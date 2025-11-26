Осмотрим сокровища «розового города» Еревана и его окрестностей: многоступенчатый «Каскад», монастырь Гегард с уникальными реликвиями и древний храм Гарни.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Встретим вас в аэропорту Еревана и поедем заселяться в отель. Сегодня отдыхаем после перелёта и набираемся сил для предстоящего путешествия.
Обзорная пешеходная экскурсия по столице
Побываем на Площади Республики, где расположились Правительство Армении, Национальная галерея и Исторический музей. Поднимемся на вершину «Каскада» — это уникальный архитектурно-монументальный комплекс, который соединяет центральный район Кентрон с районом Канакер-Зейтун. А ещё вы узнаете, почему Ереван прозвали «розовым городом».
Монастырь Хор Вирап, Пещера Птиц, Нораванк
Сегодня мы окунёмся в мир древности, природной красоты и величия архитектурных памятников.
С утра мы отправимся к монастырю Хор Вирап, который находится у подножия легендарной горы Арарат. Это место не только имеет историческое значение, но и славится своими видами: отсюда открывается потрясающий панорамный вид на вершину, которая воспевается в армянской культуре. Сам монастырь возвышается над живописной долиной, где в 3 веке произошли события, изменившие ход армянской истории.
Затем отправимся к пещере Птиц, одному из древнейших поселений человечества. Здесь археологи обнаружили уникальные артефакты — кожаную обувь, которой более 5500 лет. Вы увидите место раскопок и узнаете, как жили люди в этом месте тысячелетия назад.
Наше путешествие продолжится в монастыре Нораванк, который окружён красными скалами, приобретающими на закате завораживающие оттенки. Этот архитектурный шедевр 13 века был не только духовным, но и культурным центром: здесь работали выдающиеся мастера своего времени, включая знаменитого архитектора и скульптора Момика. Старинные барельефы, изящная резьба и гармония с природой делают Нораванк одним из самых красивых мест Армении.
После экскурсии мы вернёмся в Ереван.
Монастырь Гегард, храм Гарни и кулинарный мастер-класс
В этот день мы отправимся с экскурсией в монастырь Гегард, который включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный монастырский комплекс был частично вырублен в скале в эпоху Средневековья. Его полное название — Гегардаванк, что переводится как «монастырь копья». Это связано с тем, что здесь хранилась реликвия — копьё, которым, согласно преданию, был пронзён Христос.
Внутри монастыря вас ждёт впечатляющая архитектура, а гид расскажет вам о его богатой истории.
Также мы посетим храм Гарни, который был основан в 1 веке. Он посвящён богу солнца Михре и прекрасно сохранился, несмотря на свой возраст. Вокруг храма расположена археологическая зона с остатками бань, жилых помещений и погребов, а также ущелье с захватывающими видами.
В этот день вас ждёт увлекательный мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша. Вы увидите, как пекари ловко раскатывают тончайшее тесто и выпекают его в глиняной печи. Также вы узнаете, почему этот хлеб является неотъемлемой частью армянской культуры и включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
После мастер-класса приглашаем вас на вкусный армянский обед. Вас ждут ароматные блюда, приготовленные по домашним рецептам, тёплая атмосфера и гостеприимство, которое по праву считается одной из главных черт местной кухни.
После экскурсии мы вернёмся в Ереван.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (эконом)
|$410
|Отель 3*
|$460
|Отель 4*
|$530
|Отель 4+*
|$630
|Отель 3* (эконом, 1-местное)
|$500
|Отель 3* (1-местное)
|$580
|Отель 4* (1-местное)
|$710
|Отель 4+* (1-местное)
|$870
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле, 1 обед
- Трансфер из/до аэропорта
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
- Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение