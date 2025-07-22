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Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«В туре 1-6 мая в этот день будет программа из 4 дня тура (Кахетия), либо также экскурсия по Тбилиси, как в данном дне, только с утра, а после обеда — свободное время»
4 авг в 14:00
17 авг в 14:00
75 920 ₽
94 900 ₽ за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«Вы познакомитесь с нынешней и бывшей столицами, изучите главные религиозные шедевры по пути в Гудаури, побываете на родине Иосифа Сталина и попробуете вина Кахетии»
16 авг в 14:00
20 сен в 14:00
97 000 ₽ за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«После отправимся в край виноградников — Кахетию»
13 окт в 08:00
$1200 за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения22 июля 2025Спасибо большое Наташе за организацию такой чудесной поездки! Были в туре вдвоем с подругой, все очень понравилось! Более того, на наши
- ААнастасия23 марта 2025Замечательная и продуманная организация! Большое спасибо ребятам!
- ЛЛюдмила7 января 2025Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе! Спасибо Наташе!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Кахетия»
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