Мини-тур по Армении: Ереван, Дилижиан и Севан, древние святыни, горы и необычные места
Увидеть языческий храм, побывать в «Армянской Швейцарии», познакомиться с народом молокан
Тур продлится всего 4 дня, а эмоций и впечатлений вы получите целое море! Исследуете древний языческий храм, будто перенесённый сюда прямиком из Афин, восхититесь Симфонией камней и монастырём Гегард, высеченным читать дальше
в скале.
Насладитесь прогулкой по атмосферным улочкам Дилижана или побываете на вершине горы Димац, откуда открываются невероятные виды.
Подготовили для вас и кое-что необычное: мы познакомимся с культурой народа молокан в деревне Фиолетово.
Узнаем про их традиции, уклад жизни и язык, в котором встречаются такие слова, как «чаво», «ихний» и «евоный».
Обязательно послушаем шум волн Севана, осмотрим монастырь Севанаванк и увидим радиотелескоп, устремлённый в небо. Завершим путешествие в Ереване, где прошлое и современность сливаются в единый ансамбль.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прилетать за день до старта путешествия, чтобы успеть отдохнуть перед насыщенной программой
Программа тура по дням
1 день
Храм Гарни, Симфония камней, монастырь Гегард и прибытие в Дилижан
Встретимся в центре Еревана и отправимся в храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм страны. Далее дорога приведёт нас к уникальному природному памятнику — Симфонии камней. Огромные базальтовые колонны образуют величественные геометрические формы, словно созданные рукой мастера.
Следующая остановка — монастырь Гегард, высеченный прямо в скале и внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером переедем в Дилижан — уютный город, утопающий в зелени горных склонов и лесов. Здесь мы разместимся в одном из лучших местных отелей, окружённом живописной природой.
2 день
Гора Димац или прогулка по Дилижану и поездка к озеру Парз
После вкусного завтрака, если погода будет ясной, мы отправимся к горе Димац. С её вершины открываются впечатляющие панорамы хребтов.
В случае переменчивой погоды мы посвятим день знакомству с Дилижаном. Прогуляемся по его узким улочкам, заглянем в ремесленные мастерские и лавки. Затем поедем к озеру Парз, окружённому густыми лесами. Насладимся единением с природой, сделаем красивые фотографии и отдохнём в тишине.
3 день
Знакомство с народом молокан в деревне Фиолетово
После завтрака мы отправимся в деревню Фиолетово, основанную русским народом молокан. Эти общины сохранили самобытность и уклад жизни, несмотря на долгие годы проживания в Армении. Мы познакомимся с местной семьёй, которая расскажет об истории переселения молокан, их традициях и особенностях быта. Вы узнаете, почему у них нет храмов, как проходят собрания в молельных домах, услышите духовные псалмы и редкий диалект 19 века, где встречаются такие слова, как «чаво», «ихний» и «евоный».
К вечеру мы вернёмся в Дилижан. Для желающих организована винная дегустация: можно будет попробовать вина, сыры и прошутто, а также самостоятельно укупорить бутылку игристого. Затем переедем в отель на озере Севан, где вы сможете попариться в бане.
4 день
Утро у Севана, монастырь Севанаванк, возвращение в Ереван
Мы позавтракаем под шум волн Севана и отправимся к монастырю Севанаванк 9 века, возвышающемуся над озером. Затем дорога приведёт нас к радиотелескопу, укрытому среди горных хребтов. Его огромная антенна, устремлённая в небо, напоминает о стремлении человека к познанию Вселенной.
Во второй половине дня вернёмся в Ереван. Здесь будет немного свободного времени для прогулки по уютным улицам, посещения кафе или площади Республики. Завершим тур прощальным ужином в ресторане «Кавказская пленница».
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Сопровождение организатора
Баня на Севане
Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
Что не входит в цену
Билеты до Еревана и обратно
Питание вне программы
Трансферы из/в аэропорт
Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 10:00, встретимся в центре города, точное место по согласованию. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Ереван, 18:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов в Ереване
Добрый день! Я являюсь организатором разных авторских туров. Я люблю создавать дружную атмосферу внутри компании, которая собирается в путешествие. Самый большой мой проект — я построил лагерь из настоящих монгольских читать дальше
юрт посреди тундры.
Три года жил в Армении, и эта страна стала для меня вторым домом, теперь делаю туда туры вместе с командой.
Все мои путешествия — это про получения нового опыта, где-то это мастер-класс, а где-то это ужин в семье местных.
За время работы познакомился с невероятно увлечёнными людьми, которые также организуют туры, и теперь мы вместе с ними в одной команде развиваем туризм в разных направлениях.