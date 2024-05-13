Поездка по винодельческим регионам станет для вас не просто знакомством с культурой и природой Армении, а настоящим событием, полным приятных ароматов и вкусов, бесподобных видов и увлекательных рассказов. Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещера Арени-1, а также посещение виноделен и виноградников с дегустацией местных сортов вина — в нашей программе!

за 1-3 человека или €55 за человека, если вас больше

от €190 за 1-3 человека или €55 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Арарат и монастырь Хор Вирап

Менее, чем через час пути из Еревана мы доедем до смотровой точки — лучшей в стране для обзора горы Арарат, которая величественно сливается в красивом пейзаже с монастырём Хор Вирап. При желании можем заглянуть и в обитель — это зависит от тайминга и числа виноделен, которые вы пожелаете посетить.

Там, где рождается вино

Проехав 10 минут от обзорной точки, мы окажемся на винодельне Тушпа — это семейное предприятие, которое благодаря любви и усердию основателей разрослось до немалых масштабов. Здесь нас ждёт дегустация трёх сортов вина и коньяка, к ним будут поданы лёкие закуски. Стоимость — 5000 драмов с человека.

Монастырь Нораванк

Направляемся дальше на юг — час-полтора езды пролетят незаметно. Сады, горные пейзажи, село, где с марта по сентябрь гнездятся сотни аистов, сделают дорогу интересной и неутомительной. По прибытии я покажу вам монастырь Нораванк, который располагается в живописном каньоне

Подземный мир

Проделав недолгий путь на машине, мы осмотрим пещеру Арени-1 или, как её называют в народе, Птичью пещеру. Здесь археологи обнаружили немало важных артефактов, в том числе и древнюю винодельню. Стоимость входного билета в пещеру — 1500 драмов с человека.

Колыбель виноделия

На этом мы заканчиваем культурно-историческую часть, но продолжаем знакомство с армянским вином. В хорошую погоду мы поедем на виноградники Momik Wine, где нас будут ждать гостеприимные хозяева, хорошее вино, горы, виноградники и абсолютная тишина! Стоимость за одного человека, в зависимости от выбора пакета, составит от 3000 драмов за базовый дегустационный пакет до 10 000 драмов за расширенную дегустацию с едой.

Ну а в холодный сезон/плохую погоду мы поедем в крытый дегустационный зал винодельни Old Bridge, либо Hin Areni — стоимости здесь будут варьироваться от 5000-7000 за стандартный пакет, до 17000 драмов за пакет с дегустацией и сытным обедом. В случае, если одна из основных виноделен в программе по каким-либо причинам не сможет нас принять, мы заменим её на одну из списка:

— Givany winery

— Noa

— Dove canyon

— Trinity Canyon Vineyard

— Stepanyan’s (домашнего типа)

Организационные детали