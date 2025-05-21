Описание тура
Организационные детали
При холодных погодных условиях советуем взять с собой дополнительные куртки.
При желании поможем купить авиабилеты.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Проживание. Не входит в стоимость. При желании поможем подобрать гостиницу, апартаменты.
Питание. В стоимость входят обеды. Завтраки и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Седан/минивэн/микроавтобус с кондиционером (в зависимости от количества людей). Марки автомобилей — Hyundai Elantra, Nissan ALtima, Kia Seltos, Mercedes Viano, Toyota Alphard, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, VW Crafter.
Уровень сложности. Автомобильный/автобусный тур с пешими экскурсиями.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Севан, Дилижан и дегустация вина на озере Парз
Встречаемся и отправляемся на озеро Севан — настоящее «армянское море», крупнейшее из озёр Кавказа. Полюбуемся чарующими пейзажами водной глади и гор, а на северо-западном побережье посетим монастырь Севанаванк.
Затем отправимся в Дилижан, город, который считается символом армяно-грузинской дружбы. Посетим комплекс Старый Дилижан, остановимся у памятника с персонажами из фильма «Мимино». Побываем в монастырском комплексе Агарцин, окружённом живописными лесами национального парка.
После вас ждёт дегустация вина на озере Парз — небольшом водоёме в Тавушской области, к востоку от Дилижана, по берегам которого произрастает густой лес. Пообедаем в одном из лучших ресторанов Дилижана. К вечеру вернёмся в Ереван, свободное время.
Крепость Даштадем, экскурсия по Гюмри, творческий мастер-класс
После завтрака мы направимся к крепости Даштадем — хорошо сохранившейся цитадели с двумя рядами крепостных стен и округлыми бастионами. На месте мы расскажем историю этого сооружения.
Затем поедем в Гюмри, где пройдёмся по улочкам и дворикам старых кварталов, расписанных граффити. Посетим музей национальной архитектуры и городского быта Дзитохцяна. Побываем у Чёрной крепости и у монумента «Мать Армения». В церкви Йотверк вы осмотрите внутреннее убранство и послушаете интересные истории.
Прогуляемся по центру города и заглянем на мастер-класс в гончарную мастерскую «Варем Марем», перед которой находится знаменитый балкон из фильма «Танго нашего детства». Увидим стену кроссвордов имён, которая является мировым генеалогическим древом. На мастер-классе вы изготовите модели настоящих дверей, взятых из архитектуры Гюмри и Алекпола, и узнаете о них много увлекательных фактов.
После обеда в одном из лучших ресторанов города вернёмся в Ереван.
Хор Вирап, Арени и винная дегустация, Нораванк
Сегодня исследуем юг Армении. Первую остановку сделаем у монастыря Хор Вирап, откуда открывается потрясающий вид на Арарат.
Затем доедем до Арени. Осмотрим таинственную пещеру «Птиц», где недавно археологи нашли древнейший в мире кожаный башмак и 6000-летнюю винодельню. На небольшом винном заводе вы попробуете красное вино из одноимённого аборигенного сорта.
После посетим монастырский комплекс Нораванк 13 века, живописно расположившийся в окружении красных скал — здесь вас ждёт один из красивейших пейзажей Армении. Вкусно пообедав и снова продегустировав вина в гастродворе, вернёмся в Ереван и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из и в аэропорт
- Обеды
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Билеты в музей Дзитохцяна в Гюмри
- Мастер-класс в гончарной мастерской
- Билеты в пещеру Арени-1
- Дегустация вина в селе Арени
- Неограниченная родниковая вода
- Wi-Fi
- Круглосуточная поддержка по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Проживание - от 30 000 драм с человека (в зависимости от сезона)
- Завтраки и ужины (при желании организуем ужины. Стоимость - от 5000 до 20 000 драм с человека)
- Зиплайн на озере Парз (по желанию) - от 3000 до 7000 драм с человека
- Принимаются также коллективные заявки