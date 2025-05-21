Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур

Погулять по улочкам Гюмри и Дилижана, поучаствовать в творческом мастер-классе и дегустациях
За короткое, но насыщенное путешествие мы познакомим вас со многими знаковыми достопримечательностями нашей страны. Вы побываете на Севане, полюбуетесь чарующим видом на Арарат от монастыря Хор Вирап. Увидите впечатляющие красные
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скалы вокруг комплекса Нораванк и густые леса, окружающие Агарцин. Вас также ждут локации, где путешественники бывают не так часто.

Мы пройдёмся по старинным кварталам Гюмри, заглянем в таинственную «Птичью пещеру» и музей национальной архитектуры и городского быта, осмотрим крепость Даштадем.

На мастер-классе в гончарной мастерской вы изготовите модели-копии настоящих дверей Гюмри и Алекпола. И конечно, отведаете знаменитое вино и армянскую кухню.

Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур
Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур
Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

При холодных погодных условиях советуем взять с собой дополнительные куртки.
При желании поможем купить авиабилеты.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Проживание. Не входит в стоимость. При желании поможем подобрать гостиницу, апартаменты.

Питание. В стоимость входят обеды. Завтраки и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Седан/минивэн/микроавтобус с кондиционером (в зависимости от количества людей). Марки автомобилей — Hyundai Elantra, Nissan ALtima, Kia Seltos, Mercedes Viano, Toyota Alphard, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, VW Crafter.

Уровень сложности. Автомобильный/автобусный тур с пешими экскурсиями.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Севан, Дилижан и дегустация вина на озере Парз

Встречаемся и отправляемся на озеро Севан — настоящее «армянское море», крупнейшее из озёр Кавказа. Полюбуемся чарующими пейзажами водной глади и гор, а на северо-западном побережье посетим монастырь Севанаванк.

Затем отправимся в Дилижан, город, который считается символом армяно-грузинской дружбы. Посетим комплекс Старый Дилижан, остановимся у памятника с персонажами из фильма «Мимино». Побываем в монастырском комплексе Агарцин, окружённом живописными лесами национального парка.

После вас ждёт дегустация вина на озере Парз — небольшом водоёме в Тавушской области, к востоку от Дилижана, по берегам которого произрастает густой лес. Пообедаем в одном из лучших ресторанов Дилижана. К вечеру вернёмся в Ереван, свободное время.

Севан, Дилижан и дегустация вина на озере ПарзСеван, Дилижан и дегустация вина на озере ПарзСеван, Дилижан и дегустация вина на озере ПарзСеван, Дилижан и дегустация вина на озере ПарзСеван, Дилижан и дегустация вина на озере ПарзСеван, Дилижан и дегустация вина на озере Парз
2 день

Крепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-класс

После завтрака мы направимся к крепости Даштадем — хорошо сохранившейся цитадели с двумя рядами крепостных стен и округлыми бастионами. На месте мы расскажем историю этого сооружения.

Затем поедем в Гюмри, где пройдёмся по улочкам и дворикам старых кварталов, расписанных граффити. Посетим музей национальной архитектуры и городского быта Дзитохцяна. Побываем у Чёрной крепости и у монумента «Мать Армения». В церкви Йотверк вы осмотрите внутреннее убранство и послушаете интересные истории.

Прогуляемся по центру города и заглянем на мастер-класс в гончарную мастерскую «Варем Марем», перед которой находится знаменитый балкон из фильма «Танго нашего детства». Увидим стену кроссвордов имён, которая является мировым генеалогическим древом. На мастер-классе вы изготовите модели настоящих дверей, взятых из архитектуры Гюмри и Алекпола, и узнаете о них много увлекательных фактов.

После обеда в одном из лучших ресторанов города вернёмся в Ереван.

Крепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-классКрепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-класс
3 день

Хор Вирап, Арени и винная дегустация, Нораванк

Сегодня исследуем юг Армении. Первую остановку сделаем у монастыря Хор Вирап, откуда открывается потрясающий вид на Арарат.

Затем доедем до Арени. Осмотрим таинственную пещеру «Птиц», где недавно археологи нашли древнейший в мире кожаный башмак и 6000-летнюю винодельню. На небольшом винном заводе вы попробуете красное вино из одноимённого аборигенного сорта.

После посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века, живописно расположившийся в окружении красных скал — здесь вас ждёт один из красивейших пейзажей Армении. Вкусно пообедав и снова продегустировав вина в гастродворе, вернёмся в Ереван и попрощаемся.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из и в аэропорт
  • Обеды
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Билеты в музей Дзитохцяна в Гюмри
  • Мастер-класс в гончарной мастерской
  • Билеты в пещеру Арени-1
  • Дегустация вина в селе Арени
  • Неограниченная родниковая вода
  • Wi-Fi
  • Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание - от 30 000 драм с человека (в зависимости от сезона)
  • Завтраки и ужины (при желании организуем ужины. Стоимость - от 5000 до 20 000 драм с человека)
  • Зиплайн на озере Парз (по желанию) - от 3000 до 7000 драм с человека
  • Принимаются также коллективные заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, у вашего отеля или в другом мечте по договорённости, утро
Завершение: Ереван, у вашего отеля или в другом мечте по договорённости, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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