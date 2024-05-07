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СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!