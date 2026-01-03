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Посещение колеса обозрения в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Колесо обозрения» в Баку на русском языке, цены от $13, скидки до 48%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения
Пешая
Канатная дорога
2.5 часа
-
48%
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения
Начало: Площадь Азнефть
«Колесо обозрения и фуникулёр Вас ждёт поездка на Колесе обозрения, один из самых популярных аттракционов Баку, который оставит яркие впечатления у гостей любого возраста»
Расписание: Каждый день в 15:30 (Кроме понедельника)
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$13$25 за человека
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Круизы
1.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Увидеть с воды Малую Венецию, площадь Государственного флага, колесо обозрения и Пламенные башни
Начало: У ТЦ «Парк Бульвар»
«Сделаете впечатляющие кадры колеса обозрения на фоне неба»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€27 за человека
Ночной Баку глазами местного гида
На машине
3 часа
-
40%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Баку глазами местного гида
Начало: Ваше место пребывания в Баку (центр)
«Прогулка вдоль музея ковров, водного парка «Малая Венеция», Мугам-центра и Колеса обозрения подарит вам атмосферу вечерней романтики и городской элегантности»
Расписание: Ежедневно после 17:00
$72$120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Ночной Баку глазами местного гида
Заказали экскурсию день в день, с нами сразу же связались и мы договорились, без опозданий и заминок. Было ооочень ветренно,
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но Турал подбирал для нас локации, где можно было погреться, спасибо ему за это, постоянно интересовался не замёрзли ли мы! Даже несмотря на не самую удачную погоду для прогулок, время пролетело незаметно, гид очень весёлый, лёгкий в общении, ответит на любые вопросы. Точно рекомендуем и сами поедем с ним ещё на экскурсию!

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Всего 15 отзывов в Баку в категории "Колесо обозрения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Колесо обозрения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения;
  2. Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере;
  3. Ночной Баку глазами местного гида.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Дворец Ширваншахов;
  4. Центр Гейдара Алиева;
  5. Нагорный парк;
  6. Пламенные башни;
  7. Гобустан;
  8. Янардаг;
  9. Розовые озера;
  10. Атешгях.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "Колесо обозрения" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 72 со скидкой до 48%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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