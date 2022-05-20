Что вас ждет

Подземелье мастера Левона

В народе подземелье называют «подземный дворец». Это одно из самых интересных достопримечательностей Еревана. История постройки подземелья начинается еще с советских времен, когда любящая жена Левона просит его соорудить погреб в доме, который через 23 года превращается в настоящий подземный город. Мы осмотрим подземный монумент глубиной 20 метров и площадью почти 300 квадратных метров и загадаем желание в «месте мечты» — по приданию загаданное здесь всегда исполняется.

Монумент Каскад

Следующим пунктом нашей интересной экскурсии является знаменитый и величественный монумент Каскад. Проект постройки был заложен еще в 1924 году, легендарным архитектором А. Таманяном. По его замыслу монумент должен был связать север с центром для пеших горожан. Работы начались в 80-х, но продлились все несколько лет и из-за крушения СССР и Карабахской войны были приостановлены. Работы вновь возобновили в 2002 году, американским меценатом армянского происхождения Джерардом Гефесчяном, который выкупил проект и дал старт работам. Внутри с 2009 года действует музей искусства имени Гефесчяна.

Приготовление лаваша

Я организую для вас незабываемый мастер-класс по приготовлению знаменитого на весь мир армянского лаваша, который в 2014 году был внесен в список ЮНЕСКО. В уютном ресторанчике, в компании повара, который будет вам рассказывать истории и интересные факты про армянский лаваш, вы приготовите один из главных элементов любого армянского колоритного застолья в традиционном тандыре.

Церковь Святого Саркиса

Мы увидим одну из самых древних церквей Еревана, построенную в 1842 году. Святой Саргис считается покровителем влюбленных в Армении. С 2007 года, в конце января или начале февраля, в Армении празднуют свой день влюбленных, день Святого Саркиса, а по традиции молодые девушки на ночь кушают соленные лепешки и не пьют воду, чтоб во сне увидеть своего будущего суженного.

Организационные детали: