После вкусного завтрака, если погода будет ясной, мы отправимся к горе Димац. С её вершины открываются впечатляющие панорамы хребтов.

В случае переменчивой погоды мы посвятим день знакомству с Дилижаном. Прогуляемся по его узким улочкам, заглянем в ремесленные мастерские и лавки. Затем поедем к озеру Парз, окружённому густыми лесами. Насладимся единением с природой, сделаем красивые фотографии и отдохнём в тишине.