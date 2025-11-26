Мои заказы

Рождество в объятиях Армении: Ереван, святые места и другие знаковые локации

Увидеть монастырь Хор Вирап, приготовить лаваш и насладиться колоритом столицы
Новый год встретили, а теперь можно по-настоящему отдохнуть! Приглашаем вас в путешествие по Армении в канун Рождества. Ощущение сказки и известные достопримечательности помогут провести праздничные дни незабываемо.

Осмотрим сокровища «розового города» Еревана и его окрестностей: многоступенчатый «Каскад», монастырь Гегард с уникальными реликвиями и древний храм Гарни.
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Встретим вас в аэропорту Еревана и поедем заселяться в отель. Сегодня отдыхаем после перелёта и набираемся сил для предстоящего путешествия.

2 день

Обзорная пешеходная экскурсия по столице

Побываем на Площади Республики, где расположились Правительство Армении, Национальная галерея и Исторический музей. Поднимемся на вершину «Каскада» — это уникальный архитектурно-монументальный комплекс, который соединяет центральный район Кентрон с районом Канакер-Зейтун. А ещё вы узнаете, почему Ереван прозвали «розовым городом».

Обзорная пешеходная экскурсия по столице
3 день

Монастырь Хор Вирап, Пещера Птиц, Нораванк

Сегодня мы окунёмся в мир древности, природной красоты и величия архитектурных памятников.

С утра мы отправимся к монастырю Хор Вирап, который находится у подножия легендарной горы Арарат. Это место не только имеет историческое значение, но и славится своими видами: отсюда открывается потрясающий панорамный вид на вершину, которая воспевается в армянской культуре. Сам монастырь возвышается над живописной долиной, где в 3 веке произошли события, изменившие ход армянской истории.

Затем отправимся к пещере Птиц, одному из древнейших поселений человечества. Здесь археологи обнаружили уникальные артефакты — кожаную обувь, которой более 5500 лет. Вы увидите место раскопок и узнаете, как жили люди в этом месте тысячелетия назад.

Наше путешествие продолжится в монастыре Нораванк, который окружён красными скалами, приобретающими на закате завораживающие оттенки. Этот архитектурный шедевр 13 века был не только духовным, но и культурным центром: здесь работали выдающиеся мастера своего времени, включая знаменитого архитектора и скульптора Момика. Старинные барельефы, изящная резьба и гармония с природой делают Нораванк одним из самых красивых мест Армении.

После экскурсии мы вернёмся в Ереван.

Монастырь Хор Вирап, Пещера Птиц, Нораванк
4 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и кулинарный мастер-класс

В этот день мы отправимся с экскурсией в монастырь Гегард, который включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный монастырский комплекс был частично вырублен в скале в эпоху Средневековья. Его полное название — Гегардаванк, что переводится как «монастырь копья». Это связано с тем, что здесь хранилась реликвия — копьё, которым, согласно преданию, был пронзён Христос.

Внутри монастыря вас ждёт впечатляющая архитектура, а гид расскажет вам о его богатой истории.

Также мы посетим храм Гарни, который был основан в 1 веке. Он посвящён богу солнца Михре и прекрасно сохранился, несмотря на свой возраст. Вокруг храма расположена археологическая зона с остатками бань, жилых помещений и погребов, а также ущелье с захватывающими видами.

В этот день вас ждёт увлекательный мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша. Вы увидите, как пекари ловко раскатывают тончайшее тесто и выпекают его в глиняной печи. Также вы узнаете, почему этот хлеб является неотъемлемой частью армянской культуры и включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

После мастер-класса приглашаем вас на вкусный армянский обед. Вас ждут ароматные блюда, приготовленные по домашним рецептам, тёплая атмосфера и гостеприимство, которое по праву считается одной из главных черт местной кухни.

После экскурсии мы вернёмся в Ереван.

Монастырь Гегард, храм Гарни и кулинарный мастер-класс
5 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (эконом)$410
Отель 3*$460
Отель 4*$530
Отель 4+*$630
Отель 3* (эконом, 1-местное)$500
Отель 3* (1-местное)$580
Отель 4* (1-местное)$710
Отель 4+* (1-местное)$870
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле, 1 обед
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Еревана

