Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Вас ждет необычное приключение в Музее истории искусств Вены, где каждый уголок хранит секреты древних цивилизаций и великих художников. Ваше путешествие начнется с Древнего Египта, где вы узнаете о Книгах мёртвых и тайнах вечной жизни.
Затем, перенеситесь в древнюю Грецию, где миф о Минотавре откроет вам новые грани антропоморфных существ. В Кунсткамере вас ожидают удивительные ювелирные изделия, некогда считавшиеся волшебными.
А картинная галерея представит произведения Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне, раскрывая тайны мистики и ведьм.
Экскурсия обещает быть насыщенной: от вопросов и заданий, которые заставят вас взглянуть на искусство под новым углом, до возможности провести экскурсию в формате соревнования, если ваша группа превысит четыре человека. Не упустите шанс погрузиться в мир загадок и открытий, где каждый найдет что-то свое.
Билеты в музей приобретаются отдельно, но это малая цена за возможность стать частью этого уникального приключения
Затем, перенеситесь в древнюю Грецию, где миф о Минотавре откроет вам новые грани антропоморфных существ. В Кунсткамере вас ожидают удивительные ювелирные изделия, некогда считавшиеся волшебными.
А картинная галерея представит произведения Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне, раскрывая тайны мистики и ведьм.
Экскурсия обещает быть насыщенной: от вопросов и заданий, которые заставят вас взглянуть на искусство под новым углом, до возможности провести экскурсию в формате соревнования, если ваша группа превысит четыре человека. Не упустите шанс погрузиться в мир загадок и открытий, где каждый найдет что-то свое.
Билеты в музей приобретаются отдельно, но это малая цена за возможность стать частью этого уникального приключения
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В залах музея вы получите от меня карточки с вопросами и вариантами ответов. Если будете внимательны, то с лёгкостью разгадаете все загадки. И к концу нашего арт-квеста станете специалистом по искусству и чудесам!
- Мы начнём путешествие с Древнего Египта. Вы познакомитесь с Книгами мёртвых и узнаете, как не попасть во чрево чудовища Аммат.
- Из Египта — в Грецию. На примере мифа о Минотавре вы проследите, как с течением времени менялось отношение к антропоморфным существам.
- В Кунсткамере вы увидите предметы ювелирного искусства, которые несколько сотен лет назад считались волшебными вещами
- В картинной галерее рассмотрите картины Рубенса, Ван Дейка, Рафаэля и Джорджоне. Узнаете о способах придания ведьмам летучести (Булгаков знал этот способ!) и разберётесь в роли мистики до и после эпохи Просвещения.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей — 21 евро/взрослый, 18 евро/студенты и люди 65+, до 19 лет бесплатно. Я с радостью куплю для вас билеты заранее, и мы пройдём в музей без очереди.
- В музее вы можете фотографировать экспонаты, но записывать экскурсию на видео нельзя
- Если вас будет больше 4 человек, вы сможете поделиться на команды и устроить соревнование
- Если вы будете не в настроении разгадывать загадки, я проведу экскурсию в повествовательном формате
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее истории искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 480 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь больший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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