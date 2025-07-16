Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а виноградники полны жизни. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.

История армянского виноделия насчитывает тысячи лет. Путешествие начнётся с вида на Арарат у монастыря Хор Вирап, продолжится в Вайоц-Дзоре, где вас ждёт пещера Птиц - древнейшая винодельня. Здесь сохранились пресс для винограда и сосуды для брожения. На винодельне Old Bridge вы попробуете эндемичные вина. Завершит экскурсию посещение монастыря Нораванк, где среди красных скал реки Арпа расположены уникальные хачкары

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

1️⃣ Начнём с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Сделаем остановку у монастыря Хор Вирап, где вы прогуляетесь. Отсюда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат.

2️⃣ Далее отправимся в область Вайоц-Дзор — старинный центр армянского виноделия, где вас ждут новые пейзажи: ущелья, красно-охристые скалы и пещеры.

3️⃣ В 2011 г. во время раскопок в однօй из пещер, пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире возрастом 6100 лет․ Вы побываете в ней и увидите ценные находки — пресс для винограда, сосуды для брожения и питья, остатки виноградной лозы и семена. Учёные считают, что 6000 лет назад вино здесь делали из сорта винограда, который является прототипом знаменитого Пино Нуар.

4️⃣ Затем на винодельне Old Bridge вы продегустируете несколько видов эндемичных вин из винограда Арени. Это идеальное место для тех, кто любит вино: вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным.

5️⃣ В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк, вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа. Вы осмотрите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами и узнаете об их символике․ Гуляя по территории, увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты.

Организационные детали

Дорога туда-обратно займёт 4 часа

Предусмотрены пешие прогулки (до пещеры Птиц и монастыря Хор Вирап) — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.

Экскурсию проведёт один из гидов или профессиональных гидов-водителей из нашей команды

Возможно добавить в программу посещение других виноделен по маршруту

Дополнительные расходы