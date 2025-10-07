Вена - город, где рыцари клялись в верности, а интриги определяли судьбы.
На экскурсии вы услышите истории о подвигах и прекрасных дамах, пройдёте по брусчатке, где гремели турниры, и увидите старинные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🛡️ Уникальные исторические артефакты
- 🗡️ Легенды о рыцарях и интригах
- ⛪ Посещение древних монастырей
- 🎨 Витражи и готическая архитектура
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Церковь Тевтонского ордена
- Площадь Ам-Хоф
- Мальтийская церковь
- Кровавая улица
- Монастырь Тевтонского ордена
- Музей средневековых рыцарей
Описание экскурсии
- Церковь Тевтонского ордена 14 века. Её высокие готические стены покрыты гербами рыцарей, а свет, падающий сквозь витражи, рисует на полах многоцветные узоры.
- Площадь Ам-Хоф — историческое сердце города. Когда-то здесь раздавались крики зрителей и лязг мечей на рыцарских поединках.
- Мальтийская церковь — величественный храм с необъятными сводами. Вы узнаете о благородной миссии, которую до сих пор несут Мальтийские рыцари.
- Кровавая улица (Кровавый переулок). Здесь расправлялись с могучими тамплиерами.
- Монастырь Тевтонского ордена, который некогда был оплотом доблести и верности. Монахи учили искусству войны и добродетелям благотворительности.
- Музей средневековых рыцарей. Вы ощутите дух эпохи: латы и оружие героев прошлого напомнят об их доблести, славе и любви к Прекрасной даме.
Вы узнаете:
- Как церковь Тевтонского ордена стала символом веры и силы.
- Какими были монашеские экзамены веры и добродетели.
- Как расправы и интриги определяли ход событий в средневековой Европе (и как это отражается на современной жизни).
- Какими были технологии ведения войны в прошлом.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Музей средневековых рыцарей: взрослые — €16 с чел., дети и молодёжь до 19 лет — бесплатно.
- Посещение церквей и монастырей свободное.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ринат
7 окт 2025
Экскурсия оказалась невероятно атмосферной — словно перенёсся в XIV век. Готические своды, гербы рыцарей, витражи и истории о Тевтонском и Мальтийском орденах создают ощущение живого средневековья. Узнал, как вера, доблесть и интриги переплетались в жизни рыцарей и как их след ощущается даже сегодня. Отличное сочетание истории, архитектуры и легенд — рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух старой Европы.
Y
Yury
28 апр 2025
Интересный взгляд на уже знакомый город. Большое спасибо Марине. Рекомендуем.
