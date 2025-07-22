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Туры в Кахетию из Еревана

Найдено 3 тура в категории «Кахетия» в Ереване, цены от 1200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
6 дней
-
20%
14 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«В туре 1-6 мая в этот день будет программа из 4 дня тура (Кахетия), либо также экскурсия по Тбилиси, как в данном дне, только с утра, а после обеда — свободное время»
4 авг в 14:00
17 авг в 14:00
75 920 ₽94 900 ₽ за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
На машине
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«Вы познакомитесь с нынешней и бывшей столицами, изучите главные религиозные шедевры по пути в Гудаури, побываете на родине Иосифа Сталина и попробуете вина Кахетии»
16 авг в 14:00
20 сен в 14:00
97 000 ₽ за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
На машине
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«После отправимся в край виноградников — Кахетию»
13 окт в 08:00
$1200 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    22 июля 2025
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Спасибо большое Наташе за организацию такой чудесной поездки! Были в туре вдвоем с подругой, все очень понравилось! Более того, на наши
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    даты не набиралась группа, но тур все равно состоялся персонально для нас:) за это отдельное спасибо! Программа была насыщенная, благодаря чему удалось за несколько дней увидеть основные достопримечательности Армении и Грузии. При этом нельзя сказать, что мы уставали, маршрут был составлен очень грамотно:) Наташа всегда была на связи, отвечала оперативно на все вопросы, благодаря ей наш отпуск прошел замечательно

  • А
    Анастасия
    23 марта 2025
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Замечательная и продуманная организация! Большое спасибо ребятам!
  • Л
    Людмила
    7 января 2025
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе! Спасибо Наташе!
    Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Кахетия»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
  2. Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
  3. Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Арени
  7. Татев
  8. Гора Арарат
  9. Эчмиадзин
  10. Площадь Республики
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Кахетия" можно забронировать 3 тура от 1200 до 97 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Кахетия», 14 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь