С армянским лавашом в подземелье мастера

Мы посетим "подземный дворец" мастера Левона и загадаем желание в "месте мечты", увидим монумент Каскад

Мы посетим «подземный дворец» мастера Левона и загадаем желание в «месте мечты», увидим монумент Каскад.

Я организую для вас незабываемый мастер-класс по приготовлению знаменитого на весь мир армянского лаваша.

Мы увидим одну из самых древних церквей Еревана — церковь Святого Саркиса и узнаем о праздновании армянского дня влюбленных.
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера
С армянским лавашом в подземелье мастера

Что вас ожидает 🤩

  • Подземелье мастера Левона
  • Монумент Каскад
  • Церковь Святого Саркиса

Что вас ждет

Подземелье мастера Левона

В народе подземелье называют «подземный дворец». Это одно из самых интересных достопримечательностей Еревана. История постройки подземелья начинается еще с советских времен, когда любящая жена Левона просит его соорудить погреб в доме, который через 23 года превращается в настоящий подземный город. Мы осмотрим подземный монумент глубиной 20 метров и площадью почти 300 квадратных метров и загадаем желание в «месте мечты» — по приданию загаданное здесь всегда исполняется.

Монумент Каскад

Следующим пунктом нашей интересной экскурсии является знаменитый и величественный монумент Каскад. Проект постройки был заложен еще в 1924 году, легендарным архитектором А. Таманяном. По его замыслу монумент должен был связать север с центром для пеших горожан. Работы начались в 80-х, но продлились все несколько лет и из-за крушения СССР и Карабахской войны были приостановлены. Работы вновь возобновили в 2002 году, американским меценатом армянского происхождения Джерардом Гефесчяном, который выкупил проект и дал старт работам. Внутри с 2009 года действует музей искусства имени Гефесчяна.

Приготовление лаваша

Я организую для вас незабываемый мастер-класс по приготовлению знаменитого на весь мир армянского лаваша, который в 2014 году был внесен в список ЮНЕСКО. В уютном ресторанчике, в компании повара, который будет вам рассказывать истории и интересные факты про армянский лаваш, вы приготовите один из главных элементов любого армянского колоритного застолья в традиционном тандыре.

Церковь Святого Саркиса

Мы увидим одну из самых древних церквей Еревана, построенную в 1842 году. Святой Саргис считается покровителем влюбленных в Армении. С 2007 года, в конце января или начале февраля, в Армении празднуют свой день влюбленных, день Святого Саркиса, а по традиции молодые девушки на ночь кушают соленные лепешки и не пьют воду, чтоб во сне увидеть своего будущего суженного.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Услуги гида
  • Фото услуга
  • Угощение в машине
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Встреча и доставка в отель
  • Транспортные расходы
  • Дополнительные вещи для косфорта: термос, одноразовые приборы, салфетки, зарядка для телефонов, наушники, зонтики, одеяла и подушки
Что не входит
  • Билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в указанном вами месте
Завершение: Экскурсия завершается в указанном вами месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Оплата экскурсии производится в начале тура
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 11:00

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