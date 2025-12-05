-
15%
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
68 850 ₽
81 000 ₽ за человека
-
15%
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
79 900 ₽
94 000 ₽ за человека
-
20%
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, днём, рекомендуем прибыть до 15:00 ...
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$964
$1205 за человека
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Изучить петроглифы, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
8 мар в 14:30
5 апр в 14:30
$490 за человека
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, познакомиться с ремесленниками и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня, точное время -...
6 дек в 14:00
19 дек в 14:00
97 900 ₽ за человека
-
10%
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
