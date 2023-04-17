Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Андрей — Организатор в Баку

Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас я предлагаю свои туры российским любителям истории и природы. Это туры вокруг Ладожского озера в Карелии, туры в Дагестан, Узбекистан и Армению. Как правило, это комфортабельные поездки в минигруппах с полной экскурсионной программой и дизайнерскими отелями. Знающие гиды в каждой локации. Обычно включены обеды в самобытных ресторанах и дегустация национальной кухни. Всегда размеренный темп и время для отдыха, никакой гонки! Будучи коренным жителем, я провожу авторские туры по любимому Санкт-Петербургу пешком и на автомобиле премиум класса. Приглашаю в наши туры!

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