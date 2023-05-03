Дворец Хельбрунн

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель). Транспорт - минивэн.
Дворец Хельбрунн
Дворец Хельбрунн
Дворец Хельбрунн
Дворец Хельбрунн

Что вас ожидает:

  • Дворец Хельбрунн
  • Зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Поездка в загородную резиденцию зальцбургских архиепископов дворец Хельбрунн (Светлый источник) запомнится не только как забавное приключение, но и как знакомство с уникальным архитектурным наследием маньеризма, механическим театром, историей водоснабжения города и загадочным сооружением "Каменный театр".
Прогулка по парку с игровыми фонтанами и сибирскими осетрами займёт около 1 часа, включая посещение дворца с интерактивной постоянной экспозицией, посвящённой охотничьим, техническим, музыкальным и географическим увлечениям хозяина замка князя-архиепископа Маркуса Зиттикуса (1574-1619).
После знакомства с историей и культурой начала XVII в. можно прогуляться по живописному зальцбургскому зоопарку с леопардами, носорогами, пингвинами, гигантскими черепахами, наглыми мартышками и бурыми мишками. Здесь же можно покормить поросенка, погладить козлёнка, поговорить с баранами на бараньем языке и убедиться, что в Австрии, как и в Австралии, всё-таки есть кенгуру!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты во дворец Хелльбрун: 13
  • 50 евро со взрослого и 6 евро с ребёнка до 18 лет. Входные билеты в зоопарк - 12 евро со взрослого
  • 50 евро с ребёнка до 14 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
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