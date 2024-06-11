Вы познакомитесь с богатой историей и уникальными культурами, посетите древние монастыри и храмы, полюбуетесь живописными горными пейзажами, узнаете местные легенды и традиции.
А также сможете ощутить гостеприимство местных жителей, отведать вкуснейшие блюда двух национальных кухонь и самостоятельно приготовить хинкали и попробовать несколько сортов вин и коньяков.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, ужины, дегустации вин и коньяков, мастер-класс по лепке хинкали с дегустацией. Обеды и питание вне программы — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван, променад по столице Армении, приветственный ужин с дегустацией вин
Заберём вас у аэропорта и доставим в отель. В полдень отправимся гулять по Еревану. Вы узнаете, почему столицу Армении называют розовым городом, осмотрите площадь Республики, проедете по главным улицам.
Затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся священным Араратом. Спустимся по знаменитой лестнице «Каскад», пройдёмся по Северному проспекту.
Позже доедем до села Бюракан. Тут нас ждут приветственный ужин и дегустация вин. А радушный хозяин произнесёт несколько впечатляющих тостов. Поздним вечером вернёмся в Ереван.
Ластивер, переезд в Тбилиси, ужин в сопровождении танцевальной программы
После завтрака через город Дилижан поедем в Ластивер. Увидим пещеры отшельников на краю ущелья и бревенчатые лестницы. За доплату желающие смогут прокатиться на зиплайне.
Далее пересечём границу Армении с Грузией и доберёмся до Тбилиси. На ужин заглянем в национальный ресторан, отведаем традиционные блюда и посмотрим танцевальную программу.
Знакомство с Тбилиси и Кахетией, мастер-класс по лепке хинкали
Сегодня исследуем потрясающую грузинскую столицу. Услышим местные легенды о возникновении Тбилиси, прогуляемся по извилистым улочкам Старого города.
После отправимся в край виноградников — Кахетию. Посетим основанный в 9 веке Бодбийский женский монастырь, погуляем по городу любви — возвышающемуся над Алазанской долиной Сигнахи.
Заглянем в гости к местной жительнице, которая даст мастер-класс по лепке хинкали. Вместе накроем стол, поужинаем, выпьем вина и послушаем грузинские песни. На ночь вернёмся в Тбилиси.
Мцхета, Боржоми, крепость Рабат
Позавтракав, поедем в древнюю столицу страны — Мцхету. Зайдём в главный патриарший храм Светицховели, поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. Полюбуемся слиянием рек Арагви и Куры, вдохновившим Михаила Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».
Отправимся на знаменитый курорт — Боржоми. Прогуляемся по парку, выпьем минеральной воды. За доплату желающие смогут прокатиться по канатной дороге.
Вечером полюбуемся впечатляющей средневековой крепостью Рабат. Ужинать и ночевать сегодня будем в городе Ахалцихе.
Монастырь Вардзиа, возвращение в Армению
Утром прибудем к выдающемуся памятнику средневекового грузинского зодчества — пещерному монастырю Вардзиа, высеченному в отвесной туфовой скале. После его осмотра направимся к грузинско-армянской границе.
Доберёмся до второго по величине города Армении — Гюмри, который называют столицей юмора. Поужинаем в национальном ресторане, послушаем музыку и потанцуем. Здесь же останемся на ночь.
Гюмри, Фиолетово, озеро Севан
Начнём день со знакомства с Гюмри. Обойдём несколько храмов, прогуляемся по колоритным улочкам и дворикам, рассмотрим узорчатые двери и балконы. Вы услышите красивую и трагичную городскую легенду, посетите Чёрную крепость и холм Чести.
Заедем в высокогорное село Фиолетово, основанное ссыльными русскими молоканами, полюбуемся головокружительными пейзажами. Затем прибудем к знаменитому озеру Севан. Вы узнаете легенды о возникновении древних хачкаров и монастыря поблизости. Пообедаем в рыбном ресторане на берегу.
Гегамский хребет, село Гарни, возвращение в Ереван
После завтрака направимся к Гегамскому хребту. Осмотрим ущелье реки, где расположен уникальный пещерный монастырь, охраняемый ЮНЕСКО. Увидим древний храм Гарни и уникальный природный памятник — каньон из базальтовых столбов, называемый «Симфонией камней».
Сделаем остановку в селе Гарни. Местный житель подаст на обед ламаджо — лепёшки с мясом. На обратном пути в Ереван заедем на дегустацию на завод армянских коньяков. Затем проводим вас на рейс в аэропорт и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
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Что включено
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту на Mercedes-Benz Sprinter
- Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Дегустации вин и коньяков
- Мастер-класс по лепке хинкали с дегустацией
- Бесплатный Wi-Fi на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно
- Обеды
- Поездка на зиплайне
- Поездка по канатной дороге
- Доплата за одноместное размещение - 400 $