30км от Еревана, на 6 гектарах виноградных полей, расположена знаменитая винодельня Тушпа. Основателем прекрасной винодельни является Мигран Манассерян, который в 90-х, будучи профессионалом в винном деле, купил землю и с нуля построил знаменитый завод, чья продукция уже экспортируется в Россию и США. В 2016 году вино Тушпа попробовал сам Папа Римский, который после благословения вина, попросил прислать ему еще в Ватикан. Там у вас будет возможность сделать дегустацию красного и белого вина из сорта Ахтанак, который растет на плодородной Араратской долине, осмотреть интересный завод по производству вина, а также сделать красивые и памятные фотографии на пейзаже Библейской горы Арарат.

Винный завод Старый Арени

Село Арени (в прошлом Арпа) еще с древних времен считается центром виноделия Армении. Расположена в регионе Вайоц Дзор, в долине реки Арпа. При въезде в город расположены две прекрасные винные фабрики, где у вас будет возможность взять экскурсию и вкусить лучшие сорта армянского вина. Также уже более десяти лет, каждый год в Октябре проходит прекрасный винный фестиваль, куда собираются разные винные производители со всей Республике и представляют свое производство.

Винодельня Момик

В центре виноделья Армении, в регионе Вайоц дзор, возле села Арени, расположена прелестная винодельня Момик, названная в честь легендарного скульптора древней Армении. Винодельня основана семьей Нвера Казаряна, который вот уже 40 лет занимается винодельем из знаменитого виноградного сорта Арени. В 2011 году, во время ежегодного Винного Фестиваля, их вино было признано “Лучшим Домашним Вином”, а с 2018 года Нвер уже выпускает свою продукцию под маркой Момик, который за эти годы стал одним из знаменитых и качественных вин в Республике. Там на месте, администрация завода вам организует интересный тур по виноградникам, и конечно же в конце дегустацию вин, из знаменитого на весь мир Аренийского сорта винограда.

Винодельня Олд Бридж

Прекрасный винный завод Олд Бридж или на армянском Старый Мост расположен вблизи города Ехегнадзор, Вайоц Дзорского региона, на берегу красивой реки Арпа. Знаменитая винодельня была основана семьей Халатян в 1998 году и была названа в честь рядом расположенного моста 13-го века. За годы кропотливой работы семья Халатьянов довела производство вина до профессионального уровня и стала одной из знаменитых винодельней Армении. Там у вас будет время сделать осмотр прекрасного завода, вкусить изумительные виды армянского вина, а также сделать памятные фотографии на прекрасной природе.

Организационные детали: