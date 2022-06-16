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Во все века Азербайджан был и остается миролюбивой и гостеприимной страной. На ее территории Вы сможете увидеть общины разных народов разного вероисповедания. Наша экскурсия посвящена немецким поселениям. Почему они возникли, что заставило их осесть на восточных землях, как называли свои колонии и как же уживались с другими общинами, проживая с ними в тесной близости? Мы узнаем много интересного, прогуливаясь по Первой, Второй и Третьей улице знатного Анненфельда. Почему перечисляем улицы? Поехали узнавать!

Немецкие колонии заметно разнообразили жизнь Азербайджана

Немецкие колонии начали появляться на территории Азербайджана в начале XIX столетия. Переселенцы занимались сельским хозяйством, виноградарством и способствовали появлению и развитию отдельных отраслей промышленности. Всего насчитывалось восемь колоний —Эленендорф (нынешний город Гёйгёль), Анненфельд (нынешний Шамкир), Траубенфельд, Эйгенфельд, Алексеевка, Гринфельд, Элизаветинка, Георгсфельд. Заметили какую-то общую черту у этих названиях? Во время экскурсии мы узнаем, по какому принципу колониям присваивались названия и как они менялись со временем.

Немцы по разным причинам покидали родные дома и уезжали жить в восточную чужбину. Кто-то по политическим и религиозным соображениям, кто-то и вовсе искал спасения от конца света. Но они смогли освоиться на этих землях, наладив дружные отношения с местными жителями. Колонисты внесли огромный вклад в развитие виноградарства и виноделия, благодаря чему их продукцию активно скупали не только по месту, но и вывозили на экспорт.

Эленендорф — самая большая, благоустроенная и старая колония

Культурное, благоустроенное местечко, прямые и чистые улицы производили впечатление аккуратного европейского городка. Георгсфельд славился коньячным и ректификационным заводами, а также бондарной мастерской. В Алексеевке расположился водочный завод. Многие колонии объединялись кооперативным союзом «Конкордия». О том, что это за объединение и какова его роль мы узнаем во время нашего путешествия.

Славная древняя история Шамкир

Ведь уже в V столетии он был известным торговым и ремесленным центром Персии, который носил тогда название Шамкур. Но мы приехали сюда немного с другой целью. Ведь сегодня в Шамкире нас больше будет интересовать не Шамкур, а Анненфельд – немецкая колония, которая образовалась здесь в 1818 году переселенцами из Вюртемберга.

Мы узнаем, в честь кого была названа колония, какие жестокие жизненные перипетии пришлось пережить этой общине, начиная с нападений, разорений, болезней и заканчивая обвинениями в «шпионаже», как, несмотря на все несчастья, люди упрямо «выживали», успешно развивая характерные для данного региона отрасли. В этом азербайджанском городе, который сегодня называется Шамкир, до сих пор присутствует дух немецкого Анненфельда.

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