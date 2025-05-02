В залах этого молодого, но быстро набирающего популярность музея, я покажу, как поменялась Вена с начала венского модерна. Мы обсудим дерзкого революционера Климта, послевоенных художников Базелица и Рихтера, которые отражали настроения общества, современного Ансельма Кифера, уже ставшего классикой, и многих других.

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Описание экскурсии

Вы увидите произведения основных художественных направлений, начиная с 1900 года:

работы венского художника Густава Климта и немецких экспрессионистов

сюрреализм Рене Магритта

европейскую и американскую абстракцию

фигурацию Фрэнсиса Бэкона

поп-арт и многое другое

О чём поговорим:

Я расскажу, как вся эта коллекция попала в Вену

Обсудим, почему современное искусство стоит таких денег

Поделюсь парой историй про австрийских коллекционеров современного искусства

Объясню, почему в Вене несколько художественных университетов и огромное количество студий

Экскурсия подойдёт и тем, кто разбирается в современном искусстве, и совсем новичкам, которым не чуждо чувство прекрасного.

Организационные детали

Дополнительно в кассе музея нужно приобрести входной билет — €16 за человека. Для гостей до 19 лет вход в музей бесплатный.