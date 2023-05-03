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Описание

Самый дорогой и самый изысканный театрально-архитектурный проект Людвига II (1845 – 1886) строился с 21 мая 1878 года до убийства короля 13 июня 1886 г. Энциклопедия необарокко, замок Херренкимзее является сокровищницей декоративных шедевров XIX в. от филигранной резьбы, роскошных панно и монументального декора в Большом стиле (Le style Louis Quatorze) до искусных фарфоровых кружев Мейсенской мануфактуры. Посещение замка и парка – это погружение в эстетическую полифонию мировосприятия баварского короля, ставшую причиной головокружительного взлёта технологий в производстве уникальных материалов, товаров и услуг luxury-сегмента.