Кто такие азербайджанцы

Традиции, национальные угощения и поездка в гости - узнать страну через ее народ

Чтобы по-настоящему понять колоритный Азербайджан, надо познакомиться с его людьми и обычаями. Я с радостью помогу вам в этом.

В программе Старый город Баку, два восточных базара, центр праздников и загородный дом азербайджанца.

Везде вас ждут рассказы о традициях — древних и архитектурных, гастрономических и чайных, банных и дачных. Вкусно поесть, безусловно, не забудем!
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
Кто такие азербайджанцы
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Описание

Что вас ожидает

Завтрак и прогулка в Старом городе

С чего начнем день? С ароматного омлета с горными травами и зеленью, с уникального сыра мотал, с лепешки фесели, с буйволиных сливок и люля из грецкого ореха. Наслаждаясь традиционным завтраком, вы узнаете, почему на утреннюю трапезу приглашают друзей и родных. Затем побродим по извилистым улочкам Ичери-шехер (Внутренний город). Вы увидите религиозные архитектурные памятники и банные комплексы, откроете особенности банного этикета и сделаете фото в национальной одежде.

Выбрать аутентичный сувенир на базаре

Восточные рынки славятся изобилием, и бакинские, конечно, не исключение. Свежие и ароматные зелень, сыр, мясо, рыба, специи — на Восточном и Зеленом базарах вас ждет всё, что душе угодно! Здесь же можно купить азербайджанские ковры, изделия из серебра и натуральных камней, керамику и шелка. Я расскажу о наших традициях прикладного искусства и научу отличать ручную работу от штамповки.

Как Азербайджан гуляет по праздникам

Отдельной темой станут праздничные обряды, в том числе свадебные. Вы посетите центр, где готовят все виды азербайджанских сладостей для празднеств. Увидите, как организуется свадьба, как одеваются молодожены и гости, что принято дарить. Узнаете, как проходит девичник и что значит кусочек сахара для сватающегося жениха. Поговорим также о важнейшем празднике Новруз и его главном блюде — сямяни халвасы.

Беседы за чаем и кутабами на даче азербайджанца

Нас встретят в гостях в селении Джорат недалеко от Баку. Вы познакомитесь с хозяевами дома, услышите о дачных традициях и поймете, почему гостеприимство стало национальной чертой азербайджанцев. Попробуете кутабы с начинкой из мяса верблюда или ягненка, которые готовят только в Джорате, и попьете розовый чай с грецким орехом, корицей и двумя видами варенья (белая черешня и оливковое или ореховое).

Если вы захотите узнать об азербайджанских традициях ещё больше, в завершение экскурсии заедем на кладбище, где я расскажу о похоронных обычаях.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле: для 1-3 человек это включено в стоимость; для 4-10 человек дополнительно оплачивается аренда минивэна (100€).

Дополнительные расходы

  • Завтрак в Старом городе — в среднем 15€ на человека
  • Чайная церемония на даче — в среднем 15€ на человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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