Вас ждет необычное приключение в Музее истории искусств Вены, где каждый уголок хранит секреты древних цивилизаций и великих художников. Ваше путешествие начнется с Древнего Египта, где вы узнаете о Книгах мёртвых и тайнах вечной жизни.



Затем, перенеситесь в древнюю Грецию, где миф о Минотавре откроет вам новые грани антропоморфных существ. В Кунсткамере вас ожидают удивительные ювелирные изделия, некогда считавшиеся волшебными.



А картинная галерея представит произведения Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне, раскрывая тайны мистики и ведьм.



Экскурсия обещает быть насыщенной: от вопросов и заданий, которые заставят вас взглянуть на искусство под новым углом, до возможности провести экскурсию в формате соревнования, если ваша группа превысит четыре человека. Не упустите шанс погрузиться в мир загадок и открытий, где каждый найдет что-то свое.



Билеты в музей приобретаются отдельно, но это малая цена за возможность стать частью этого уникального приключения