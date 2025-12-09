Зимний тур в регион Арени с посещением монастыря Нораванк, пещеры с древнейшей историей виноделия, дегустацией местных вин и армянского коньяка, а также праздничным обедом в национальном ресторане.
Описание экскурсии
Винно-новогоднее путешествие
Погрузитесь в атмосферу зимней Армении и откройте для себя её духовные, исторические и гастрономические сокровища в рамках одного тура. Мы посетим один из самых известных винодельческих регионов — село Арени, где традиции виноделия насчитывают тысячелетия. Вас ждёт знакомство с древнейшей в мире историей вина, дегустация местных сортов, посещение впечатляющего скального монастыря и завершающий тёплый праздничный обед в уютном национальном ресторане.
Древние святыни и истоки виноделия
Путешествие начнётся с визита в монастырь Нораванк, архитектурный шедевр, встроенный в утёсы красных скал. Его древние хачкары, строгие линии и потрясающие горные панорамы создают ощущение прикосновения к вечности. Далее мы отправимся в пещеру Арени-1 (Птичью пещеру), где археологи обнаружили древнейшие в мире свидетельства виноделия. Это уникальная возможность увидеть место, где зарождалась культура, ставшая неотъемлемой частью армянской идентичности. Вкус Армении:
вино, коньяк и праздничный стол
После знакомства с историей вас ждёт дегустация местных армянских вин в самом сердце региона Арени, где вы сможете оценить богатство вкусов и ароматов. Кульминацией дня станет праздничный обед в национальном ресторане Matevosyan House. Гостей ждёт обильный стол с традиционными закусками, салатами, шашлыком из тандыра, домашней выпечкой и напитками. Для взрослых участников предусмотрена специальная дегустация 15-летнего армянского коньяка — символа мастерства и гостеприимства страны.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Нораванк
- Село Арени
- Пещера Арени-1
- Национальный ресторан Matevosyan House
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Входные билеты в пещеру и винный завод
- Вода
Что не входит в цену
- Праздничный обед - 12000 драм с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
