Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Гюмри, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Неожиданный Гюмри
Пешая
скидка
20%
5 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
2520 за человека
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
25 за человека
Единственная в мире галерея картин из паутины
1 час
Индивидуальная
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
5 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арман
    23 июля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо большое за возможность прочувствовать атмосферу и душу Гюмри. Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
  • О
    Офелия
    18 июня 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Было очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часа. Ирина интересно рассказывает, адаптирует маршрут под участников. Много раз приезжала в Гюмри, но в этот раз город открылся для меня с новой стороны.
    Было очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часаБыло очень интересно, что даже не заметили как прошло 3 часа
  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
  • М
    Мария
    6 января 2024
    Неожиданный Гюмри
    Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
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    и в историю города, и в традиции, и в современную культуру. В результате гуляли больше 3ч и получили разнообразные впечатления, познакомившись со многими художниками и знаковыми пространствами. Кроме ценности взгляда на город «изнутри» как местный житель, Ирина невероятно отзывчивый человек, который всегда вам поможет полезными советами, от отправки открытки до трансфера в другой город)

  • П
    Петр
    8 ноября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
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    Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!

  • А
    Алексей
    15 октября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
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Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неожиданный Гюмри
  2. Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
  3. Единственная в мире галерея картин из паутины
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в августе 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 25 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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