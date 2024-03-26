Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Индивидуальная квест-экскурсия в Вене

Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства

Вас ждет необычное приключение в Музее истории искусств Вены, где каждый уголок хранит секреты древних цивилизаций и великих художников. Ваше путешествие начнется с Древнего Египта, где вы узнаете о Книгах мёртвых и тайнах вечной жизни.

Затем, перенеситесь в древнюю Грецию, где миф о Минотавре откроет вам новые грани антропоморфных существ. В Кунсткамере вас ожидают удивительные ювелирные изделия, некогда считавшиеся волшебными.

А картинная галерея представит произведения Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне, раскрывая тайны мистики и ведьм.

Экскурсия обещает быть насыщенной: от вопросов и заданий, которые заставят вас взглянуть на искусство под новым углом, до возможности провести экскурсию в формате соревнования, если ваша группа превысит четыре человека. Не упустите шанс погрузиться в мир загадок и открытий, где каждый найдет что-то свое.

Билеты в музей приобретаются отдельно, но это малая цена за возможность стать частью этого уникального приключения
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Ближайшие даты:
26
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даты

Описание

Что вас ожидает

В залах музея вы получите от меня карточки с вопросами и вариантами ответов. Если будете внимательны, то с лёгкостью разгадаете все загадки. И к концу нашего арт-квеста станете специалистом по искусству и чудесам!

  • Мы начнём путешествие с Древнего Египта. Вы познакомитесь с Книгами мёртвых и узнаете, как не попасть во чрево чудовища Аммат.
  • Из Египта — в Грецию. На примере мифа о Минотавре вы проследите, как с течением времени менялось отношение к антропоморфным существам.
  • В Кунсткамере вы увидите предметы ювелирного искусства, которые несколько сотен лет назад считались волшебными вещами
  • В картинной галерее рассмотрите картины Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне. Узнаете о способах придания ведьмам летучести (Булгаков знал этот способ!) и разберётесь в роли мистики до и после эпохи Просвещения.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей — 21 евро/взрослый, 18 евро/студенты и люди 65+, до 19 лет бесплатно. Я с радостью куплю для вас билеты заранее, и мы пройдём в музей без очереди.
  • В музее вы можете фотографировать экспонаты, но записывать экскурсию на видео нельзя
  • Если вас будет больше 4 человек, вы сможете поделиться на команды и устроить соревнование
  • Если вы будете не в настроении разгадывать загадки, я проведу экскурсию в повествовательном формате

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее истории искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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