Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере

Белоснежный корабль отходит от берега, и перед вами разворачивается грандиозный амфитеатр Баку. Вы посмотрите на футуристические Crystal Hall и Бакинский глаз с расстояния вытянутой руки. Поймаете открыточный ракурс на Пламенные башни — с суши такой кадр сделать невозможно. А ещё оцените контраст ультрасовременной архитектуры и сталинского ампира.
Описание экскурсии
Морской фасад Баку. Вы оцените панораму набережной с борта круизного лайнера.
Район Малая Венеция и Музей ковра. Рассмотрите с воды знаменитую систему каналов и футуристическое здание-ковер.
Площадь Государственного флага. Пройдёте мимо величественной стелы.
Baku Crystal Hall. Рассмотрите вблизи сверкающий комплекс, где гремело Евровидение.
Бакинский глаз. Сделаете впечатляющие кадры колеса обозрения на фоне неба.
Пламенные башни. Поймаете тот самый открыточный ракурс на главный символ Азербайджана, который доступен только с моря.
Архитектурный амфитеатр бухты. Увидите, как современный мегаполис каскадом спускается к Каспию.
Организационные детали
- Идём на комфортабельном круизном лайнере. На борту: открытая палуба и закрытый тёплый салон с панорамными окнами, кафе-бар и санузлы
- Оплачивается отдельно (по желанию): традиционный азербайджанский чайный дестах (комплект посуды), напитки и закуски в кафе на борту — ~10 манат (~$6)
- Перед выходом проводят инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Судно оборудовано удобными трапами для людей с ограниченными возможностями движения. Чтобы обеспечить максимальный комфорт при посадке — напишите нам, мы всё заранее подготовим
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- Это водная прогулка, которая не предполагает содержательного рассказа гида. С вами будет сопровождающий нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Парк Бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайям — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид по Азербайджану. Вместе с командой организую эксклюзивные туры, треккинги и хайкинги по самым живописным маршрутам страны. Мы создаём индивидуальные программы для ценителей активного отдыха и аутентичных впечатлений. Наша цель
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