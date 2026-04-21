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В гостях у азербайджанца: узнать всё, о чем хотели спросить

Открыть свой Азербайджан в поездке по городу, на базаре и во время чаепития с местной семьёй
Чтобы по-настоящему понять колоритный Азербайджан, надо познакомиться с его людьми и обычаями. Я с радостью помогу вам в этом. В программе Старый город Баку, два восточных базара, центр праздников и дом азербайджанца.

Везде вас ждут рассказы о Баку, истории и традициях — древних и архитектурных, гастрономических и чайных, банных и дачных. Вкусно поесть, безусловно, не забудем!
5
4 отзыва
В гостях у азербайджанца: узнать всё, о чем хотели спросить
В гостях у азербайджанца: узнать всё, о чем хотели спросить
В гостях у азербайджанца: узнать всё, о чем хотели спросить

Описание экскурсии

Завтрак и прогулка в Старом городе

С чего начнём день? С ароматного омлета с горными травами и зеленью, с уникального сыра мотал, с лепешки фесели, с буйволиных сливок и люля из грецкого ореха. Наслаждаясь традиционным завтраком, вы узнаете, почему на утреннюю трапезу приглашают друзей и родных. Затем побродим по извилистым улочкам Ичери-шехер (Внутренний город). Вы увидите религиозные архитектурные памятники и банные комплексы, откроете особенности банного этикета и сделаете фото в национальной одежде.

Выбрать аутентичный сувенир на базаре

Восточные рынки славятся изобилием, и бакинские, конечно, не исключение. Свежие и ароматные зелень, сыр, мясо, рыба, специи — на Восточном и Зеленом базарах вас ждёт всё, что душе угодно! Здесь же можно купить азербайджанские ковры, изделия из серебра и натуральных камней, керамику и шелка. Я расскажу о наших традициях прикладного искусства и научу отличать ручную работу от штамповки.

Как Азербайджан гуляет по праздникам

Отдельной темой станут праздничные обряды, в том числе свадебные. Вы посетите центр, где готовят все виды азербайджанских сладостей для празднеств. Увидите, как организуется свадьба, как одеваются молодожены и гости, что принято дарить. Узнаете, как проходит девичник и что значит кусочек сахара для сватающегося жениха. Поговорим также о важнейшем празднике Новруз и его главном блюде — сямяни халвасы.

Беседы за чаем и кутабами в доме азербайджанца

Нас встретят в гостях в доме азербайджанской семьи недалеко от Баку. Вы познакомитесь с хозяевами дома, услышите о градостроительных традициях и поймёте, почему гостеприимство стало национальной чертой азербайджанцев. Попробуете кутабы с начинкой из мяса верблюда или ягненка, и попьёте розовый чай с сахаром с добавками грецкого ореха, корицы и двумя видами варенья (белая черешня и оливковое или ореховое).

Если вы захотите узнать об азербайджанских традициях ещё больше, в завершение экскурсии заедем на кладбище, где я расскажу о похоронных обычаях.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле: для 1-3 человек это включено в стоимость; для 4-10 человек дополнительно оплачивается аренда минивэна (€100).

Дополнительные расходы

  • Завтрак в Старом городе — в среднем €15 на человека
  • Чайная церемония в доме — в среднем €15 на человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
З
Потрясающая эускурся, потрясающая Лия! Мне было невероятно интересно погрузиться в историю и национальную культуру, традиции азербайджанцев. Время с Лией добавило новых красок в понимании и восприятии города и страны. Обязательно вернусь к ней на экскурсию по Азербайджану. Еще хочу отметить открытость и теплоту Лии, с ней легко, спокойно и очень интересно.
Лия
Лия
Ответ организатора:
Дорогая Маша! Очень вам признательна, что нашли время для отзыва!!! Приезжайте к нам еще!
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И
Были на 7- часовой экскурсии в Баку с лучшим русскоговорящим гидом Лией 5 марта. Это была одна из наших лучших находок! Авторская экскурсия классная, всё понятно, весело, интересно, очень искренне! Рекомендую! У меня ощущение, что появился родственник в Баку. Лия, огромный привет из России!
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Никита
Невероятно «вкусная» экскурсия. Самая лучшая! Мне кажется, я только и делал, что ел и мне все нравилось! И в самом начале на завтраке, и на рынке, и в гостях у
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семьи… Ходили тоже много по Баку, гид лучший. Не скучно совсем. Хотя я знал что-то, но и много нового услышал. На кладбище заехали, это необязательно в экскурсии, но советую не отказываться – это интересно))

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Анастасия
Моя первая экскурсия в Баку и сразу невероятно повезло с гидом! Просто лучший рассказчик! С такой любовью и так подробно про все отвечала! Понравилось, что много всего можно узнать за один раз, и на рынок попасть, и про традиции и историю. И в гостях нас так здорово приняли, никакой неловкости, прям как дома. Спасибо большое Лие – это гид! Советую!
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