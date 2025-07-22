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даты не набиралась группа, но тур все равно состоялся персонально для нас:) за это отдельное спасибо! Программа была насыщенная, благодаря чему удалось за несколько дней увидеть основные достопримечательности Армении и Грузии. При этом нельзя сказать, что мы уставали, маршрут был составлен очень грамотно:) Наташа всегда была на связи, отвечала оперативно на все вопросы, благодаря ей наш отпуск прошел замечательно