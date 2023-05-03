Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель). Транспорт - минивэн.
Что вас ожидает:
- Дворец Хельбрунн
- Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Поездка в загородную резиденцию зальцбургских архиепископов дворец Хельбрунн (Светлый источник) запомнится не только как забавное приключение, но и как знакомство с уникальным архитектурным наследием маньеризма, механическим театром, историей водоснабжения города и загадочным сооружением "Каменный театр".
Прогулка по парку с игровыми фонтанами и сибирскими осетрами займёт около 1 часа, включая посещение дворца с интерактивной постоянной экспозицией, посвящённой охотничьим, техническим, музыкальным и географическим увлечениям хозяина замка князя-архиепископа Маркуса Зиттикуса (1574-1619).
После знакомства с историей и культурой начала XVII в. можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками. Здесь же можно покормить поросенка, погладить козлёнка, поговорить с баранами на бараньем языке и убедиться, что в Австрии, как и в Австралии, всё-таки есть кенгуру!
Прогулка по парку с игровыми фонтанами и сибирскими осетрами займёт около 1 часа, включая посещение дворца с интерактивной постоянной экспозицией, посвящённой охотничьим, техническим, музыкальным и географическим увлечениям хозяина замка князя-архиепископа Маркуса Зиттикуса (1574-1619).
После знакомства с историей и культурой начала XVII в. можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками. Здесь же можно покормить поросенка, погладить козлёнка, поговорить с баранами на бараньем языке и убедиться, что в Австрии, как и в Австралии, всё-таки есть кенгуру!
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты во дворец Хелльбрун: 13
- 50 евро со взрослого и 6 евро с ребёнка до 18 лет. Входные билеты в зоопарк - 12 евро со взрослого
- 50 евро с ребёнка до 14 лет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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