Откройте для себя богатую историю армянского виноделия, посетив древнейшую винодельню и дегустируя уникальные вина из винограда Арени
История армянского виноделия насчитывает тысячи лет.
Путешествие начнётся с вида на Арарат у монастыря Хор Вирап, продолжится в Вайоц-Дзоре, где вас ждёт пещера Птиц - древнейшая винодельня. Здесь сохранились пресс для винограда и сосуды для брожения. На винодельне Old Bridge вы попробуете эндемичные вина.
Завершит экскурсию посещение монастыря Нораванк, где среди красных скал реки Арпа расположены уникальные хачкары
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а виноградники полны жизни. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть ниже. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть, что некоторые природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь Хор Вирап
Пещера Птиц
Винодельня Old Bridge
Монастырь Нораванк
Описание экскурсии
1️⃣ Начнём с небольшого путешествия вдоль просторов Араратской долины. Сделаем остановку у монастыря Хор Вирап, где вы прогуляетесь. Отсюда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат.
2️⃣ Далее отправимся в область Вайоц-Дзор — старинный центр армянского виноделия, где вас ждут новые пейзажи: ущелья, красно-охристые скалы и пещеры.
3️⃣ В 2011 г. во время раскопок в однօй из пещер, пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире возрастом 6100 лет․ Вы побываете в ней и увидите ценные находки — пресс для винограда, сосуды для брожения и питья, остатки виноградной лозы и семена. Учёные считают, что 6000 лет назад вино здесь делали из сорта винограда, который является прототипом знаменитого Пино Нуар.
4️⃣ Затем на винодельне Old Bridge вы продегустируете несколько видов эндемичных вин из винограда Арени. Это идеальное место для тех, кто любит вино: вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным.
5️⃣ В завершение вы посетите один из самых известных памятников средневековой Армении — монастырский комплекс Нораванк, вписанный в отвесные красные скалы ущелья реки Арпа. Вы осмотрите уникальную двухэтажную церковь с узкими консольными лестницами и узнаете об их символике․ Гуляя по территории, увидите древние хачкары, сделанные ещё зодчим Момиком, — огромные резные камни, на которых с помощью молотка и зубила делали каменные кресты.
Организационные детали
Дорога туда-обратно займёт 4 часа
Предусмотрены пешие прогулки (до пещеры Птиц и монастыря Хор Вирап) — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Трансфер осуществляется на машинах Kia Forte 2021 года, Toyota Alphard Minivan, но по запросу мы можем предоставить автомобили сегмента элегант и премиум, стоимость и другие детали обсуждаются дополнительно.
Экскурсию проведёт один из гидов или профессиональных гидов-водителей из нашей команды
Возможно добавить в программу посещение других виноделен по маршруту
Дополнительные расходы
Входные билеты в пещеру Птиц — 1000 драмов
Вход в винодельню Old Bridge — 7000–10000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
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Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Это была потрясающая экскурсия с гидом Араратом! Мы провели вместе весь день, путешествуя по живописным уголкам Армении. Арарат с увлечением рассказывал об истории, культуре и достопримечательностях страны. Посетили винный завод читать дальшеуменьшить
с дегустацией, погуляли по погребу, прикупили пару бутылочек себе))
Обед был отдельным удовольствием: нас привезли в уютный частный дом, где радушный хозяин накормил нас ароматным мясом из тандыра, свежими салатами, домашними соленьями и вкуснейшим вином.
Мы безмерно благодарны Арарату за этот день! Особенно хотим отметить, как замечательно он фотографирует — у нас остались прекрасные снимки на память:) Настоятельно рекомендуем!
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