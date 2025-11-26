Сегодня мы окунёмся в мир древности, природной красоты и величия архитектурных памятников.

С утра мы отправимся к монастырю Хор Вирап, который находится у подножия легендарной горы Арарат. Это место не только имеет историческое значение, но и славится своими видами: отсюда открывается потрясающий панорамный вид на вершину, которая воспевается в армянской культуре. Сам монастырь возвышается над живописной долиной, где в 3 веке произошли события, изменившие ход армянской истории.

Затем отправимся к пещере Птиц, одному из древнейших поселений человечества. Здесь археологи обнаружили уникальные артефакты — кожаную обувь, которой более 5500 лет. Вы увидите место раскопок и узнаете, как жили люди в этом месте тысячелетия назад.

Наше путешествие продолжится в монастыре Нораванк, который окружён красными скалами, приобретающими на закате завораживающие оттенки. Этот архитектурный шедевр 13 века был не только духовным, но и культурным центром: здесь работали выдающиеся мастера своего времени, включая знаменитого архитектора и скульптора Момика. Старинные барельефы, изящная резьба и гармония с природой делают Нораванк одним из самых красивых мест Армении.

После экскурсии мы вернёмся в Ереван.