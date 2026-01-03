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но Турал подбирал для нас локации, где можно было погреться, спасибо ему за это, постоянно интересовался не замёрзли ли мы! Даже несмотря на не самую удачную погоду для прогулок, время пролетело незаметно, гид очень весёлый, лёгкий в общении, ответит на любые вопросы. Точно рекомендуем и сами поедем с ним ещё на экскурсию!