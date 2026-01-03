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48%
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения
Начало: Площадь Азнефть
«Колесо обозрения и фуникулёр Вас ждёт поездка на Колесе обозрения, один из самых популярных аттракционов Баку, который оставит яркие впечатления у гостей любого возраста»
Расписание: Каждый день в 15:30 (Кроме понедельника)
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$13
$25 за человека
Групповая
до 18 чел.
Баку как на ладони: экспресс-круиз на трёхпалубном лайнере
Увидеть с воды Малую Венецию, площадь Государственного флага, колесо обозрения и Пламенные башни
Начало: У ТЦ «Парк Бульвар»
«Сделаете впечатляющие кадры колеса обозрения на фоне неба»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€27 за человека
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40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Баку глазами местного гида
Начало: Ваше место пребывания в Баку (центр)
«Прогулка вдоль музея ковров, водного парка «Малая Венеция», Мугам-центра и Колеса обозрения подарит вам атмосферу вечерней романтики и городской элегантности»
Расписание: Ежедневно после 17:00
$72
$120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Заказали экскурсию день в день, с нами сразу же связались и мы договорились, без опозданий и заминок. Было ооочень ветренно,
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Всего 15 отзывов в Баку в категории "Колесо обозрения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Колесо обозрения»
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