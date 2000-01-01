Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель). Транспорт - минивэн.

Внимание! Все рестораны в долине Вахау необходимо бронировать за несколько дней (некоторые – за несколько недель). В зависимости от сезона, погоды и настроения, программа поездки может быть изменена.
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн
Долина Вахау, Монастыри Мельк и Гётвайг, развалины замка Агштайн и замок Кройценштайн

Что вас ожидает:

  • Долина Вахау
  • Монастырь Мельк
  • Монастырь Гётвайг
  • Развалины замка Агштайн
  • Замок Кройценштайн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Включённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, долина Вахау является культурно-историческим, винодельческим и гастрономическим регионом Австрии. Непревзойдённые белые вина и «мишленовские» рестораны региона отмечены престижными мировыми наградами. Панорамные виды на Дунай и головокружительное великолепие барочных монастырей и средневековых руин делает эту поездку путешествием в мир совершенного удовольствия.

Экскурсия предусматривает посещение бенедиктинского монастыря Гёттвайг с его императорскими апартаментами, средневекового городка Дюрнштайн, где находился в плену король Англии Ричард I Львиное Сердце, и монастыря Мельк, в библиотеке которого по авторской мистификации Умберто Эко была обнаружена рукопись детективной части романа «Имя розы».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты по программе: 36 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зальцбурга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
На весь день
История и культура
Религиозные
Дворцы, замки и особняки
Монастыри, церкви, храмы
У нас ещё много экскурсий в Зальцбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Зальцбурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ