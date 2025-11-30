Погрузитесь в волшебство Армении, начиная с монастыря Хор Вирап, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат.
Исследуйте древнюю винодельню в Арени, где производят самое старое вино в мире, и насладитесь дегустацией уникальных сортов на заводе «Ин Арени».
Завершите свое путешествие в винодельне Тушпа, где традиции встречаются с современностью, а вино подавалось даже самому Папе Франциску!
Описание экскурсииАрмянские святыни и винодельни: Путешествие в сердце страны Армения славится множеством достопримечательностей, и одно из самых значимых мест — монастырь Хор Вирап, расположенный недалеко от столицы. С этого места открывается завораживающий вид на библейскую гору Арарат. Монастырь был построен на месте королевской темницы, где 13 лет содержался Григорий Просветитель, первый Католикос Армении, что делает его священным местом для армян со всего мира. Следующим пунктом нашего винного путешествия станет село Арени, где находится древнейшая винодельня в пещере, где проводятся раскопки, считающиеся старейшими свидетельствами производства вина в мире. Здесь были найдены приспособления для изготовления вина, такие как давильня и карасы — кувшины для вина, в которых обнаружили остатки винограда. Мы также посетим завод «Ин Арени», где продегустируем различные виды одноименного вина. Это место сочетает традиции виноделия с современным оборудованием, а виноград, используемый для производства, растет только в Вайоц-Дзоре. Завершим тур в винодельне Тушпа, известной с 90-х годов, где традиции изготовления вина и коньяка берут начало из Вана, и где подача вина самому Папе Франциску стала большой честью для компании. Важная информация:
- Оплата принимается в армянских драмах. Оплатить можно гиду на месте.
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Село Арени
- Винодельня Арени-1
- Завод «Ин Арени»
- Винодельня Momik Wine
- Монастырский комплекс Нораванк
- Винодельня Тушпа
Что включено
- Транспорт (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Бутилированная вода
- Входные билеты
- Дегустация вина
- Обед на винодельне
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало из любой точки Еревана
Завершение: Конец в любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
