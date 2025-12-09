Винно-новогоднее путешествие

Погрузитесь в атмосферу зимней Армении и откройте для себя её духовные, исторические и гастрономические сокровища в рамках одного тура. Мы посетим один из самых известных винодельческих регионов — село Арени, где традиции виноделия насчитывают тысячелетия. Вас ждёт знакомство с древнейшей в мире историей вина, дегустация местных сортов, посещение впечатляющего скального монастыря и завершающий тёплый праздничный обед в уютном национальном ресторане.

Древние святыни и истоки виноделия

Путешествие начнётся с визита в монастырь Нораванк, архитектурный шедевр, встроенный в утёсы красных скал. Его древние хачкары, строгие линии и потрясающие горные панорамы создают ощущение прикосновения к вечности. Далее мы отправимся в пещеру Арени-1 (Птичью пещеру), где археологи обнаружили древнейшие в мире свидетельства виноделия. Это уникальная возможность увидеть место, где зарождалась культура, ставшая неотъемлемой частью армянской идентичности. Вкус Армении:

вино, коньяк и праздничный стол

После знакомства с историей вас ждёт дегустация местных армянских вин в самом сердце региона Арени, где вы сможете оценить богатство вкусов и ароматов. Кульминацией дня станет праздничный обед в национальном ресторане Matevosyan House. Гостей ждёт обильный стол с традиционными закусками, салатами, шашлыком из тандыра, домашней выпечкой и напитками. Для взрослых участников предусмотрена специальная дегустация 15-летнего армянского коньяка — символа мастерства и гостеприимства страны.