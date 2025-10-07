Марина — ваш гид в Вене

Провела экскурсии для 462 туристов

читать дальше и легенды. Моя страсть к искусству заставляет моё сердце биться в унисон с ритмом музеев и галерей. Я хочу поделиться с вами не только фактами, но и увлекательными историями, которые делают Вену особенной. Вместе мы исследуем Вену, открывая её знаменитые шедевры и скрытые сокровища. Вы погрузитесь в её атмосферу, унесёте частичку венского искусства и души с собой.

Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историю