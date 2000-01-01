Включённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, долина Вахау является культурно-историческим, винодельческим и гастрономическим регионом Австрии. Непревзойдённые белые вина и «мишленовские» рестораны региона отмечены престижными мировыми наградами. Панорамные виды на Дунай и головокружительное великолепие барочных монастырей и средневековых руин делает эту поездку путешествием в мир совершенного удовольствия.

Экскурсия предусматривает посещение бенедиктинского монастыря Гёттвайг с его императорскими апартаментами, средневекового городка Дюрнштайн, где находился в плену король Англии Ричард I Львиное Сердце, и монастыря Мельк, в библиотеке которого по авторской мистификации Умберто Эко была обнаружена рукопись детективной части романа «Имя розы».