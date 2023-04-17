Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Это насыщенное индивидуальное путешествие для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
Завершение: Баку, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Баку
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для
взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии.
Сейчас я предлагаю свои туры российским любителям истории и природы.
Это туры вокруг Ладожского озера в Карелии, туры в Дагестан, Узбекистан и Армению.
Как правило, это комфортабельные поездки в минигруппах с полной
экскурсионной программой и дизайнерскими отелями. Знающие гиды в каждой локации.
Обычно включены обеды в самобытных ресторанах и дегустация национальной
кухни. Всегда размеренный темп и время для отдыха, никакой гонки!
Будучи коренным жителем, я провожу авторские туры по любимому
Санкт-Петербургу пешком и на автомобиле премиум класса. Приглашаю в наши туры!