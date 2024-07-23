скидка
20%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
25€20 за человека
3 часа
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€25 за человека
1 час
Индивидуальная
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€5 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрман23 июля 2024Спасибо большое за возможность прочувствовать атмосферу и душу Гюмри. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ООфелия18 июня 2024Было очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часа. Ирина интересно рассказывает, адаптирует маршрут под участников. Много раз приезжала в Гюмри, но в этот раз город открылся для меня с новой стороны.
- ААлександра30 апреля 2024Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
- ММария6 января 2024Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
- ППетр8 ноября 2023Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
- ААлексей15 октября 2023Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Нескучные экскурсии»
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