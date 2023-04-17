Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг

Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
За 8 дней путешествия вы исследуете главные достопримечательности столицы: рассмотрите мечети и древние крепости, полюбуетесь подстветкой знаменитых небоскрёбов, заглянете на ароматные и шумные базары и в музей ковров, попробуете местное вино.

А несколько дней проведём за городом: погуляем по деревням, затерянным в горах, насладимся прохладой водопадов, увидим легендарную горящую гору и древние наскальные рисунки на территории Гобустанского заповедника. Добро пожаловать в наш гостеприимный край!
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Это насыщенное индивидуальное путешествие для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
Завершение: Баку, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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