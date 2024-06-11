Заберём вас у аэропорта и доставим в отель. В полдень отправимся гулять по Еревану. Вы узнаете, почему столицу Армении называют розовым городом, осмотрите площадь Республики, проедете по главным улицам.

Затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся священным Араратом. Спустимся по знаменитой лестнице «Каскад», пройдёмся по Северному проспекту.

Позже доедем до села Бюракан. Тут нас ждут приветственный ужин и дегустация вин. А радушный хозяин произнесёт несколько впечатляющих тостов. Поздним вечером вернёмся в Ереван.