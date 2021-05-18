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Местное время в Зальцбурге
22:1614
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаЗальцбург
По-английскиSalzburg
Столица регионаЗальцбург является столицей региона
Население города153 377 чел.
АэропортЗальцбург SZG
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота435 м. от уровня моря

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