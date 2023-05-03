Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро

Замки короля Людовика II Баварского

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель). Транспорт - минивэн.
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро
Замки короля Людовика II Баварского. Нойшванштайн, Хоэншвангау и Лебединое озеро

Что вас ожидает:

  • Нойшванштайн
  • Хоэншвангау
  • Лебединое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эта альпийская резиденция баварского монарха находится недалеко от того самого Лебединого озеро, которое вдохновило П. И. Чайковского на написание всемирно известного балета. Аккорды центральной лебединой темы "Лебединого озера" были заимствованы Чайковским из лейтмотива верности из оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера — любимого композитора Людвига II, который стал прототипом Принца Зигфрида. Разумеется, и принцесса-лебедь Одетта, и её чёрный двойник Одиллия также имели реальных прототипов: двух сестёр, сыгравших не последнюю роль в судьбе "сказочного короля". Об этих удивительных женщинах и о многом другом мы поговорим во время этой увлекательной поездки.

Посещение замков проходит в составе организованных групп с аудиогидом. Осмотр каждого замка занимает 30-40 минут. Кроме указанных замков, по желанию возможно посещение бывшего центра скрипичного дела Фюссена и центра оригинального южно-баварского пивоварения монастыря Этталь. Конкретная программа экскурсии корректируется в зависимости от погоды, загрузки дорог и ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в замки: 37 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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