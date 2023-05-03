Замки короля Людовика II Баварского
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель). Транспорт - минивэн.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Самый дорогой и самый изысканный театрально-архитектурный проект Людвига II (1845 – 1886) строился с 21 мая 1878 года до убийства короля 13 июня 1886 г. Энциклопедия необарокко, замок Херренкимзее является сокровищницей декоративных шедевров XIX в. от филигранной резьбы, роскошных панно и монументального декора в Большом стиле (Le style Louis Quatorze) до искусных фарфоровых кружев Мейсенской мануфактуры. Посещение замка и парка – это погружение в эстетическую полифонию мировосприятия баварского короля, ставшую причиной головокружительного взлёта технологий в производстве уникальных материалов, товаров и услуг luxury-сегмента.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Билеты на кораблик и входные билеты в замок: 15
- 40 евро с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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