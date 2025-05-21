Встречаемся и отправляемся на озеро Севан — настоящее «армянское море», крупнейшее из озёр Кавказа. Полюбуемся чарующими пейзажами водной глади и гор, а на северо-западном побережье посетим монастырь Севанаванк.

Затем отправимся в Дилижан, город, который считается символом армяно-грузинской дружбы. Посетим комплекс Старый Дилижан, остановимся у памятника с персонажами из фильма «Мимино». Побываем в монастырском комплексе Агарцин, окружённом живописными лесами национального парка.

После вас ждёт дегустация вина на озере Парз — небольшом водоёме в Тавушской области, к востоку от Дилижана, по берегам которого произрастает густой лес. Пообедаем в одном из лучших ресторанов Дилижана. К вечеру вернёмся в Ереван, свободное время.