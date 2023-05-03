Эта альпийская резиденция баварского монарха находится недалеко от того самого Лебединого озеро, которое вдохновило П. И. Чайковского на написание всемирно известного балета. Аккорды центральной лебединой темы "Лебединого озера" были заимствованы Чайковским из лейтмотива верности из оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера — любимого композитора Людвига II, который стал прототипом Принца Зигфрида. Разумеется, и принцесса-лебедь Одетта, и её чёрный двойник Одиллия также имели реальных прототипов: двух сестёр, сыгравших не последнюю роль в судьбе "сказочного короля". Об этих удивительных женщинах и о многом другом мы поговорим во время этой увлекательной поездки.

Посещение замков проходит в составе организованных групп с аудиогидом. Осмотр каждого замка занимает 30-40 минут. Кроме указанных замков, по желанию возможно посещение бывшего центра скрипичного дела Фюссена и центра оригинального южно-баварского пивоварения монастыря Этталь. Конкретная программа экскурсии корректируется в зависимости от погоды, загрузки дорог и ваших пожеланий.