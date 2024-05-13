Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещера Арени-1, а также посещение виноделен и виноградников с дегустацией местных сортов вина — в нашей программе!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гора Арарат и монастырь Хор Вирап
Менее, чем через час пути из Еревана мы доедем до смотровой точки — лучшей в стране для обзора горы Арарат, которая величественно сливается в красивом пейзаже с монастырём Хор Вирап. При желании можем заглянуть и в обитель — это зависит от тайминга и числа виноделен, которые вы пожелаете посетить.
Там, где рождается вино
Проехав 10 минут от обзорной точки, мы окажемся на винодельне Тушпа — это семейное предприятие, которое благодаря любви и усердию основателей разрослось до немалых масштабов. Здесь нас ждёт дегустация трёх сортов вина и коньяка, к ним будут поданы лёкие закуски. Стоимость — 5000 драмов с человека.
Монастырь Нораванк
Направляемся дальше на юг — час-полтора езды пролетят незаметно. Сады, горные пейзажи, село, где с марта по сентябрь гнездятся сотни аистов, сделают дорогу интересной и неутомительной. По прибытии я покажу вам монастырь Нораванк, который располагается в живописном каньоне
Подземный мир
Проделав недолгий путь на машине, мы осмотрим пещеру Арени-1 или, как её называют в народе, Птичью пещеру. Здесь археологи обнаружили немало важных артефактов, в том числе и древнюю винодельню. Стоимость входного билета в пещеру — 1500 драмов с человека.
Колыбель виноделия
На этом мы заканчиваем культурно-историческую часть, но продолжаем знакомство с армянским вином. В хорошую погоду мы поедем на виноградники Momik Wine, где нас будут ждать гостеприимные хозяева, хорошее вино, горы, виноградники и абсолютная тишина! Стоимость за одного человека, в зависимости от выбора пакета, составит от 3000 драмов за базовый дегустационный пакет до 10 000 драмов за расширенную дегустацию с едой.
Ну а в холодный сезон/плохую погоду мы поедем в крытый дегустационный зал винодельни Old Bridge, либо Hin Areni — стоимости здесь будут варьироваться от 5000-7000 за стандартный пакет, до 17000 драмов за пакет с дегустацией и сытным обедом. В случае, если одна из основных виноделен в программе по каким-либо причинам не сможет нас принять, мы заменим её на одну из списка:
— Givany winery
— Noa
— Dove canyon
— Trinity Canyon Vineyard
— Stepanyan’s (домашнего типа)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
- Мы заедем за вами на любую локацию в границах Еревана и отвезем обратно после экскурсии
- Экскурсия подойдет и гостям с детьми – детям не запрещено находиться на винодельнях или виноградниках
- Дегустации, обед, билеты в пещеру Арени-1 не включены в стоимость экскурсии
- Стоимость дегустаций: от 3000-5000 драмов за стандартный дегустационный пакет до 10000-17000 за опцию с дегустацией и сытным обедом (детали уточняйте в переписке с организатором)
- Стоимость билета в пещеру Арени-1 – 1 500 драмов для взрослого
- Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18). Если вас 8 или больше человек, то заказывать экскурсию надо минимум за три дня.