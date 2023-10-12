Прокатиться на Tesla и получить заряд адреналина на незабываемой экскурсии по парку развлечений
Главная цель этой поездки — мощный всплеск эмоций.
На современном электрокаре Tesla вы отправитесь в самое экстремальное место в Армении, где вас ждут конные прогулки, скоростной зиплайн, оффроад-туры по горам и многое другое! По пути в парк полюбуетесь природой — утопающим в зелени Дилижаном и жемчужиной нашей страны — озером Севан.
На современном электрокаре Tesla вы отправитесь в самое экстремальное место в Армении, где вас ждут конные прогулки, скоростной зиплайн, оффроад-туры по горам и многое другое! По пути в парк полюбуетесь природой — утопающим в зелени Дилижаном и жемчужиной нашей страны — озером Севан.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с природой
Наш путь к парку пройдёт мимо живописного озера Севан. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой, увидите на берегу монастырь Севанаванк и узнаете интересные факты из его истории. Также вам откроются виды на город Дилижан, со всех сторон окружённый территорией одноимённого заповедника.
Yell Extreme Park
Посещение этого парка — главная часть нашей программы. К вашим услугам развлечения на любой вкус: можете выбрать несколько или посетить сразу все! Итак, в ассортименте:
- Зиплайн. Включает в себя 5 линий длиной от 150 до 750 метров. Скорость полёта достигает 80 км/ч: острые ощущения гарантированы! Бонусом полюбуетесь захватывающими дух видами.
- Офф-роад тур на внедорожнике Yel к самым высоким горам Енокавана.
- Конные прогулки — интересный опыт и отличный способ открыть для себя очаровательные пейзажи Армении. 20 минут или 3 часа — выбирайте удобную продолжительность и отправляйтесь в приятное путешествие на верном коне!
- Виа феррата. Безопасная пешеходная тропа с тросами и металлическими дорожками, которые пересекают труднодоступные участки горных массивов.
- Верёвочный парк. Построенные из верёвок, дерева и металла препятствия расположены среди деревьев на обширной территории площадью 3000 м².
- Ресторан и бар, где вы сможете перекусить и отдохнуть после экстремальных развлечений.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на новых электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi: комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала и до конца путешествия. Внимание: если у вас есть при себе права, вы можете бесплатно покататься за рулём Tesla!
- В стоимость входят услуги гида, трансфер, обед, ужин, вода. Отдельно оплачивается вход в парк — 25000 драм с человека.
- Можете взять с собой детей от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
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