Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка

Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Поездка по винодельческим регионам станет для вас не просто знакомством с культурой и природой Армении, а настоящим событием, полным приятных ароматов и вкусов, бесподобных видов и увлекательных рассказов.

Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещера Арени-1, а также посещение виноделен и виноградников с дегустацией местных сортов вина — в нашей программе!
5
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Арарат и монастырь Хор Вирап

Менее, чем через час пути из Еревана мы доедем до смотровой точки — лучшей в стране для обзора горы Арарат, которая величественно сливается в красивом пейзаже с монастырём Хор Вирап. При желании можем заглянуть и в обитель — это зависит от тайминга и числа виноделен, которые вы пожелаете посетить.

Там, где рождается вино

Проехав 10 минут от обзорной точки, мы окажемся на винодельне Тушпа — это семейное предприятие, которое благодаря любви и усердию основателей разрослось до немалых масштабов. Здесь нас ждёт дегустация трёх сортов вина и коньяка, к ним будут поданы лёкие закуски. Стоимость — 5000 драмов с человека.

Монастырь Нораванк

Направляемся дальше на юг — час-полтора езды пролетят незаметно. Сады, горные пейзажи, село, где с марта по сентябрь гнездятся сотни аистов, сделают дорогу интересной и неутомительной. По прибытии я покажу вам монастырь Нораванк, который располагается в живописном каньоне

Подземный мир

Проделав недолгий путь на машине, мы осмотрим пещеру Арени-1 или, как её называют в народе, Птичью пещеру. Здесь археологи обнаружили немало важных артефактов, в том числе и древнюю винодельню. Стоимость входного билета в пещеру — 1500 драмов с человека.

Колыбель виноделия

На этом мы заканчиваем культурно-историческую часть, но продолжаем знакомство с армянским вином. В хорошую погоду мы поедем на виноградники Momik Wine, где нас будут ждать гостеприимные хозяева, хорошее вино, горы, виноградники и абсолютная тишина! Стоимость за одного человека, в зависимости от выбора пакета, составит от 3000 драмов за базовый дегустационный пакет до 10 000 драмов за расширенную дегустацию с едой.

Ну а в холодный сезон/плохую погоду мы поедем в крытый дегустационный зал винодельни Old Bridge, либо Hin Areni — стоимости здесь будут варьироваться от 5000-7000 за стандартный пакет, до 17000 драмов за пакет с дегустацией и сытным обедом. В случае, если одна из основных виноделен в программе по каким-либо причинам не сможет нас принять, мы заменим её на одну из списка:
— Givany winery
— Noa
— Dove canyon
— Trinity Canyon Vineyard
— Stepanyan’s (домашнего типа)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы заедем за вами на любую локацию в границах Еревана и отвезем обратно после экскурсии
  • Экскурсия подойдет и гостям с детьми – детям не запрещено находиться на винодельнях или виноградниках
  • Дегустации, обед, билеты в пещеру Арени-1 не включены в стоимость экскурсии
  • Стоимость дегустаций: от 3000-5000 драмов за стандартный дегустационный пакет до 10000-17000 за опцию с дегустацией и сытным обедом (детали уточняйте в переписке с организатором)
  • Стоимость билета в пещеру Арени-1 – 1 500 драмов для взрослого
  • Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию надо минимум за три дня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой удобной вам локации в границах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Максим
13 мая 2024
Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝

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