В залах этого молодого, но быстро набирающего популярность музея, я покажу, как поменялась Вена с начала венского модерна.
Мы обсудим дерзкого революционера Климта, послевоенных художников Базелица и Рихтера, которые отражали настроения общества, современного Ансельма Кифера, уже ставшего классикой, и многих других.
Мы обсудим дерзкого революционера Климта, послевоенных художников Базелица и Рихтера, которые отражали настроения общества, современного Ансельма Кифера, уже ставшего классикой, и многих других.
Описание экскурсии
Вы увидите произведения основных художественных направлений, начиная с 1900 года:
- работы венского художника Густава Климта и немецких экспрессионистов
- сюрреализм Рене Магритта
- европейскую и американскую абстракцию
- фигурацию Фрэнсиса Бэкона
- поп-арт и многое другое
О чём поговорим:
- Я расскажу, как вся эта коллекция попала в Вену
- Обсудим, почему современное искусство стоит таких денег
- Поделюсь парой историй про австрийских коллекционеров современного искусства
- Объясню, почему в Вене несколько художественных университетов и огромное количество студий
Экскурсия подойдёт и тем, кто разбирается в современном искусстве, и совсем новичкам, которым не чуждо чувство прекрасного.
Организационные детали
Дополнительно в кассе музея нужно приобрести входной билет — €16 за человека. Для гостей до 19 лет вход в музей бесплатный.
в среду и пятницу в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изабелла — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 72 туристов
Приветствую, я Изабелла. Живу с семьёй последние 15 лет в Вене, люблю этот город, и вас в него влюблю с первой же экскурсии. Не сомневайтесь. Изучала историю в венском университете, являюсь лицензированным гидом Австрии.Задать вопрос
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