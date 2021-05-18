Полезная информация о Зальцбурге
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Местное время в Зальцбурге
22:1614
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇹 Австрия
|Название города
|Зальцбург
|По-английски
|Salzburg
|Столица региона
|Зальцбург является столицей региона
|Население города
|153 377 чел.
|Аэропорт
|Зальцбург SZG
|Часовой пояс
|Europe/Vienna
|Средняя высота
|435 м. от уровня моря
Где находится Зальцбург на карте
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Зальцбург
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