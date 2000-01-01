Внимание! Все рестораны в долине Вахау необходимо бронировать за несколько дней (некоторые – за несколько недель). В зависимости от сезона, погоды и настроения, программа поездки может быть изменена.
Что вас ожидает:
- Долина Вахау
- Монастырь Мельк
- Монастырь Гётвайг
- Развалины замка Агштайн
- Замок Кройценштайн
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Включённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, долина Вахау является культурно-историческим, винодельческим и гастрономическим регионом Австрии. Непревзойдённые белые вина и «мишленовские» рестораны региона отмечены престижными мировыми наградами. Панорамные виды на Дунай и головокружительное великолепие барочных монастырей и средневековых руин делает эту поездку путешествием в мир совершенного удовольствия.
Экскурсия предусматривает посещение бенедиктинского монастыря Гёттвайг с его императорскими апартаментами, средневекового городка Дюрнштайн, где находился в плену король Англии Ричард I Львиное Сердце, и монастыря Мельк, в библиотеке которого по авторской мистификации Умберто Эко была обнаружена рукопись детективной части романа «Имя розы».
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты по программе: 36 евро с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.