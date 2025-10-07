Мои заказы

Вена - город рыцарей, легенд и сказок

Вена - это место, где оживают легенды о рыцарях и интригах. Узнайте о подвигах и древних артефактах, которые хранят память о славном прошлом
Вена - город, где рыцари клялись в верности, а интриги определяли судьбы.

На экскурсии вы услышите истории о подвигах и прекрасных дамах, пройдёте по брусчатке, где гремели турниры, и увидите старинные
читать дальше

монастыри.

Посетите церковь Тевтонского ордена с её готическими стенами и витражами, площадь Ам-Хоф, где когда-то проходили рыцарские поединки, и Мальтийскую церковь, известную своей благородной миссией. В музее средневековых рыцарей ощутите дух эпохи

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🛡️ Уникальные исторические артефакты
  • 🗡️ Легенды о рыцарях и интригах
  • ⛪ Посещение древних монастырей
  • 🎨 Витражи и готическая архитектура
Вена - город рыцарей, легенд и сказок© Марина
Вена - город рыцарей, легенд и сказок© Марина
Вена - город рыцарей, легенд и сказок© Марина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Церковь Тевтонского ордена
  • Площадь Ам-Хоф
  • Мальтийская церковь
  • Кровавая улица
  • Монастырь Тевтонского ордена
  • Музей средневековых рыцарей

Описание экскурсии

  • Церковь Тевтонского ордена 14 века. Её высокие готические стены покрыты гербами рыцарей, а свет, падающий сквозь витражи, рисует на полах многоцветные узоры.
  • Площадь Ам-Хоф — историческое сердце города. Когда-то здесь раздавались крики зрителей и лязг мечей на рыцарских поединках.
  • Мальтийская церковь — величественный храм с необъятными сводами. Вы узнаете о благородной миссии, которую до сих пор несут Мальтийские рыцари.
  • Кровавая улица (Кровавый переулок). Здесь расправлялись с могучими тамплиерами.
  • Монастырь Тевтонского ордена, который некогда был оплотом доблести и верности. Монахи учили искусству войны и добродетелям благотворительности.
  • Музей средневековых рыцарей. Вы ощутите дух эпохи: латы и оружие героев прошлого напомнят об их доблести, славе и любви к Прекрасной даме.

Вы узнаете:

  • Как церковь Тевтонского ордена стала символом веры и силы.
  • Какими были монашеские экзамены веры и добродетели.
  • Как расправы и интриги определяли ход событий в средневековой Европе (и как это отражается на современной жизни).
  • Какими были технологии ведения войны в прошлом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Музей средневековых рыцарей: взрослые — €16 с чел., дети и молодёжь до 19 лет — бесплатно.
  • Посещение церквей и монастырей свободное.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историю
читать дальше

и легенды. Моя страсть к искусству заставляет моё сердце биться в унисон с ритмом музеев и галерей. Я хочу поделиться с вами не только фактами, но и увлекательными историями, которые делают Вену особенной. Вместе мы исследуем Вену, открывая её знаменитые шедевры и скрытые сокровища. Вы погрузитесь в её атмосферу, унесёте частичку венского искусства и души с собой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ринат
Ринат
7 окт 2025
Экскурсия оказалась невероятно атмосферной — словно перенёсся в XIV век. Готические своды, гербы рыцарей, витражи и истории о Тевтонском и Мальтийском орденах создают ощущение живого средневековья. Узнал, как вера, доблесть и интриги переплетались в жизни рыцарей и как их след ощущается даже сегодня. Отличное сочетание истории, архитектуры и легенд — рекомендую всем, кто хочет почувствовать дух старой Европы.
Y
Yury
28 апр 2025
Интересный взгляд на уже знакомый город. Большое спасибо Марине. Рекомендуем.
Интересный взгляд на уже знакомый город. Большое спасибо Марине. Рекомендуем.Интересный взгляд на уже знакомый город. Большое спасибо Марине. Рекомендуем.Интересный взгляд на уже знакомый город. Большое спасибо Марине. Рекомендуем.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
10%
391 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 11:00
11 ноя в 08:00
€149€165 за всё до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
1.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене