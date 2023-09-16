Путешествие по винным погребам Армении

Познакомиться с традициями виноделия, насладиться пейзажами с виноградниками и отведать лучшие сорта

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История виноделия на армянской земле уходит глубоко в прошлое. По преданию, Ной, спустившись с Арарата, посадил здесь виноградную лозу. С тех пор это ремесло процветает, ведь для него есть все условия.

И вы в этом убедитесь, побывав в пещере Птиц — древнейшей винодельне в мире — и попробовав эндемичные вина из винограда Арени.
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
Путешествие по винным погребам Армении
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Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Начнём с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Сделаем остановку у монастыря Хор Вирап, где вы прогуляетесь. Отсюда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат.

2️⃣ Далее отправимся в область Вайоц-Дзор — старинный центр армянского виноделия, где вас ждут новые пейзажи: ущелья, красно-охристые скалы и пещеры.

3️⃣ В 2011 г. во время раскопок в однօй из пещер, пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире возрастом 6100 лет․ Вы побываете в ней и увидите ценные находки — пресс для винограда, сосуды для брожения и питья, остатки виноградной лозы и семена. Учёные считают, что 6000 лет назад вино здесь делали из сорта винограда, который является прототипом знаменитого Пино Нуар.

4️⃣ Затем на винодельне Old Bridge вы продегустируете несколько видов эндемичных вин из винограда Арени. Это идеальное место для тех, кто любит вино: вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным.

5️⃣ Напоследок при желании остановимся у винно-коньячного завода «Тушпа». Здешнее вино подавали самому Папе Франциску!

Организационные детали

  • Поездка проходит без сопровождения гида, трансфер организован с водителем из нашей команды. Дополнительно вы можете заказать услуги нашего гида: 50 € для группы до 3 человек, 60 € для группы от 4 до 6 человек. При выборе этой опции в маршрут можно добавить монастырь Нораванк без дополнительной платы. Гид расскажет вам всё самое интересное о каждом посещаемом объекте по маршруту.
  • Дорога туда-обратно займёт 4 часа
  • Предусмотрены пешие прогулки (до пещеры Птиц и монастыря Хор Вирап) — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в пещеру Птиц — 1000 драмов
  • Вход в винодельню Old Bridge — 7000–10000 драмов
  • Посещение завода «Тушпа» — 5000–10000 драмов

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
Гастрономические
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
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Популярные места
Природа и пейзажи
Винодельни

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