7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
7 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
75 900₽ за человека
скидка
25%
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
23 дек в 13:00
30 дек в 13:00
1350€1 013 за человека
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
95 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 7 дней»
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