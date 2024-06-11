Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин

Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум прекрасным странам Закавказья — Армении и Грузии.

Вы познакомитесь с богатой историей и уникальными культурами, посетите древние монастыри и храмы, полюбуетесь живописными горными пейзажами, узнаете местные легенды и традиции.

А также сможете ощутить гостеприимство местных жителей, отведать вкуснейшие блюда двух национальных кухонь и самостоятельно приготовить хинкали и попробовать несколько сортов вин и коньяков.
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, ужины, дегустации вин и коньяков, мастер-класс по лепке хинкали с дегустацией. Обеды и питание вне программы — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией вин

Заберём вас у аэропорта и доставим в отель. В полдень отправимся гулять по Еревану. Вы узнаете, почему столицу Армении называют розовым городом, осмотрите площадь Республики, проедете по главным улицам.

Затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся священным Араратом. Спустимся по знаменитой лестнице «Каскад», пройдёмся по Северному проспекту.

Позже доедем до села Бюракан. Тут нас ждут приветственный ужин и дегустация вин. А радушный хозяин произнесёт несколько впечатляющих тостов. Поздним вечером вернёмся в Ереван.

Прибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией винПрибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией винПрибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией винПрибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией винПрибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией вин
2 день

Ластивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программы

После завтрака через город Дилижан поедем в Ластивер. Увидим пещеры отшельников на краю ущелья и бревенчатые лестницы. За доплату желающие смогут прокатиться на зиплайне.

Далее пересечём границу Армении с Грузией и доберёмся до Тбилиси. На ужин заглянем в национальный ресторан, отведаем традиционные блюда и посмотрим танцевальную программу.

Ластивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программыЛастивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программыЛастивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программыЛастивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программы
3 день

Знакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкали

Сегодня исследуем потрясающую грузинскую столицу. Услышим местные легенды о возникновении Тбилиси, прогуляемся по извилистым улочкам Старого города.

После отправимся в край виноградников — Кахетию. Посетим основанный в 9 веке Бодбийский женский монастырь, погуляем по городу любви — возвышающемуся над Алазанской долиной Сигнахи.

Заглянем в гости к местной жительнице, которая даст мастер-класс по лепке хинкали. Вместе накроем стол, поужинаем, выпьем вина и послушаем грузинские песни. На ночь вернёмся в Тбилиси.

Знакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкалиЗнакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкалиЗнакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкалиЗнакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкали
4 день

Мцхета, Боржоми, крепость Рабат

Позавтракав, поедем в древнюю столицу страны — Мцхету. Зайдём в главный патриарший храм Светицховели, поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. Полюбуемся слиянием рек Арагви и Куры, вдохновившим Михаила Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».

Отправимся на знаменитый курорт — Боржоми. Прогуляемся по парку, выпьем минеральной воды. За доплату желающие смогут прокатиться по канатной дороге.

Вечером полюбуемся впечатляющей средневековой крепостью Рабат. Ужинать и ночевать сегодня будем в городе Ахалцихе.

Мцхета, Боржоми, крепость РабатМцхета, Боржоми, крепость РабатМцхета, Боржоми, крепость РабатМцхета, Боржоми, крепость Рабат
5 день

Монастырь Вардзиа, возвращение в Армению

Утром прибудем к выдающемуся памятнику средневекового грузинского зодчества — пещерному монастырю Вардзиа, высеченному в отвесной туфовой скале. После его осмотра направимся к грузинско-армянской границе.

Доберёмся до второго по величине города Армении — Гюмри, который называют столицей юмора. Поужинаем в национальном ресторане, послушаем музыку и потанцуем. Здесь же останемся на ночь.

Монастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в АрмениюМонастырь Вардзиа, возвращение в Армению
6 день

Гюмри, Фиолетово, озеро Севан

Начнём день со знакомства с Гюмри. Обойдём несколько храмов, прогуляемся по колоритным улочкам и дворикам, рассмотрим узорчатые двери и балконы. Вы услышите красивую и трагичную городскую легенду, посетите Чёрную крепость и холм Чести.

Заедем в высокогорное село Фиолетово, основанное ссыльными русскими молоканами, полюбуемся головокружительными пейзажами. Затем прибудем к знаменитому озеру Севан. Вы узнаете легенды о возникновении древних хачкаров и монастыря поблизости. Пообедаем в рыбном ресторане на берегу.

Гюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро СеванГюмри, Фиолетово, озеро Севан
7 день

Гегамский хребет, село Гарни, возвращение в Ереван

После завтрака направимся к Гегамскому хребту. Осмотрим ущелье реки, где расположен уникальный пещерный монастырь, охраняемый ЮНЕСКО. Увидим древний храм Гарни и уникальный природный памятник — каньон из базальтовых столбов, называемый «Симфонией камней».

Сделаем остановку в селе Гарни. Местный житель подаст на обед ламаджо — лепёшки с мясом. На обратном пути в Ереван заедем на дегустацию на завод армянских коньяков. Затем проводим вас на рейс в аэропорт и попрощаемся.

Гегамский хребет, село Гарни, возвращение в ЕреванГегамский хребет, село Гарни, возвращение в ЕреванГегамский хребет, село Гарни, возвращение в ЕреванГегамский хребет, село Гарни, возвращение в ЕреванГегамский хребет, село Гарни, возвращение в Ереван

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту на Mercedes-Benz Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Дегустации вин и коньяков
  • Мастер-класс по лепке хинкали с дегустацией
  • Бесплатный Wi-Fi на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно
  • Обеды
  • Поездка на зиплайне
  • Поездка по канатной дороге
  • Доплата за одноместное размещение - 400 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
Завершение: аэропорт Еревана, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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