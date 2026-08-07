Главная цель этой поездки — мощный всплеск эмоций. На современном электрокаре Tesla вы отправитесь в самое экстремальное место в Армении, где вас ждут конные прогулки, скоростной зиплайн, оффроад-поездки по горам и многое другое! По пути в парк полюбуетесь природой — утопающим в зелени Дилижаном и жемчужиной нашей страны — озером Севан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с природой

Наш путь к парку пройдёт мимо живописного озера Севан. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой, увидите на берегу монастырь Севанаванк и узнаете интересные факты из его истории. Также вам откроются виды на город Дилижан, со всех сторон окружённый территорией одноимённого заповедника.

Yell Extreme Park

Посещение этого парка — главная часть нашей программы. К вашим услугам развлечения на любой вкус: можете выбрать несколько или посетить сразу все! Итак, в ассортименте:

Зиплайн . Включает в себя 5 линий длиной от 150 до 750 метров. Скорость полёта достигает 80 км/ч: острые ощущения гарантированы! Бонусом полюбуетесь захватывающими дух видами.

. Включает в себя 5 линий длиной от 150 до 750 метров. Скорость полёта достигает 80 км/ч: острые ощущения гарантированы! Бонусом полюбуетесь захватывающими дух видами. Офф-роад поездка на внедорожнике Yel к самым высоким горам Енокавана.

на внедорожнике Yel к самым высоким горам Енокавана. Конные прогулки — интересный опыт и отличный способ открыть для себя очаровательные пейзажи Армении. 20 минут или 3 часа — выбирайте удобную продолжительность и отправляйтесь в приятное путешествие на верном коне!

— интересный опыт и отличный способ открыть для себя очаровательные пейзажи Армении. 20 минут или 3 часа — выбирайте удобную продолжительность и отправляйтесь в приятное путешествие на верном коне! Виа феррата . Безопасная пешеходная тропа с тросами и металлическими дорожками, которые пересекают труднодоступные участки горных массивов.

. Безопасная пешеходная тропа с тросами и металлическими дорожками, которые пересекают труднодоступные участки горных массивов. Верёвочный парк . Построенные из верёвок, дерева и металла препятствия расположены среди деревьев на обширной территории площадью 3000 м².

. Построенные из верёвок, дерева и металла препятствия расположены среди деревьев на обширной территории площадью 3000 м². Ресторан и бар, где вы сможете перекусить и отдохнуть после экстремальных развлечений.

Организационные детали