Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения

Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений

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Главная цель этой поездки — мощный всплеск эмоций.

На современном электрокаре Tesla вы отправитесь в самое экстремальное место в Армении, где вас ждут конные прогулки, скоростной зиплайн, оффроад-туры по горам и многое другое! По пути в парк полюбуетесь природой — утопающим в зелени Дилижаном и жемчужиной нашей страны — озером Севан.
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Зиплайн, офф-роад, виа феррата: экстремальная Армения
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с природой

Наш путь к парку пройдёт мимо живописного озера Севан. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой, увидите на берегу монастырь Севанаванк и узнаете интересные факты из его истории. Также вам откроются виды на город Дилижан, со всех сторон окружённый территорией одноимённого заповедника.

Yell Extreme Park

Посещение этого парка — главная часть нашей программы. К вашим услугам развлечения на любой вкус: можете выбрать несколько или посетить сразу все! Итак, в ассортименте:

  • Зиплайн. Включает в себя 5 линий длиной от 150 до 750 метров. Скорость полёта достигает 80 км/ч: острые ощущения гарантированы! Бонусом полюбуетесь захватывающими дух видами.
  • Офф-роад тур на внедорожнике Yel к самым высоким горам Енокавана.
  • Конные прогулки — интересный опыт и отличный способ открыть для себя очаровательные пейзажи Армении. 20 минут или 3 часа — выбирайте удобную продолжительность и отправляйтесь в приятное путешествие на верном коне!
  • Виа феррата. Безопасная пешеходная тропа с тросами и металлическими дорожками, которые пересекают труднодоступные участки горных массивов.
  • Верёвочный парк. Построенные из верёвок, дерева и металла препятствия расположены среди деревьев на обширной территории площадью 3000 м².
  • Ресторан и бар, где вы сможете перекусить и отдохнуть после экстремальных развлечений.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новых электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi: комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала и до конца путешествия. Внимание: если у вас есть при себе права, вы можете бесплатно покататься за рулём Tesla!
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер, обед, ужин, вода. Отдельно оплачивается вход в парк — 25000 драм с человека.
  • Можете взять с собой детей от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Дилижан

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